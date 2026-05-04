El Gobierno analiza cambios en la reforma política: separaría ficha limpia y haría opcionales las elecciones PASO

Alertado de las fuertes resistencias que generan algunos temas puntuales de la reforma política que impulsa el Gobierno, el oficialismo reconoce que el proyecto sufrirá severas modificaciones en el Senado como parte de la búsqueda de los votos que le permitan conseguir la mayoría absoluta que la Constitución Nacional exige para la aprobación de modificaciones al sistema electoral.

Una de las más relevantes sería la separación de la denominada “ficha limpia”, que en los próximos días pasaría a discutirse en comisión como un proyecto por separado, según lo admitió la jefa de la bancada libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich (Capital), en diálogo con LA NACION.

“Por ahí hacemos por separado ficha limpia, puede ser esta semana o la otra”, afirmó Bullrich, quien agregó que baraja la posibilidad del adelantamiento del debate “como una idea para reivindicar al Senado”.

El concepto de ficha limpia, que ya es aplicado en varias provincias, implica la prohibición de postularse en elecciones o de ocupar cargos ejecutivos nacionales a quienes tengan una condena penal confirmada en segunda instancia.

Al hablar de una eventual reivindicación del Senado, la senadora Bullrich hizo referencia al proyecto de similares características que fracasó en la Cámara alta a principios de mayo del año pasado como consecuencia del sorpresivo rechazo de los senadores del Frente Renovador de Misiones, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que hasta unos días antes de la sesión anticipaban su apoyo a la iniciativa que ya había sido aprobada en la Cámara de Diputados.

El tratamiento por fuera de la reforma electoral es impulsado por el bloque Pro, que preside Martín Goerling (Misiones), que tiene presentado un proyecto propio la semana pasada. Con anterioridad ya había firmado una iniciativa de ficha limpia Julieta Corroza (La Neuquinidad); lo hizo en diciembre del año pasado, ni bien sumió su banca por Neuquén, provincia que ya tiene en vigencia la restricción a participar en elecciones de los condenados por delitos de corrupción. En Diputados, el interbloque Provincias Unidas anunció que impulsará el tratamiento incluso antes de que pueda llegar la reforma electoral en tratamiento en el Senado.

Elecciones primarias

El otro tema que sufriría cambios es la eliminación de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO). Como anticipó este diario, la intención del Gobierno de erradicar el sistema no cuenta con el apoyo necesario para poder avanzar, ya que no lo avalarían ni la UCR ni Pro, dos de los principales aliados dialoguistas con los que cuenta Bullrich en el Senado.

Al respecto, la presidenta del bloque de senadores de La Libertad Avanza admitió que ya se trabaja en una alternativa a la eliminación que contempla el proyecto que mandó el Poder Ejecutivo.

“Para eliminarlas no nos dan los votos, pero por ahí podríamos hacer que no sean obligatorias, con inscripción previa”, sostuvo Bullrich, quien destacó que su intención es definir la fórmula alternativa a la eliminación de las PASO antes de abrir el debate de la reforma electoral.

La presidenta del bloque de LLA, Patricia Bullrich, con el senador radical Eduardo Vischi Hernán Zenteno - La Nación

Una idea similar contempla un proyecto presentado por Eduardo Vischi (Corrientes), jefe del bloque radical, que mantiene el proceso de selección interno pero lo convierte en optativo para los ciudadanos y sin financiamiento oficial. La iniciativa interpreta el clima que impera en la bancada del centenario partido, donde referentes como Carolina Losada (Santa Fe) y Maximiliano Abad (Buenos Aires) ya anunciaron que rechazan la eliminación de las primarias.

También podrían sufrir modificaciones, con relación al texto original, las restricciones al financiamiento de las campañas electorales. La eliminación del aporte estatal quedaría para otra oportunidad, aunque “sí se bajaría sustancialmente”, explicó Bullrich. Se mantendría la desaparición de los espacios cedidos a los partidos políticos en medios de comunicación.

Por lo pronto, el impulso por avanzar con la reforma electoral parece haber quedado en pausa o relegada en el cronograma de tratamiento elaborado por la bancada oficialista.

La prioridad parece estar puesta, por estas horas, en avanzar con las audiencias públicas de los pliegos judiciales enviados por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, con la venia de la hermana presidencial, Karina Milei.

La semana pasada se realizó la primera de las cinco reuniones en la Comisión de Acuerdos del Senado, las que continuarán los jueves y miércoles de las próximas dos semanas hasta completar la presentación de los primeros 77 candidatos propuestos por el Gobierno.

En simultáneo, el oficialismo pretende avanzar con el tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada, que se viene debatiendo en plenario en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General.

Al respecto, es un hecho que la iniciativa sufrirá la amputación del capítulo relacionado a la descentralización en las provincias del programa nacional de regularización dominial de barrios de emergencia y villas, que genera fuerte resistencia en el kirchnerismo y en boques aliados.

También se discute una fórmula intermedia a la prohibición de adquirir tierras por parte de ciudadanos extranjeros, norma que el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propuso eliminar.