Milei llegó a Madrid para participar de un foro ultraliberal organizado por expertos en criptomonedas

MADRID.- Javier Milei aterrizó este viernes cerca de las 16.30 (hora local, 12.30 de la Argentina) en la capital española, en su quinto viaje a este país como presidente. Acompañado por el canciller Pablo Quirno, el Presidente ingresó al hotel Hyatt Regency Hesperia, sobre el Paseo de la Castellana, a unas pocas cuadras del estadio Santiago Bernabéu. El Presidente se bajó de un Mercedes Benz con un abrigo negro largo, escoltado por la Policía Nacional.

Milei llegó a España para participar en el Madrid Economic Forum, un evento organizado por dos empresas ultraliberales registradas en Andorra, cuyo principal público son emprendedores, traders y expertos en criptomonedas. Como ya ocurrió el año pasado, el mandatario argentino será la estrella del foro con agenda antiwoke para un auditorio acostumbrado a insultar al presidente Pedro Sánchez. Será una visita no oficial, sin contactos con el gobierno ni con la realeza y tampoco con los ejecutivos de las principales empresas españolas.

Milei estará cómodo con su agenda, repleta de amigos. Como ocurre cada vez que pisa suelo español, su primera reunión bilateral será a primera hora del sábado con Santiago Abascal, líder de VOX, el partido de la ultraderecha española que está en pleno ascenso después de los buenos resultados en las elecciones regionales. El encuentro entre los líderes está previsto para mañana a las 10 (6 de la mañana en la Argentina). Una hora más tarde, el Presidente recibirá a Jesús Huerta de Soto, el economista libertario que considera uno de sus maestros.

La llegada de Milei a Madrid

Aunque oficialmente no se informaron más reuniones hasta su participación en el evento, no se descarta que Milei aproveche la tarde para mantener otros encuentros. Su último viaje estuvo junto a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, y también la recibió en enero en la Casa Rosada.

Milei cerrará mañana a las 20.15 (16.15 de la Argentina) el Madrid Economic Forum. Se espera que, como ocurrió el año pasado, unas 10.000 personas se congreguen en el Palacio de Vistalegre para escucharlo. El evento comenzará por la mañana con una exposición sobre “Constitución libertaria” y después habrá un debate sobre “La Argentina de Milei” que contará con la presencia del economista Juan Ramón Rallo, amigo del Presidente.

El encuentro está ideológicamente alineado con los postulados de VOX, con temáticas que se caracterizan por el ultraliberalismo económico, pero conservadoras en políticas sociales. Por ejemplo, habrá una ponencia para hablar sobre la familia y otra que se titula “Violencia liberal de género”. Se hablará también de la política migratoria de Sánchez, otro de los temas más polémicos que impulsa la ultraderecha en España. Milei cerrará el evento y, sobre el escenario, le entregarán el premio Ludwing von Misses, inspirado en uno de los padres de la Escuela Austríaca de Economía.

Milei viajará exclusivamente a España por segunda vez en menos de un año para asistir a este foro organizado por las empresas Racks Labs y Abast, ambas registradas en Andorra, un pequeño principado cercano a Francia que es utilizado por las grandes fortunas como refugio fiscal por su baja tributación.

“Milei viene por la batalla cultural, por las ideas”, aseguró Víctor Domínguez, fundador de Racks Labs e influencer libertario conocido como Wall Street Wolverine en la red social X. “No hay ahora mismo ningún político de habla hispana con tanto impacto como Milei. A la gente le genera mucha esperanza verlo. En España hay mucha hambre de un Milei, pero claro, Milei solo tienes uno”, dijo a LA NACION. Las entradas más económicas cuestan 50 euros y las más caras llegan hasta 2500 euros.

La llegada de la delegación argentina a Madrid

Milei aterrizó en España después de una intensa semana de viajes que comenzó en Estados Unidos, donde participó de la Argentina Week, y continuó en Chile con la asunción presidencial de José Antonio Kast, otro aliado ideológico para Milei en la región.

Los últimos días, además, estuvieron marcados por la polémica alrededor del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, que subió a su esposa al avión presidencial en su viaje a Nueva York, lo que desató cuestionamientos y hasta la apertura de un expediente judicial. Adorni no viajó a España. Está previsto que integren la comitiva argentina la hermana del Presidente, Karina Milei; Quirno, el documentalista Santiago Oría y la fotógrafa Macarena Jimena Rodríguez, además de personal de Ceremonial y Seguridad.