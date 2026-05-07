Condenaron a diez años de prisión por lavado de activos agravado al piquetero Tito López, heredero del clan Sena

El dirigente piquetero Ramón “Tito” López, heredero de Emerenciano Sena en el Movimiento 17 de Julio, en Chaco, fue condenado este jueves a diez años de prisión por el delito de lavado de activos, agravado por el número de personas y su habitualidad, en un juicio que determinó también penas de nueve años de prisión para su pareja, Beatriz Romero, y sus hijos, David, Walter y Daniel. A todos, además, se los inhabilitó de manera perpetua para ejercer cargos públicos.

A López se lo acusó de enriquecerse a partir de la explotación de propiedades cedidas por el Estado y desviar fondos públicos a sus arcas personales. Según planteó en el juicio la fiscalía, a cargo de Federico Carniel, el monto total defraudado fue de $167.969.288,44 (más del 95% de la defraudación fue contra el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular chaqueño).

El piquetero juzgado en Resistencia adquirió 2744 hectáreas en el departamento General Güemes, a través de fundaciones. López y sus familiares operaron con el Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular y ministerios provinciales a partir de tres fundaciones (“Los Dueños de la Raza”, “Buen Vivir y Trabajo” y “Construyendo País”) que, según se comprobó en la investigación, operaron de manera irregular desde una misma dirección legal, ficticia, en Mitre 1300. Las fundaciones estaban a nombre de los hijos del piquetero, y se conformaron entre 2017 y 2022.

Junto a su entorno más cercano, López adquirió tierras fiscales por $1.200.000, que se vendieron por $120.000.000, informó a LA NACION una fuente judicial chaqueña. Los jueces del Tribunal Oral Federal de Resistencia, integrado por Enrique Bosch, Juan Manuel Iglesias y Osvaldo Alberto Facciano (juez subrogante, proveniente de Rosario), informaron las penas en una audiencia que se realizó este jueves al mediodía. Los fundamentos de la sentencia se conocerán el 21 de mayo. El fiscal que investigó a López en la etapa de instrucción fue Patricio Sabadini. La sentencia llegó tras un juicio oral que se extendió durante un mes.

Femicidio de Cecilia Strzyzowski . Ramón Tito López del MTD Chaco Santiago Hafford - LA NACION

El piquetero condenado en Resistencia lideraba el Movimiento 17 de Julio, la organización que comandaba Emerenciano Sena, el dirigente que fue sentenciado a prisión perpetua por el crimen de Cecilia Strzyzowski, misma condena que recibieron su hijo (César Sena) y su esposa (Marcela Acuña).

En un diálogo con LA NACION en junio de 2023, cuando el caso Cecilia monopolizaba el interés de la opinión pública y los medios, López dijo que se había distanciado de Sena, con quien había comenzado a militar en la década del 90. “Emerenciano decidió irse con [Jorge] Capitanich, dejar de ser independiente y formar parte de su entorno político", afirmó en ese momento, en una entrevista que brindó en la base operativa del Movimiento 17 de Julio en el barrio Santa Catalina, en la capital chaqueña. Añadió que se separó de Sena “por el proyecto de las Madres de Plaza de Mayo”.

López adquirió fuerte presencia en las calles de Resistencia con sus protestas, un poder que buscó demostrar contra el gobernador Leandro Zdero. Luego de la derrota electoral del actual senador peronista Capitanich, en 2023, a manos de Zdero, y antes de que el nuevo mandatario asumiera el poder, Tito López lanzó una amenaza. “El 10 de diciembre ya será tarde, tiene 30 días para hablar con nosotros para ver cómo pasamos Navidad”, emplazó a Zdero dos días después de los comicios del 18 de septiembre de 2023. Un año después, fue detenido por la causa que este jueves derivó en su condena a diez años de prisión.