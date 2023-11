escuchar

El expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, habló este jueves sobre el triunfo obtenido por el líder de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, en el balotaje que disputó el domingo contra el candidato a la Casa Rosada por el oficialismo, Sergio Massa, a quien le había manifestado su apoyo. En declaraciones radiales, el exmandatario calificó de “fatídico” el resultado de los comicios y sostuvo que “el pueblo tiene todo el derecho a equivocarse”. También alertó sobre “el peor de los peligros” que enfrentará la sociedad argentina tras la asunción del nuevo gobierno.

“Buenos días en un tiempo complicado. Hemos todos sufrido una contrariedad política de carácter gigantesco”, comenzó esta mañana Mujica su editorial semanal en Radio 10 y continuó: “Tenemos que aceptarlo porque es una decisión de la mayoría del pueblo argentino y el pueblo tiene todo el derecho a equivocarse. Ha triunfado la hiperinflación y la causa central, más que humana, es la causa central y establece para todos nosotros una fatídica lección que sería bueno recordar”.

Tras ello, desarrolló con relación a la mencionada enseñanza: “No se puede enfrentar la realidad solo emitiendo billetes y esta es una lección que debe quedar grabada, porque en general la gente con un sentido progresista de la vida y un afán de repartir suele olvidar esta verdad amarga de las economías de mercado y este es un caso fatídico que nos vuelve a dar una lección que se remacha (...) Sería bueno que esto lo recordemos para siempre”.

Después, hizo un pronóstico inquietante con relación a los tiempos que se aproximan con la llegada al poder de LLA. “Vienen horas que hay que luchar por resistir y hay que luchar por no caer en la violencia”, sostuvo Mujica y anticipó: “Seguramente la resistencia del pueblo argentino va a estar expresada en las calles y seguramente el fanatismo en la posición conservadora puede llegar a cometer el error de utilizar los recursos represivos del Estado, y este es un camino que se sabe dónde empieza, pero nunca dónde termina (...) Este es el peor de todos los peligros que existen por delante”.

Javier Milei porta una motosierra como símbolo de los recortes que planea hacer en su gobierno Natacha Pisarenko - AP

En el resto de su alocución, el expresidente uruguayo insistió en su advertencia y la defendió en función de “anuncios que se hacen”. “Tampoco tengo dudas de que las medidas de shock que se anuncian van a generar, en los círculos donde más golpea la pobreza, resistencia y mucha ansiedad”, continuó y recalcó que se debe evitar por todos los medios el uso de la violencia. Luego, añadió: “En todo esto, el futuro gobierno también pone en juego su propia estabilidad. Ojalá que los cambios que se anuncian sean soportables para la sociedad argentina”.

En el tramo final de su discurso, Mujica consideró que la etapa que se abre en la Argentina “es todo un desafío”. “No sé, no tengo claro lo que puede acontecer ¿Habrá un nuevo ‘que se vayan todos’? No lo sé”, reflexionó y cerró con un mensaje para la ciudadanía: “En todas las circunstancias estaremos con nuestra simpatía por ese pueblo argentino que lucha”.

El apoyo de Mujica a Massa

El exmandatario de Uruguay se expresó de tal forma poco más de una semana después de haberle manifestado su apoyo a Massa con miras al balotaje en el que el ministro de Economía perdió finalmente frente a Milei.

“Si yo fuera argentino -que me siento más que hermano en mi fuero íntimo-, ante el dilema que tiene el pueblo argentino, y no porque Massa sea mi amigo, sino que ante la opción que existe, lo votaría, porque reiteradamente está planteando la necesidad de gobierno nacional. Me parece que tiene conciencia de que la Argentina no necesita cataclismo, sino vertebrar unidad nacional, porque ahí tendrá la fuerza para salir del drama en el cual está sumergida”, había manifestado Mujica en un video.

Luego agregó: “Por eso, si pudiera votar, votaría por Massa con las dos manos, porque me parece que inclina un paso de esperanza con su actitud abierta de diálogo y de inclusión y no de desprecio y de aplastamiento”.

LA NACION