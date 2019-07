La respuesta de Alberto Fernández al video en el que se lo ve pelear en un bar

El enfrentamiento de Alberto Fernández con un hombre dentro de un restaurant en septiembre de 2018 00:30

La viralización de un video sobre un altercado, ocurrido en septiembre del año pasado, entre el precandidato a presidente Alberto Fernández y un hombre que lo increpó dentro de un restaurante generó hoy un importante revuelo. Sin embargo, desde el entorno del exjefe de Gabinete, dijeron a LA NACION que se trató de un problema personal y que "desenterraron" las imágenes con fines políticos en plena campaña.

"El video es lo que ves, un tipo borracho que se para y se acerca a la mesa mientras Alberto estaba cenando con su mujer, y lo empezó a putear y agredir. Después Alberto se levantó y pasó lo que pasó. Fue público y salieron miles de notas en ese momento. Pero bueno, por el momento actual desenterraron el video y lo tiraron por la cabeza", señaló esta tarde un vocero del Fernández, quien se encuentra en La Rioja.

"Hay demasiados quilombos mucho más importantes en la Argentina como para estar discutiendo un video donde Alberto se "roza" con una persona borracha que lo fue a agredir mientras cenaba con su mujer", señalaron cerca del candidato del Frente de Todos. El año pasado, cuando se conoció el caso, Fernández había dicho que no había golpeado al hombre.

"El hombre no quiso hacer la denuncia después de lo que pasó y, al término de la cena, la hija de este señor se acercó a Alberto a pedirle disculpas porque el señor estaba borracho", recordó el vocero consultado, y agregó: "El tipo se cae y se golpea y, al venir una ambulancia, intervino de oficio una fiscalía pero la denuncia no prosperó porque el hombre no quiso declarar. Quedó ahí, en el hecho".

"No vamos a discutir sobre un tema personal donde sabemos cuál es la intención de tirarnos esto ahora. Tenemos 100 temas de política y economía para discutir antes que de esto que es personal", indicaron cerca de Fernández, y aclararon que el candidato no hará declaraciones al respecto.

Consultado sobre si, al ver las imágenes, Alberto Fernández se replanteó su accionar, la respuesta fue contundente: "No nos replanteamos nada, hay cosas mucho más importantes para discutir. Sinceramente, yo estoy con él en La Rioja, llegamos esta mañana y desde ayer había un rumor de que este video iba a salir y nos lo iban a tirar. Yo antes de que salga el video, ya sabía que iba a circular. Ya nos venían amenazando de que lo iban a publicar".

El incidente

El 7 de septiembre del año pasado, Alberto Fernández estaba cenando junto a su mujer, Marcela Luchetti, cuando un hombre mayor se acercó hasta la mesa y comenzó a insultarlo. En ese momento, el exjefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner, se paró y se acercó al hombre al que tocó con un hombro. En ese momento, el señor cayó al piso y comenzó a pedir asistencia.

Cuando se conoció el hecho, Fernández contó a diferentes medios que le dijo: "Andate, andate, dejame tranquilo. Yo nunca le pegué ni le pegaría a nadie. No es mi estilo, no lo fue ni lo será".