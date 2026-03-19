La rionegrina Villaverde fue desplazada de un cargo clave en Diputados, tras las acusaciones por sus vínculos con el narco

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- En plena reconfiguración del escenario político libertario en Río Negro, la diputada nacional Lorena Villaverde (La Libertad Avanza) perdió la presidencia de la Comisión de Energía y Combustibles de la Cámara de Diputados. Fue un desplazamiento que indica que el karinismo no piensa en ella para ocupar puestos relevantes.

La electa senadora renunció a su banca tras la polémica sobre sus supuestos vínculos con el narcotráfico –quedó salpicada por su relación estrecha con Claudio Ciccarelli, primo y presunto testaferro de Federico “Fred” Machado, aunque retuvo su banca en Diputados, donde tiene mandato hasta 2027.

Allí presidía la Comisión de Energía, aunque no fue ratificada en su rol: al constituirse la comisión esta semana, el oficialismo propuso al mendocino Facundo Correa Llano. En la reunión de ayer, de la que participó la rionegrina, no se hizo referencia a la presidenta anterior.

De hecho, en octubre del año pasado, y luego de que se expusiera en los medios su detención y condena por narcotráfico en Estados Unidos (fue hallada culpable en 2002 en Florida, logró anular la sentencia y que ordenaran un nuevo juicio, pero la acusación se cerró formalmente en 2017), dos parlamentarios elevaron pedidos para que fuera removida de la presidencia de la Comisión de Energía y Combustibles.

La diputada chubutense Ana Clara Romero, junto al gobernador Torres y al vice Mena

Uno de los proyectos de resolución fue de la diputada nacional del PRO representante de Chubut, Ana Clara Romero, quien afirmó: “No podemos tener a una chanta en un lugar tan estratégico para el país”. Agregó que la materia de la comisión “exige un marco de estabilidad, confianza y previsibilidad que claramente el prontuario de la actual presidenta dista de brindarle”.

El diputado santafesino Esteban Paulón también presentó un proyecto en el mismo sentido: “Los vínculos de la candidata libertaria y diputada Lorena Villaverde con la trama narco de Machado, y sus amenazas al periodista Nicolás Wiñazki la inhabilitan para seguir al frente de la comisión de Energía. Como miembro de esa comisión pido su remoción inmediata”, sostuvo.

También el exdiputado Facundo Manes reclamó su exclusión: “Tenemos que construir transversalmente un ´No pasarán´ al narcotráfico, que es la amenaza más fuerte que tiene hoy el sistema democrático en América Latina", dijo.

Facundo Correa Llano presidirá la Comisión de Energía y Combustibles en reemplazo de Villaverde

Al constituirse las comisiones legislativas esta semana, el diputado cordobés Gabriel Bornoroni propuso a Correa Llano para la presidencia de Energía. El diputado del bloque oficialista y presidente de LLA Mendoza dijo tras asumir: “Es un honor y una gran responsabilidad en un momento donde la energía es clave para el crecimiento y el desarrollo de la Argentina”.

Nuevo embargo

La Justicia de Río Negro embargó recientemente a Villaverde por 31 millones de pesos en una causa por venta de terrenos.

La jueza Vanessa Kozaczuk respondió así a la demanda presentada por Alejandro Kanjer, un damnificado que aseguró haber firmado un contrato para adquirir un terreno en Tajamar, propiedad de Villaverde. Kanjer dijo que las tareas de infraestructura pactadas no se concretaron y que no pudo avanzar en la escrituración de su lote.

El caso se suma al de diversos damnificados que compraron lotes en el desarrollo inmobiliario en Las Grutas. En diciembre pasado, el juez de Bariloche Santiago Morán dispuso el embargo de la dieta de Villaverde como diputada nacional y el medio aguinaldo hasta cubrir unos 40 millones de pesos.

Villaverde está acusada por daños y perjuicios en el marco de la Ley de Defensa del Consumidor. En sus fundamentos, el fallo de Morán subrayó el incumplimiento contractual y cobro de un canon locativo derivado de esa falta de entrega.

Lorena Villaverde, la última vez que se la vio en la Casa Rosada

En el caso del damnificado barilochense, la operación de compra del lote en cuestión se concretó en 2022. Si bien el desarrollo contaría con calles internas de ripio, provisión de agua potable, electricidad y alumbrado público, a tres años de la firma el comprador no había recibido aún su terreno. Los servicios pactados tampoco se habían realizado.

En agosto de 2025, el Juzgado Civil y Comercial Nº 9 de San Antonio Oeste dictaminó otro embargo preventivo de hasta 50 millones de pesos contra Villaverde. Frente a otras dos demandas, la diputada de LLA homologó acuerdos con dos mujeres damnificadas: para evitar el juicio, accedió a pagar 12 millones y 10 millones en dos cuotas mensuales, respectivamente.

En otros expedientes similares que se abrieron por perjuicios vinculados con el loteo Tajamar de Las Grutas, Villaverde había afirmado que la pandemia demoró las obras y extendió los plazos de entrega de los terrenos.