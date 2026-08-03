Javier Milei redobló sus críticas contra Lula: “Es un ladrón, un corrupto, no es inocente”

El presidente Javier Milei volvió a apuntar este domingo contra su par brasileño Lula da Silva pero esta vez fue más enfático. En una entrevista con Luis Majul para La Cornisa (LN+), el mandatario aseguró que Lula es un “ladrón”, un “corrupto” y sostuvo que la condena en su contra en el marco de la operación Lava Jato fue anulada por cuestiones procesales. “Lo liberaron por una falla en el procedimiento. No es inocente”, afirmó.

A su vez, el Presidente defendió el tono de sus declaraciones previas y rechazó las críticas que llegaron desde el gobierno brasileño. “Agresivo es que alguien robe. Es mucho más leve decirle ladrón al ladrón que el propio acto de robar”, sostuvo. También aseguró que sus palabras surgieron de manera espontánea y aprovechó para ampliar sus cuestionamientos. “Estos hablan de interferencia política en la región. Si hay alguien que interfiere políticamente en la región es Lula, contaminando con las ideas inmundas del socialismo por todos lados”.

El presidente Javier Milei volvió a apuntar este domingo contra su par brasileño Lula da Silva y ratificó las acusaciones que había formulado durante su reciente visita a San Pablo CONNIE FRANCE - AFP

“Se enoja porque yo le dije algo a Lula que es verdad. Pero omiten los insultos de Lula y sus ministros, los de Petro, los de Evo Morales, Correa, Pedro Sánchez y su gente. Cuando me insultan a mí, está bien”, afirmó.

Y sentenció: “Lo peor de todo es que ellos acusan con mentiras y yo les contesto con verdades. Yo no mentí. Cuando le contesto con verdades, ¿el señor Lula se siente tocado? Es un chorro y ladrón. Es un presidiario. Salió por un recurso administrativo. Yo fui a Brasil y no ataqué a los brasileños, hablé a favor de los brasileños. Hablé de Lula, el corrupto, el presidiario, y del juez -Alexandre de Moraes, que le negó la visita a Bolsonaro-“.

Por último, el mandatario acusó al gobierno brasileño y a otros sectores políticos y mediáticos de haber impulsado una campaña contra la Argentina durante y después del Mundial. “Lo hizo Brasil, con plata, recursos, influencers y actores para mover la campaña en redes, junto a México, el Partido Demócrata de Estados Unidos y España. Todo ello con su contraparte argentina, que es el kirchnerismo”, sostuvo.

Lula da Silva endureció el tono y calificó como una “payasada” la participación de Milei en la convención del Partido Liberal Bruna Prado - AP

Las declaraciones del jefe de Estado se producen en medio de la fuerte tensión diplomática que se desató entre la Argentina y Brasil tras el acto del Partido Liberal celebrado el sábado pasado en San Pablo, donde Milei participó del lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. Desde el escenario, el mandatario argentino había calificado a Lula como “ladrón”, “corrupto”, “presidiario” y “basura socialista”.

La respuesta del gobierno brasileño no tardó en llegar. El Palacio de Itamaraty convocó al embajador argentino en Brasilia, Daniel Raimondi, para expresarle formalmente el malestar de la administración de Lula y, al mismo tiempo, llamó a consultas a Julio Bitelli, representante diplomático de Brasil en Buenos Aires.

En el comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, las autoridades calificaron el episodio como un hecho “sin precedentes”. Por su parte, el canciller Mauro Vieira descartó que el gobierno de Lula avance, por el momento, con medidas de mayor dureza, como el retiro de la representación diplomática. Sin embargo, admitió la gravedad de la situación y mantuvo reuniones para evaluar el alcance del conflicto.

El presidente argentino Javier Milei junto a su par brasileño Lula da Silva Natacha Pisarenko - AP

En un principio, Lula evitó involucrarse de manera directa en el conflicto. Al ser consultado por la prensa, se limitó a lanzar una frase cargada de ironía: “¿Quién es ese tipo?”. Sin embargo, días más tarde -el pasado jueves-endureció el tono y calificó como una “payasada” la participación de Milei en la convención del Partido Liberal.

