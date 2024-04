La reacción de Romina Manguel a las críticas de Javier Milei por su entrevista con Bertie Benegas-Lynch y la queja para Fantino: “Situación incómoda”

Escuchar

El presidente Javier Milei se refirió a la frase del diputado nacional Alberto “Bertie” Benegas-Lynch acerca de la obligatoriedad de la educación y la calificó como “ desafortunada ”. Sin embargo, arremetió contra la periodista Romina Manguel que fue quien entrevistó al legislador de La Libertad Avanza (LLA) y sostuvo que “quiere destruir el espacio”. Enseguida la reportera reaccionó en redes sociales: “ Situación incómoda ”.

El Presidente mantuvo una extensa entrevista con el periodista Alejandro Fantino en el canal de YouTube Neura y entre diferentes temas, se le consultó respecto a lo expresado por Benegas-Lynch el fin de semana. El domingo, en declaraciones a FM Milenium, Benegas Lynch sostuvo: “La libertad también es que si no querés mandar a tu hijo al colegio, porque lo necesitás en el taller, puedas hacerlo”. La frase generó rechazo en gran parte de la oposición e incluso en algunos dirigentes de LLA.

“Fue una frase desafortunada, pero además sacada de contexto por una periodista que juega en contra sistemáticamente, que vive hablando pestes”, consideró Milei el lunes por la tarde. “A esa periodista no le tiene ni que pesar el estudio porque lo que quiere es destruir este espacio”. “ Es un error de Bertie haber ido a ese lugar ”, afirmó.

No solo eso . Somos amigos con @fantinofantino . Situación incómoda, entiendo. https://t.co/TEnUrarSQf — #ONCE #R MANGUEL (@rominamanguel) April 8, 2024

“También los periodistas juegan y juegan para destruir. Hay un montón que juegan para destruir y por eso no tenés que ir a darles notas a esos tipos. No les interesa saber como pensás o tener una mejor visión de cómo funciona el mundo, les interesa ver qué definición te sacan para hacer daño”, planteó sobre parte de la prensa.

En la misma línea continuó: “Eso los termos lo entienden bárbaro. Pero los liberales en este sentido son bastante ingenuos. Como consideramos que no somos manada y somos todos libres pensadores, funciona para la academia pero no para la política, porque es un juego de suma cero. Lo que hiciste ahí es ser funcional a los orcos”.

A los pocos minutos Romina Manguel citó en su cuenta de X un posteo que recogía lo expresado por el Presidente y marcaba que tanto Milei como la periodista se habían cruzado en reiteradas ocasiones en TV.

“Milei: la culpa a Manguel de lo que dijo Bertie Benegas-Lynch. Mientras tanto Fantino haciendo silencio . Hermano: la periodista, de la que habla barbaridades el Presidente, estuvo sentada al lado tuyo durante años en Animales Sueltos”, indicaba el posteo.

Fue entonces que Manguel no solo validó lo señalado en aquella publicación sino que marcó que con Fantino son amigos, y él no la defendió. “ No solo eso. Somos amigos con Alejandro Fantino. Situación incómoda, entiendo ”, escribió en X, en una publicación que enseguida cobró notoriedad y recolectó más de 34.000 reproducciones en menos de una hora.

