La respuesta del vocero de Milei sobre la denuncia contra Brasil por la campaña antiargentina

El vocero presidencial, Adrián Ravier, respondió este martes una consulta sobre cuáles eran los fundamentos de la acusación de Javier Milei contra el gobierno de Brasil, al que señaló por haber destinado dinero para financiar una “campaña antiargentina”. El funcionario nacional sostuvo que las fuentes de aquella información provenían de “las redes”.

En el marco de una conferencia de prensa, un periodista le preguntó al funcionario en qué elementos se había basado el Presidente para realizar las afirmaciones contra Brasil, que provocaron que desde el Palacio de Itamaraty, en Brasilia, decidieran retirar al embajador brasileño de la Argentina.

Ravier respondió ante una consulta sobre las fuentes utilizadas para vincular al gobierno brasileño con la "campaña antiargentina"

“Retomo algo que dijo el canciller de Brasil este fin de semana, que remarcó que no existe tal cosa como una campaña ‘antiargentina’ financiada por Brasil, que es lo que decía Milei acerca de Lula. Nosotros hablamos de esto, no sé si fue la semana pasada o hace dos semanas. Habías dicho que había una hipótesis sobre gobiernos de izquierda que podían operar contra la Argentina, que a eso se refería el Presidente”, comenzó el periodista.

Y continuó: “Pero el Presidente dijo explícitamente que estaba siendo financiada por Brasil, por México y por el Partido Demócrata; o sea, que hubo plata de por medio para desprestigiar a este país, en un ataque coordinado o como le quieran decir. Retomando eso, la pregunta concreta es: ¿cuál es el dato que tiene el presidente Milei, el informe o la pieza de inteligencia para asegurar que existe una campaña financiada desde Brasil contra la Argentina? Porque ya creo que no se trata de una hipótesis. Y, si lo es, está muy mal argumentada, no está fundamentada y estaría bueno que la población argentina sepa si existe de verdad una campaña contra este país y de dónde sale ese dato de que hay plata que está siendo usada para ir contra el Estado argentino”.

Milei había afirmado que la campaña que se dio contra la Argentina, durante y después del Mundial, fue financiado por los gobiernos de Brasil y México, junto con el Partido Demócrata de Estados Unidos FABRICE COFFRINI - AFP

Ante la consulta, Ravier contestó: “Hay fuentes que vienen de redes, que habría que evaluarlas. En principio, lo que nosotros vemos ha sido un sentimiento o una animosidad contra los argentinos en torno del Mundial y de acuerdo con la figura del Presidente, por el liberalismo que él expresa, que en definitiva nos permiten observar que ese sentimiento no es solo por el plantel argentino, si es violento en el juego o incumple alguna norma, sino que hay algo más que tiene que ver con el Presidente”.

“Habría que buscar las fuentes que se mencionan en relación con el Partido Demócrata, Brasil, México o España. En este momento no tengo esas fuentes para brindártelas, pero te las ofrecemos más tarde”, completó el portavoz de la Casa Rosada.

Esta tensión diplomática comenzó tras la participación del Javier Milei en un acto en el que se llevó a cabo el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro Ettore Chiereguini - AP

La acusación había sido formulada por Milei, como informó LA NACION, durante una entrevista con Luis Majul para La Cornisa (LN+), en la que cuestionó duramente a Lula da Silva. “Lo hizo Brasil, con plata, recursos, influencers y actores para mover la campaña en redes, junto a México, el Partido Demócrata de Estados Unidos y España. Todo ello con su contraparte argentina, que es el kirchnerismo”, sostuvo en esa oportunidad.

Las declaraciones se produjeron en medio de la tensión diplomática desatada después de la participación del jefe de Estado argentino en un acto del Partido Liberal celebrado en San Pablo, donde acompañó el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. Desde el escenario, Milei había calificado a Lula como “ladrón”, “corrupto”, “presidiario” y “basura socialista”.

Por la tensión diplomática desatada, Brasil decidió posponer por tiempo indeterminado el regreso de su embajador y rebajar la relación con la Argentina al nivel de encargado de negocios Natacha Pisarenko - AP

Tras el episodio, el Palacio de Itamaraty convocó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para expresarle formalmente el malestar de la administración de Lula. Al mismo tiempo, llamó a consultas a Julio Bitelli, representante diplomático brasileño en Buenos Aires.

Pocos días después, el canciller brasileño, Mauro Vieira, le entregó a Raimondi una protesta formal y le comunicó que Brasil pospondría por tiempo indeterminado el regreso de Bitelli a Buenos Aires. Como contó LA NACION, de ese modo el gobierno de Lula rebajó por primera vez en décadas el vínculo con la Argentina al nivel de encargado de negocios.

La Cancillería argentina lamentó la medida “unilateral” y acusó a Brasil de “seguir aislándose del resto de la región por cuestiones puramente ideológicas”. Además, informó que Itamaraty había solicitado el regreso de Raimondi a la Argentina y remarcó que el gobierno de Milei “nunca” respondió a una diferencia política con una decisión institucional.