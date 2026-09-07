La Rosadita chaqueña: condenaron a 10 años a un dirigente social que aparecía en videos contando dinero junto a sus hijos

Un dirigente social de Chaco que apareció en videos contando y trasladando dinero en su casa, una tarea en la que incluyó a sus hijos menores de edad, fue condenado este lunes a diez años de prisión por asociación ilícita y lavado de activos. Se trata de Fernando Ayala, quien tendría vínculos con el también detenido piquetero Ramón “Tito” López. Junto a Ayala fueron condenadas otras diez personas, entre ellas, su pareja, que fue titular de una fundación. Se los investigó por la utilización de facturas apócrifas con organismos del gobierno provincial durante los gobiernos de Jorge Capitanich.

El Tribunal Oral Criminal Federal de Resistencia encontró culpables de ser jefes de una asociación ilícita fiscal para lavar activos a Ayala y a Walter Antonio Pasko, que actuaba como contador en la trama investigada. Ambos fueron condenados a diez años de cárcel. Los jueces que dictaron la sentencia son Juan Manuel Iglesias, Enrique Jorge Bosch y Osvaldo Alberto Facciano.

El caso de Ayala adquirió notoriedad en abril de 2025, cuando fue detenido luego de que se difundieran videos grabados por cámaras de seguridad de su casa, en los que se lo observa al contar dinero en fajos, que luego trasladaba, tareas en las que lo ayudaban sus hijos, menores de edad.

Así contaban el dinero, los secretarios del piquetero Tito López

Ayala y el contador Pasko estaban acusados de utilizar facturas truchas de cooperativas dirigidas a dependencias estatales chaqueñas como el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (Iafep), el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el Ministerio de Gobierno y Trabajo, el Ministerio de la Producción, y cinco municipalidades. La investigación, que estuvo a cargo del fiscal federal de Resistencia Patricio Sabadini y la jueza Zunilda Niremperger, relevó delitos por alrededor de 150 millones de pesos.

La esposa de Ayala, María José Reinau, que era titular de una fundación, fue condenada a siete años de prisión, como integrante de una asociación ilícita, en concurso con el delito de lavado de activos. Cuando fue detenido su marido, Reinau fue fotografiada en la casa de ambos, estaba vestida con una remera negra que tenía la inscripción “Coqui gobernador”.

María José Reinau, hace poco más de un año, cuando fue detenido su marido, Fernando Ayala Red X

Otras ocho personas fueron condenadas en el mismo juicio. Se trata de Diana Daniel (seis años de condena), María Belén Reinau (cinco años y seis meses), Edith Ayala (cinco años), Jorge Pasko (cuatro años y seis meses), Álvaro Pasko (cuatro años y seis meses), Ariel Acevedo (cuatro años), Osvaldo Godoy (cuatro años), Juana Brahim (tres años y seis meses).

Al informar las penas, el tribunal ordenó también el decomiso de los bienes que hayan sido obtenidos por los condenados a partir del lavado de activos, dentro de los diez días hábiles. Para concretar esa medida, el Ministerio Público Fiscal y la Unidad de Información Financiera (UIF) confeccionarán un inventario.