“Ustedes vieron el disparate que vino a hacer el presidente de la Argentina. Pero yo amo la Argentina y eso no va a cambiar por culpa de esa cosa. Mientras yo sea presidente, nadie de afuera podrá interferir en las elecciones”, afirmó en un acto del Partido Socialista Brasileño, en el que oficializó su candidatura a la reelección.

Milei: “Es una reforma para terminar de extirpar la inflación”

Durante la entrevista, el mandatario volvió a defender la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y aseguró que la iniciativa busca atacar una de las causas históricas de la crisis económica. “El mensaje de la cadena apunta al corazón de la decadencia argentina de los últimos 91 años”, sostuvo. También afirmó que, sin esos cambios, la Argentina se encaminaba a convertirse en “Cuba”.

Además, Milei reconoció que se trata de una discusión compleja para gran parte de la sociedad. “Entiendo que parezca una cuestión técnica y lejana”, señaló. Sin embargo, remarcó que la reforma impedirá la emisión monetaria para financiar al Estado. “No se va a poder falsificar dinero. Es un delito”, afirmó.

El Presidente también definió la iniciativa como “una reforma para terminar de extirpar la inflación” y sostuvo que sus principales beneficiarios serán los sectores de menores ingresos. “A los que más beneficia es a los más vulnerables. Es terminar con la estafa de la política a los argentinos”, concluyó.

El presidente del Banco Central, Santiago Bausili JUAN MABROMATA - AFP

A continuación, prosiguió con un balance del aspecto económico en lo que va de su gestión. “Desde que llegamos, llevamos 26 meses de la economía creciendo. En promedio, hemos crecido cinco veces más fuerte que lo que ha hecho la economía a lo largo de la historia. No se pueden revertir 100 años de decadencia en cuatro”.

“La construcción está empezando a arrancar. El consumo está en su pico histórico. Si miramos el PBI, está en máximo histórico. Las exportaciones están en su máximo histórico y crecen cinco veces más que el PBI. Si miro la inflación mayorista, no estamos lejos del 0%”, enumeró el jefe de Estado.

Sostuvo además que la administración libertaria logró sostener el rumbo fiscal pese a la resistencia política y las tensiones financieras que atravesó en el último año. En ese marco, afirmó que la oposición impulsó distintas iniciativas con el objetivo de modificar el programa económico oficial. “El año pasado presentaron 40 proyectos para romper el equilibrio fiscal”, aseguró.

El ministro de Economía, Luis Caputo EMILIANO LASALVIA - AFP

Milei también se refirió a la conflictividad política que, según su visión, enfrentó desde el inicio de su gestión. “Hubo siete intentos de juicio político”, señaló. Además, reivindicó la respuesta del Gobierno frente a la volatilidad cambiaria y afirmó: “Resistimos una corrida equivalente a 70.000 millones de dólares”. Según planteó, esas situaciones pusieron a prueba la consistencia del plan económico impulsado por el oficialismo.

Milei: “Si quieren populismo, tienen otras alternativas”

En la misma línea, el mandatario redobló sus críticas contra el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, a quien calificó de “ignorante”, y volvió a cargar contra la expresidenta Cristina Kirchner. “Su opinión no es relevante. Fue ministro de Economía de la presidiaria, de la chorra [Cristina Kirchner]. Todas las provincias que adhirieron al RIGI crecieron. Los únicos que no adhirieron son La Rioja y Buenos Aires. Y no crecen porque tienen un comunista de gobernador. Es un mal. Donde un comunista toca algo, lo destruye o convierte en excremento”, afirmó.

Milei también se refirió a la decisión de la defensa de la exmandataria de recurrir a las Naciones Unidas para cuestionar la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que recibió en la causa Vialidad. El planteo fue presentado ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, con el argumento de que durante el proceso se vulneraron garantías fundamentales. Al ser consultado sobre esa estrategia, el Presidente respondió: “Que la condenada haga todas las presentaciones que haga. Me importa un rábano”.

