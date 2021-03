Libro. El día que Macri evaluó el “plan V” y las razones por las que lo descartó

En abril de 2019, perturbado por las “presiones” del denominado “círculo rojo” y alarmado por un pronóstico desalentador de un encuestador de su confianza, Mauricio Macri contempló la posibilidad de cederle la candidatura a presidente a María Eugenia Vidal, entonces gobernadora de Buenos Aires.

El expresidente meditó el “plan V” durante varias semanas, hasta que le pidió un consejo al exmandatario español Felipe González. “Me dijo que era absurdo dar un paso al costado en ese momento. Si yo aceptaba como un hecho mi propia derrota iba a ser imposible empoderar a alguien para que tuviera chances de éxito”, confiesa Macri. Poco después, el fundador de Pro convocó a Vidal a una reunión a solas en su quinta familiar Los Abrojos. Luego de esa cumbre decidió que debía continuar en carrera por la reelección.

Así lo revela el expresidente en un fragmento de su libro Primer Tiempo, de editorial Planeta, al que accedió LA NACION. En el capítulo 12, titulado “La campaña que me transformó”, Macri relata que entre marzo y abril de 2019 “crecieron las presiones del círculo rojo” para que no se presentara a la reelección y le cediera el puesto a Vidal, una idea que, recuerda, “generó tensiones” en su equipo. “Estuve dispuesto a considerar seriamente el ‘plan V’ si se demostraba que el cambio incrementaba nuestras chances de continuar”, reconoce Macri al repasar esa etapa de su gestión. Faltaban pocos meses para el cierre de listas para las PASO y Cristina Kirchner aún no había revelado su decisión de ungir a Alberto Fernández como postulante del Frente de Todos.

LA NACION accedió a un fragmento del libro de Mauricio Macri Captura

En abril de 2019, Macri recibió dos señales que lo hicieron dudar de pelear por la reelección y estimulaban el “plan V”. Por un lado, subraya el expresidente, las “presiones” que recibía su gobierno desde “el mundo financiero”, que pedía “un cambio de timón, o más bien de timonel”. A su vez, el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, le comentó que Alejandro Catterberg, director de la consultora Poliarquía, le había dicho que las chances de que él accediera a la reelección se estaban esfumando, según los resultados de sus encuestas.

Aún titubeante por los malos augurios, Macri se encontró con Felipe González, referente del socialismo español. “A lo largo de mi vida mantuve algunos diálogos muy valiosos con Felipe. El gran político español es un argentinófilo de ley”, destaca Macri, al reconstruir aquella charla con el expresidente de España. En ese momento, González le comentó que había notado que empresarios y políticos del “círculo rojo” que en privado defendían las “reformas” que impulsaba Cambiemos, criticaban esas políticas en la esfera pública. “Me pareció una lectura genial de la conducta de buena parte de nuestros empresarios y políticos”, dice Macri, dejando entrever su fastidio con el “círculo rojo”.

Antes de que terminara su charla con González, Macri le preguntó al expresidente español qué opinaba del “plan V” y le pidió un consejo. El exmandatario socialista no dudó: le dijo que era “absurdo” bajarse de la contienda y le advirtió que esa decisión “debilitaría” a su gobierno y le “impediría llegar al final del mandato”.

En su libro, Mauricio Macri reveló por qué descartó el "plan V" en 2019 Fabián Marelli - LA NACION

Tras la reunión con González, Macri citó a Vidal en su quinta familiar Los Abrojos. Quería “conversar abiertamente” con la entonces gobernadora “antes de tomar una decisión”. En su libro, revela su versión de aquella cumbre con Vidal. “‘Si es indispensable, sí, pero no es lo que quiero’, me dijo. Sentía que no era su momento y que no iba a poder en las condiciones en las que estábamos. Pero también me dijo que, si yo necesitaba que asumiera la candidatura, lo haría”, rememora Macri. “Me comprometí, entonces, a hacer lo posible para evitarlo y que sólo se lo pediría si fuera absolutamente necesario. A partir de ese momento se dejó de hablar del ‘Plan V’”, concluye.

La economía

En el capítulo que repasa la campaña presidencial de 2019, Macri remarca que siempre supo que “la reelección no estaba ganada y que la batalla sería de una intensidad enorme”. Y recuerda que su gestión atravesó turbulencias económicas en la previa del año electoral. “En 2018 estuvo marcado por el final del crédito para nuestro país. Ya en 2019 el mundo político y financiero internacional sólo emitía menajes de temor ante un posible regreso del kirchnerismo al gobierno”, apunta.

Sin exhibir señales de autocrítica, el expresidente indica que “las reformas estructurales que el país necesitaba fueron diluyéndose por la reticencia de la oposición” y “el desinterés de muchos” que no lo respaldaron. Según la visión del expresidente, sus votantes pretendían “un cambio político” después de doce años de kirchnerismo, pero “no todos querían el cambio económico”. “Esto nos debilitó”, dice.

Macri destaca que pudo sancionar en diciembre de 2017, tras el triunfo en las legislativas, una “modesta” reforma jubilatoria “cuyos efectos positivos se extinguieron con el cambio de gobierno”. Allí, lanza un dardo contra Fernández: “Me resulta increíble que los mismos que se rasgaron las vestiduras ante nuestra fórmula sean los mismos que decidieron meses después meterle la mano en los bolsillos a nuestros jubilados”, afirma.

En ese fragmento, Macri elogia la gestión de Guido Sandleris en el Banco Central y destaca que su gestión logró llegar a las PASO de 2019 “con tres meses consecutivos de crecimiento en la economía y con la inflación a la baja”.

Presentación

En una suerte de relanzamiento político, Macri presentará su libro el próximo jueves, a las 18, en el Centro de Exposiciones de la Ciudad. Al evento asistirán los principales referentes de Juntos por el Cambio, exministros y exfuncionarios nacionales. También estarán los familiares y allegados del exmandatario.

Confirmaron su presencia el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, Vidal, Patricia Bullrich (Pro), Alfredo Cornejo (UCR) y Maximiliano Ferraro (CC), entre otros. El lanzamiento de Primer Tiempo tendrá una gran ausente: Elisa Carrió avisó que no estará en el Centro de Exposiciones de la Ciudad. Adujo que se mantendrá aislada en su chacra de Exaltación de la Cruz por la pandemia del coronavirus.

En la presentación de su libro, Macri será entrevistado por un moderador y durante el evento recibirá preguntas que grabaron “figuras internacionales”, como el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa. En la elaboración de las memorias de la gestión del expresidente trabajaron Pablo Avelluto, exsecretario de Cultura, y Hernán Iglesias Illa, subsecretario de Comunicación Estratégica.

Los ejemplares de Primer Tiempo llegarán a las librerías el próximo miércoles.