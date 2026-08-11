La Rioja anunció que vuelven los “Chachos” para reactivar el consumo y la economía local

El gobierno de La Rioja volvió a reflotar los “Chachos”, los Bonos de Cancelación de Deuda (Bocade) con los que buscará reactivar la economía y el consumo local ante una situación de “crisis profunda”.

La administración del peronista Ricardo Quintela justificó la medida a través de un comunicado en el que culpó directamente al gobierno nacional por el “no envío de los fondos” coparticipables, además de “la devaluación, el ajuste y la profunda crisis que están atravesando todas las provincias”.

Ricardo Quintela, gobernador de La Rioja Fabián Marelli

Según detallaron las autoridades, estas cuasimonedas circularán con una paridad de 1 a 1 con el peso argentino y tendrán como objetivo principal “potenciar el circuito financiero local”.

El cronograma

El gobierno provincial confirmó que a partir del próximo lunes feriado del 17 de Agosto entrará en vigencia el pago de un refuerzo extraordinario de 50.000 “Chachos” por persona.

La medida alcanzará a unos 80.000 trabajadores estatales y de sectores vinculados a la administración pública, lo que implicará una inyección de aproximadamente $4000 millones en la economía regional.

El operativo de entrega se extenderá hasta el 24 de agosto y se organizará de manera escalonada según la terminación del DNI de los beneficiarios.

Qué son los “Chachos”

Los Bocade son de circulación exclusivamente provincial y cuentan con el respaldo de más de 800 comercios adheridos. Se pondrán en circulación de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 y 50.000.

Además de utilizarse para compras generales, el Ejecutivo local informó que serán válidos para pagar impuestos provinciales, tasas municipales y servicios de empresas estatales. Los bonos podrán utilizarse durante los próximos meses y tendrán como fecha límite de rescate el 29 de diciembre.

A inicios de junio Quintela había anunciado el regreso de la cuasi moneda y lo atribuyó a las dificultades presupuestarias para pagar el medio aguinaldo.

Había planteado que los Bonos de Cancelación de Deuda jugarían un rol significativo para sostener el consumo y cumplir con los compromisos del Estado.

La vuelta de los “Chachos”

En 2025 Quintela habría reactivado esta cuasimoneda para aplicarla a dos programas que buscaban reactivar el turismo local: “Impulso Turístico 50/50” y “Previaje riojano Movete por La Rioja con Chachos”.

Al hacer la presentación, Quintela había sostenido que el sector turístico estaba pasando “una situación grave” debido a que “la gente con recursos se va al exterior, se llevan los dólares de la Argentina”, mientras que “el turismo interno, al no estar incentivado, está en desventaja y no puede mantenerse, y están fundidos”.

Se pondrán en circulación BOCADE de 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000 y 50.000

En ese momento también había cuestionado la falta de apoyo del gobierno nacional. “Nos critican y dicen que regalamos la plata, pero aplicamos políticas para estimular a la sociedad, que tiene todo el derecho del mundo de gozar los espectáculos públicos”, expresó en aquella oportunidad.

La Rioja es la única provincia de la Argentina que se encuentra en situación de default financiero. En febrero de este año la administración de Quintela comunicó oficialmente a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que la provincia no cancelaría el pago de capital e intereses de los bonos internacionales con vencimiento en 2028.