La expresidenta Cristina Kirchner EMILIANO LASALVIA - AFP

En otro tramo de la charla, rechazó las versiones sobre un supuesto acuerdo entre el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, y el tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, en el marco de la investigación que lleva adelante la Justicia por presuntas irregularidades vinculadas con la administración de la entidad.

“Otra estupidez enorme, otra conspiración enorme que es mentira. Están las cosas en la Justicia. Cuando queden resueltas, esas cosas se las van a tener que guardar en lugares oscuros. ¿Cuántas veces hay que aguantar estas mentiras de los periodistas? Se las van a tener que tragar”, sostuvo. Además, salió en defensa de Mahiques y remarcó: “Mahiques está ahí porque viene a arreglar los problemas de la Justicia”.

El titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia JUAN MABROMATA - AFP

Milei: “Sánchez quiere nacionalizar inmigrantes para que voten por él”

Milei también volvió a apuntar contra el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, después de la crisis migratoria registrada esta semana en Ceuta. En pocas horas, cerca de 50.000 personas ingresaron desde Marruecos a la ciudad autónoma española, impulsadas por convocatorias difundidas en las redes sociales, en un episodio que provocó decenas de muertos y desató una grave crisis humanitaria y de seguridad en la frontera.

En ese contexto, el mandatario argentino cuestionó la política migratoria del gobierno socialista y aseguró: “Sánchez usa a esos inmigrantes para nacionalizarlos y que voten por él, así puede extender su tiranía”.

El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez OSCAR DEL POZO - AFP

El Presidente también se mostró a favor de que los ciudadanos extranjeros paguen por la atención en el sistema de salud y por el acceso a las universidades públicas argentinas. “Estoy de acuerdo con que paguen por la universidad pública argentina y el servicio público de salud argentino. Eso de que vienen, usan nuestros recursos y después se van... Estoy de acuerdo absolutamente”.

Además, vinculó el fenómeno migratorio con lo que definió como una nueva etapa de la estrategia impulsada por el pensador marxista Antonio Gramsci. “La estrategia de Gramsci de tomar la educación, de tomar los medios de comunicación, de tomar la cultura y el Estado pasó a una etapa 2.0. Se le meten como estudiantes, se le meten como profesores, se le meten como investigadores. Eso lo hizo Cristina Kirchner. Abrió esta puerta. Tenés terroristas disfrazados de estudiantes, de periodistas, de profesores, de investigadores”, afirmó.

Y remarcó: “Argentina tiene todo un sistema que está podrido. Está podrido el periodismo, los dueños de los medios, los empresaurios, los políticos. Yo vine a luchar contra todo eso. Si seguíamos como estábamos, terminábamos como Cuba”.

Milei: “No discuto personas ni falacias ad hominem”

Al ser consultado por las declaraciones de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien había asegurado que el mandatario tiene “persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior” y afirmó sentir una “genuina preocupación” por su estado, Milei evitó responder de manera directa.

“Primero, no discuto personas y falacias ad hominem. Todos aquellos que cambiaron al mundo antes fueron tratados de locos. ¿Cuál es la diferencia entre un genio y un loco? Los resultados”, sostuvo. Luego, agregó: “Bajé la indigencia, bajé la pobreza, bajé la inflación, logré el equilibrio fiscal. Antes yo era un montón de promesas. Ahora soy hechos”.

La vicepresidenta Victoria Villarruel Soledad Aznarez

Milei también se refirió a la posibilidad de que Patricia Bullrich compita por la Presidencia cuando finalice un eventual segundo mandato suyo. Al ser consultado sobre esa alternativa, el mandatario elogió a la ministra de Seguridad y evitó cerrar cualquier puerta. “El lugar que quiera ocupar la doctora Bullrich va a ser siempre un placer y un honor”, afirmó.

Por otra parte, prefirió no opinar sobre el respaldo que Mauricio Macri expresó en los últimos días hacia una eventual candidatura presidencial del exministro de Economía Hernán Lacunza. “No tengo por qué meterme en otro barrio. Es otro partido. ¿Quién soy yo para meterme en las decisiones de otro partido?”, respondió.