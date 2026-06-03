Ricardo Quintela anunció el regreso de la cuasi moneda riojana y le hizo un guiño a Patricia Bullrich

CÓRDOBA.- Los “chachos”, la cuasi moneda que hace dos años emitió el gobernador riojano Ricardo Quintela, volverían a circular. Además, el mandatario peronista le hizo un guiño a Patricia Bullrich, aprovechando la tensión de la senadora nacional con La Libertad Avanza (LLA).

El gobernador contextualizó la decisión del regreso de la cuasi moneda en las dificultades presupuestarias para pagar el medio aguinaldo. Planteó que los Bonos de Cancelación de Deuda (Bocade) jugarán un rol significativo para sostener el consumo y cumplir con los compromisos del Estado.

El 17 de enero de 2024, la Legislatura riojana, con mayoría absoluta del peronismo local aprobó la emisión de las cuasi monedas por $22.500 millones. En ese momento, Quintela mantenía un enfrentamiento abierto y público con Javier Milei.

Esa situación no cambió, pero el Presidente hace ya tiempo que no le responde públicamente; quien lo hace es Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados y riojano que compitió con Quintela por la gobernación.

“Vamos a sacar los Chachos de vuelta y vamos a poner una parte importante”, confirmó Quintela en una entrevista con Radio con Vos. Apuntó que esas cuasi monedas circulan en sectores específicos, como los programas de incentivo al turismo del “Previaje provincial”. Ahora, lo que prevé, es una ampliación progresiva de su circulación.

Planteó que cuando estuvieron en el mercado -unos seis meses, desde mediados del 2024- fueron un mecanismo útil para reactivar la actividad económica local.

“Nos está faltando, pero ya nos acostumbramos a administrar la pobreza, o sea que vamos a salir adelante”, afirmó Quintela al hablar sobre la situación económico-financiera de la provincia.

Señal a Bullrich

En materia política, Quintela recordó cuando en los ‘80 Bullrich participaba en charlas de formación política en La Rioja porque militaba en el peronismo. Contó que “durmió en la cocina de un compañero. Habíamos puesto el colchón en el piso”.

“Puede ser una aliada del peronismo, ¿por qué no?”, deslizó y la caratuló como una posible “aliada táctica” si continúa alejándose de los libertarios. Quintela aclaró que no comparte, ahora, “nada” con Bullrich pero jugó con “el enemigo de mi enemigo es mi amigo" para afirmar que en política es necesario “tragarse determinados sapos".

La Rioja es la única provincia en default de la Argentina. En febrero pasado, comunicó a sus acreedores que no pagaba los vencimientos y que “se continúa con el proceso de negociación con los acreedores para reestructuración de la deuda”. En 2021, La Rioja había sido la última jurisdicción en conseguir una reestructuración de deuda.

Ayer el riojano estuvo en la reunión que los gobernadores del Norte Grande mantuvieron en el Consejo Federal de Inversiones (CF) y a la que se sumó el ministro del Interior, Diego Santilli. El funcionario libertario, en ese ámbito, defendió la eliminación de las PASO por el costo económico que tienen, que estimó entre los 220 y los 240 millones de dólares. Los mandatarios plantearon su preocupación por la reducción de la “zona fría” para tarifas, la urgencia por una obra de gas para el norte y la caída de recursos para las provincias en lo que va del año.