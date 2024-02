escuchar

A pocos días del discurso del presidente Javier Milei en la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, el libertario dio indicios sobre el rumbo económico al que conducirá el país con una reacción a un comentario publicado en redes sociales, uno de los canales que más utiliza para su comunicación.

Este jueves el periodista Carlos Burgueño publicó un posteo en que desmentía que el viernes se anunciaría la dolarización, una devaluación y una corrida cambiaria, y advertía que lo que habrá es una etapa de “libre competencia de monedas”. “Hilo imperdible”, fue el comentario que sumó el líder de La Libertad Avanza.

En detalles, el cruce de posteos comenzó con las palabras de Emilio Raiden, ingeniero civil y abogado, quien había afirmado que este viernes el mandatario iba a anunciar la dolarización durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias: “Será un hito, para el cual han estado trabajando para achicar la brecha cambiaria entre el dólar oficial y los dólares libres”. Luego, el usuario apuntó a una seguidilla de acontecimientos que se darían como resultado: “Lunes y martes feriado bancario y cambiario. Se hace una devaluación del Oficial a $1000 para dolarizar a ese valor. Todas las cuentas en pesos pasan a dólares a ese valor. Por restricción física de USD en efectivo, habrá un ‘corralito’ por unos meses. Cada persona podrá retirar 100 USD por semana (tal vez con algún sobre-costo temporal)”.

Y continuó: “Los pesos existentes en efectivo, a medida que vayan entrando al sistema bancario, se irán dolarizando. Por un año servirá como ‘cambio chico’ para abonar cosas de escaso valor. Será el fin de la inflación, el fin de las Leliqs, el fin de las paritarias y el fin del cepo. Se iniciará una época de blanqueo, de pocas preguntas para quien tenga USD y de crecimiento nacional”.

Sin embargo, tras ello, Burgueño respondió y afirmó que no es necesaria una devaluación y que habrá una etapa de competencia de monedas, a lo que el Presidente reaccionó con un visto bueno.

“Lo siguiente tómenlo como oficial: A: pelotudez total lo de este muchacho. B: La ‘Libre Competencia de Monedas’ tiene una primera etapa con el peso conviviendo con las otras monedas no domésticas. C: el Gobierno está en una etapa de plena compra de dólares con un sistema financiero languideciendo en pesos. D: No ve el Gobierno ninguna necesidad de devaluación. Menos a 1000 pesos. E: NUNCA el Gobierno pensó o pensará en feriados cambiarios”, escribió en su cuenta de X.

“Y, finalmente, aseguran en el Gobierno que pensar en un corralito o similar con ‘este Presidente’ es ‘Indigno’”, cerró el periodista, a lo que el jefe del Ejecutivo marcó: “Hilo acertado”.

El discurso de Milei

El Presidente dará el discurso inaugural de las sesiones ordinarias en el Congreso este viernes 1° de marzo, a partir de las 21 horas, en lo que será el primer mensaje en el que el mandatario se dirige a los legisladores.

En el oficialismo remarcaron que el cambio en el horario, históricamente el acto fue a las 12 del mediodía, tiene que ver con la posibilidad de que las palabras del mandatario lleguen a más personas. En palabras del vocero oficial, Manuel Adorni, para que “la mayor cantidad de argentinos pueda escuchar al Presidente después de sus horarios de trabajo”.

“Va a haber ausencias forzadas por la falta de pasajes aéreos y otros que buscarán excusas para no estar”, deslizó un referente legislativo del oficialismo, quien reconoció que el objetivo de Milei será “exponer la realidad”.

El acto central de la apertura de sesiones está enfocado en el mensaje que el jefe de Estado emitirá para marcar el rumbo legislativo y los proyectos parlamentarios que se abordarán a lo largo del año.

Las sesiones ordinarias, que se extienden hasta el 30 de noviembre, son inauguradas por el presidente de la Nación el 1° de marzo de cada año. Es un acto institucional que se repite como una manera de dar comienzo formal a la actividad parlamentaria.

