CÓRDOBA.- Cuando falta un día para que la Cámara de Diputados reanude el debate en particular de cada artículo de la ley ómnibus, los gobernadores insisten en la coparticipación del impuesto PAIS (Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria) mientras que el ministro del Interior, Guillermo Francos, adelantó que si eso se aprueba, el presidente Javier Milei lo vetará. Es uno de los puntos que traba un eventual acuerdo. Se trata de una caja clave, que solo en enero recaudó casi 470.000 millones de pesos a partir del tributo que pesa sobre los gastos en dólares realizados con tarjetas de crédito.

La tensión entre la Casa Rosada y las provincias sigue latente. Así lo demuestran los cruces retóricos previos al reinicio del debate parlamentario. El mandatario de Río Negro, Alberto Weretilneck, insistió: “Busquen consensos y saquen de sus cabezas vernos de rodillas”. Mientras que su par riojano, Ricardo Quintela, ratificó que la Nación “no dará un peso” a las provincias y realizó hoy la presentación en la Corte Suprema de Justicia de la demanda contra la Nación. De la amenaza a la acción. Quintela ya judicializó el Decreto de Necesidad y Urgencia que impulsó Milei a fin de 2023.

El rionegrino Weretilneck volvió a cruzar a la Casa Rosada. “Dejen de agredir y de apretar. Dejen de una buena vez la confrontación y busquen consensos. Y saquen de sus cabezas vernos de rodillas”, dijo. De esta manera, le respondió al presidente provisional del Senado y legislador de La Libertad Avanza (LLA), Bartolomé Abdala, quien durante una entrevista radial agredió a los gobernadores y los llamó “animalitos de gastar”.

Jamás en 40 años desde el regreso de la democracia, un Gobierno Nacional agredió y le faltó el respeto a las Provincias como padecemos desde el 10 de diciembre.



Weretilneck afirmó que “jamás en 40 años desde el regreso de la democracia, un Gobierno Nacional agredió y le faltó el respeto a las Provincias como padecemos desde el 10 de diciembre”. En su cuenta de la red social X (ex Twitter), añadió que el hecho de que Abdala trate de “animales” a los gobernadores “no es un ataque a quienes fuimos elegidos por el voto popular, es un agravio y una falta de respeto a los millones de provincianos que todos los días construimos la República”.

Quintela en el ciclo realizado en La Rioja, del que participó el exministro de Educación kirchnerista Nicolás Trotta

“Nos llaman ‘animalitos de gastar’ porque garantizamos el derecho a la educación y ‘gastamos’ para darle seguridad y salud gratuita a nuestro pueblo -precisó-. Nos llaman ‘animalitos’ porque invertimos para que más turistas, argentinos y extranjeros, hagan turismo y generen divisas. ‘Gastamos’ porque construimos viviendas, escuelas y hospitales, hacemos rutas y llevamos agua potable y servicio de cloacas a cada hogar”, finalizó.

La recaudación del impuesto PAIS es el centro de la disputa; su recaudación viene creciendo de manera significativa. En efecto, durante enero aumentó 25% en términos reales respecto al mes de diciembre y se ubicó en un máximo real. Un informe del Iaraf señala que, desde la discusión política, lo relevante es que esta carga puede llegar a aportar una recaudación 2024 equivalente a 1,5% del PIB.

Es decir que, un 30%, significaría 0,45% del PIB; como por la reforma de la cuarta categoría de ganancias las provincias perderían 0,48% del PIB, el 30% de la recaudación de impuesto PAIS prácticamente las compensaría. La consultora dice que sería un “mal paso coparticiparlo”.

En el “Ciclo de Encuentros Esperanza Federal” que se realizó en La Rioja con la participación de dirigentes de esa provincia, Catamarca, Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero, Quintela planteó que “el peronismo tiene que ser un administrador y un distribuidor de los diversos intereses que tiene una sociedad”.

“Queremos un Estado presente para que actúe en donde la sociedad tiene un conflicto o donde haya una necesidad. No quiere decir que somos los que resolvemos todos los problemas, como tampoco es cierto que nos gusta la asistencia social como respuesta a todo”, añadió. En una entrevista con Clarín afirmó que Milei quiere “incendiar” las provincias.

Presentación ante la Corte

Este lunes se hizo la presentación en la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la demanda riojana en reclamo de $9300 millones “adeudados y retenidos ilegalmente” por la Nación. Los patrocinantes son Andrés Gil Domínguez y el exsenador Jorge Yoma. Los fondos corresponden a lo determinado en el presupuesto 2023 para el distrito. Además, sumaron los $ 48.000 millones que estaban consignados para este año.

Gil Domínguez explicó que el Estado federal le debe a la provincia esos $9.300 millones “coparticipables, que son de La Rioja” y que para el actual ejercicio “debe pagarle $48.000 millones, debidamente actualizados y no a través de 12 cuotas sino a través del sistema de goteo diario, como es el que existe para todas las provincias”.

No son Aportes del Tesoro a las provincias, aclaró, sino “recursos propios. No hay ninguna discusión sobre este tema; la discusión está dada porque el Estado no cumple el pago”.