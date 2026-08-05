El mensaje de Milei tras el anuncio de la visita del papa León XIV a la Argentina

Poco después de que el Vaticano anunciara este miércoles la visita del papa León XIV a la Argentina, el presidente Javier Milei y varios funcionarios del Gobierno celebraron la noticia con mensajes en sus redes sociales. “La Argentina va a recibir al Papa”, escribió el primer mandatario junto a dos emojis de un león.

“Fui oficialmente notificado de que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año”, destacó el Presidente. Y detalló: “Entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro país. Una visita histórica para todos los argentinos”.

De acuerdo con lo que pudo saber LA NACION por fuentes vaticanas, tras pasar por algunas ciudades de Uruguay, el Papa visitará la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján. De ahí viajará hasta Perú —país en donde está nacionalizado—, y permanecerá seis días.

El posteo de Milei X

Minutos antes, el canciller Pablo Quirno —quien se encontró con el Sumo Pontífice en febrero de este año— coincidió con Milei y destacó la llegada del líder de la Iglesia católica.

“Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina. Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica”, escribió el funcionario en su cuenta de X y añadió: “El papa León visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre. Continuaremos trabajando junto a la Santa Sede para que sea una visita histórica para todos los argentinos”. El posteo del canciller, a su vez, fue compartido por el ministro de Salud, Mario Lugones.

Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina.



Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica.



El Papa León visitará Argentina del 8 al 11 de Noviembre.… pic.twitter.com/xtPALCwigg — Pablo Quirno (@pabloquirno) August 5, 2026

En tanto la cuenta de la Oficina del Presidente en X publicó un mensaje firmado por el presidente Javier Milei en el que aseguró que la visita constituye un acontecimiento de “enorme trascendencia espiritual e institucional” para el país.

“La decisión de visitar a los argentinos de Su Santidad el papa León XIV responde a la invitación oficial formulada por el presidente Javier Milei la cual fue entregada personalmente por el canciller Pablo Quirno durante la misión oficial realizada al Vaticano en febrero del este año”, detalló.

Asimismo, indicó que el Gobierno le garantizó a la Santa Sede las condiciones de seguridad y logística necesarias para que la llegada del Sumo Pontífice pudiera concretarse.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto se encuentra trabajando de manera coordinada con la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina para la organización de la visita”, añadió el comunicado y cerró: “La Argentina está lista para darle la más cordial bienvenida al Santo Padre y renueva su compromiso para que su visita constituya un momento de alegría y esperanza para todos los argentinos”.

El comunicado de la oficina del Presidente X

La llegada del Papa se dará a 39 años de la última visita de un pontífice al país. Juan Pablo II estuvo dos veces en la Argentina: en junio de 1982, en plena guerra de Malvinas, y en abril de 1987.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, subrayó el rol de la Ciudad como uno de los destinos elegidos y aseguró que recibirán al Papa “con enorme alegría”.

Jorge Macri se sumó a las celebraciones X

“Será un honor abrirle las puertas de una Ciudad que hace del encuentro, el respeto y la convivencia una forma de vivir. Nos llena de orgullo ser parte de un momento histórico para nuestro país. ¡Te esperamos!“, señaló.