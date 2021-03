La respuesta de Mauricio Macri por los “escraches” a su libro

El anuncio de la presentación de Primer Tiempo, el libro en el que el expresidente Mauricio Macri hará un racconto de su paso por el Ejecutivo nacional a través de información y anécdotas, tuvo distintas acepciones.

Dentro de las negativas, algunas librerías se rehusaron a comercializar los ejemplares aduciendo cuestiones ideológicas, como por ejemplo Sudestada, que publicó en su cuenta de Twitter oficial una imagen con un “tomatazo” en la portada. Por otra parte, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, desmereció la publicación al decir que se podía “descargar en el Rincón del Vago”. Hoy, Macri consideró ese tipo de actos como “episodios aislados de intolerancia y fanatismo”.

A través de su cuenta oficial de Twitter, el exmandatario escribió: “El miércoles llega mi libro a las librerías de todo el país. A pesar de episodios aislados de intolerancia y fanatismo, estoy contento y agradecido de comprobar el compromiso con la libertad de expresión y el debate de la inmensa mayoría de los libreros argentinos”.

El miércoles llega mi libro a las librerías de todo el país. A pesar de episodios aislados de intolerancia y fanatismo, estoy contento y agradecido de comprobar el compromiso con la libertad de expresión y el debate de la inmensa mayoría de los libreros argentinos #PrimerTiempo — Mauricio Macri (@mauriciomacri) March 14, 2021

Ignacio Portela, editor de la revista y editorial Sudestada, había explicado para Radio Rivadavia por qué no venderán allí Primer Tiempo. “El libro de Macri, como proyecto editorial, por respeto a la gente que lo pasó mal durante cuatro años, no lo vendemos. Los lectores que quieran comprar el libro lo pueden hacer, pero nosotros no vamos a vender el libro de alguien que le hizo mucho daño al país”, señaló, aunque aclaró que sí leerá el libro del expresidente.

A pesar de algunos adelantos -a los que LA NACION accedió- la presentación formal de la obra se realizará el próximo jueves, a las 18, en el Centro de Exposición de la Ciudad. Allí estarán los principales referentes y exfuncionarios de Juntos por el Cambio, además de los allegados a Macri, quien en este último tiempo se mostró más activo en redes sociales, con intervenciones políticas.

Ya confirmaron su presencia el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la exgobernadora María Eugenia Vidal, los presidentes de PRO, la UCR y la CC-Ari Patricia Bullrich, Alfredo Cornejo y Maximiliano Ferraro (CC), entre otros.

LA NACION