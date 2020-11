Aicega llamó a "separar la paja del trigo" luego de que el ministro dijera que la iniciativa "intenta desestabilizar el normal funcionamiento de la institución militar" Fuente: Archivo

El diputado nacional de Pro Juan Aicega le pidió al ministro de Defensa nacional, Agustín Rossi, que "no llame a la confusión" con sus declaraciones"tremendistas" por la conformación de una mesa de enlace de las Fuerzas Armadas.

"Separemos la paja del trigo, ministro Rossi, y no llamemos a la confusión y desprestigio. El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea están insertas en el sistema republicano", dijo Aicega a través de su cuenta de Twitter. "La existencia del grupo que se ha presentado como Mesa de Enlace, que todavía no sabemos qué es, pero sí que no es institucional, no puede empañar 37 años de respeto, sacrifico y entrega a la Patria. No puede dar lugar a rápidas imputaciones golpistas a las FF.AA.", sostuvo.

Como informó LA NACION, por primera vez desde el regreso de la democracia, referentes de las Fuerzas Armadas, policiales y de seguridad se reunirán en una mesa conjunta, con el objetivo de incidir en la política del sector. La agrupación, que lleva el nombre de "Mesa de Encuentro Libertador General San Martín", reúne a personal retirado de las fuerzas y autoridades de sociedades y mutuales de uniformados, y a partir de hoy se mostrará públicamente.

Tras conocerse esta iniciativa, Rossi dijo hoy que "evalúa si este tipo de configuraciones implica un delito y si hay una falta disciplinaria que podría aplicarse a los que están iniciando esta cuestión". "Está claro que es un hecho que intenta desestabilizar el normal funcionamiento de la institución militar", indicó Rossi en diálogo con Futurock FM.

El diputado Aicega le respondió: "Le ruego, señor ministro Rossi, que mantengamos la centralidad, que se investigue si existe alguna irregularidad, y que se ratifique plenamente la confianza en las Fuerzas Armadas Argentinas, no dando lugar a que personajes como el General Milani se arroguen representación".

Y agregó: "Hemos comenzado un camino de trabajo interesante en algunas áreas de la Defensa Nacional conjuntamente con Diputados, como la ley para el personal militar, entre otras, que no es bueno anular con declaraciones tremendistas. Lo acompañaremos en ese camino de construcción", sostuvo.

