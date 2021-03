La librería Sudestada explicó por qué no venderá el libro de Mauricio Macri

Ignacio Portela, editor de la revista y editorial Sudestada, explicó hoy por qué decidió no vender Primer tiempo, el libro del expresidente Mauricio Macri, en la librería del proyecto editorial.

“Como cualquier librería uno elige qué vende, tenemos la potestad y el derecho de hacerlo. Ninguna librería puede tener todos los títulos. El libro de Macri, como proyecto editorial, por respeto a la gente que lo pasó mal durante cuatro años, no lo vendemos”, aseguró en el programa de Eduardo Feinmann por Radio Rivadavia.

“Los lectores que quieran comprar el libro lo pueden hacer, pero nosotros no vamos a vender el libro de alguien que le hizo mucho daño al país. El libro de Cristina Kirchner lo vendimos. Nosotros no somos kirchneristas, pero no entendemos que sea una enemiga política”, señaló Portela, quien aclaró que piensa leer el libro de Macri.

Busquen el libro en otra parte, acá tenemos muchos otros para pensar y debatir ideas. Y que los eunucos sigan bufando.



Librería y Editorial Sudestada — Revista Sudestada (@RevSudestada) March 11, 2021

Luego del revuelo que se armó tras la decisión de algunas librerías de no vender el libro, el editor aseguró que recibieron “amenazas e insultos por la difusión de la noticia”.

“Nosotros no somos kirchneristas, simplemente elegimos no vender el libro de Mauricio Macri. Nosotros tenemos los libros de nuestra editorial. Lo único que hicimos fue tomar la posición de no distribuir el libro, no queremos que se censure, ni que se prohíba”, señaló.

Respecto a la imagen del libro de Macri con un tomatazo que fue publicado en las redes sociales de la librería, Portela aclaró: “Utilizamos el recurso del tomatazo para lo que no nos gusta. Es un tomate, no es una piedra ni un balazo”.

LA NACION