CÓRDOBA.- “No hay una mesa de negociaciones. No hubo ni una llamada de [Javier] Milei a [Juan] Schiaretti”. La respuesta es de un alter ego del gobernador cordobés a LA NACION por el desembarco de funcionarios provinciales en el gabinete del presidente electo; sobre todo, el del ministro de Finanzas, Osvaldo Giordano, que estará al frente de la Anses. Cerca de Schiaretti insisten en que son “decisiones personales” porque a partir del 10 de diciembre dejan sus cargos provinciales.

Después de las confirmaciones de Franco Mogetta en la Secretaría de Transporte y de Giordano, circulan los nombres de otros posibles funcionarios de Milei: el del ministro de Servicios Públicos, Fabián López, y el de Daniel Tillard, actual presidente de Bancor (la banca pública provincial).

Después de que Guillermo Francos, operador y potencial ministro del Interior de Milei, hablara anoche a última hora con Giordano (que está en España), fue Giordano quien llamó a Schiaretti y le comunicó su decisión. El gobernador se limitó a desearle “suerte” y a recomendarle que también lo notificara al mandatario electo, Martín Llaryora, quien le había ofrecido a Giordano la presidencia de Bancor. LA NACION reconstruyó los diálogos con fuentes al tanto de las conversaciones.

Schiaretti rechaza cualquier tipo de acuerdo con Milei. AGUSTIN MARCARIAN - POOL

Giordano no habló hasta el momento con ningún otro integrante del equipo de Milei. Lleva desde el 2007 en la administración cordobesa -primero fue secretario de Previsión y desde el 2015, ministro de Finanzas- pero nunca integró el núcleo duro político de Schiaretti. Cuando Patricia Bullrich estaba en carrera y Carlos Melconian era su posible ministro, ya había guiños públicos para que se sumara a ese equipo.

“El Gringo’ ni siquiera sigue el minuto a minuto de la conformación del gabinete; está gobernando -dijo una fuente de su entorno a este diario-. Esperará las primeras medidas de la nueva administración, mientras tanto, no se puede hablar.”

En el entorno de Schiaretti sostienen que el compromiso es “el de siempre, el de garantizar la gobernabilidad”. Repasan que la misma conducta tuvo el mandatario con Mauricio Macri (”cuando se lo acusó de ser macrista”, dicen) y con Alberto Fernández. “En lo que se pueda colaborar, se colaborará, pero no se acompañará ninguna medida que afecte los intereses provinciales. Seguimos con la agenda federal en la mano”, subrayan.

El día después de la elección del 22 de octubre (la fecha es literal), hubo referentes libertarios de primera línea nacional que empezaron a hacer circular nombres de funcionarios cordobeses como potenciales integrantes de un eventual gobierno de Milei. El primero fue, precisamente, el de Giordano.

También hubo tendido de líneas con Alejandra Torres, pareja de Giordano, diputada nacional electa por Hacemos por Nuestro País. Abogada, fue una de las que diseñó el sistema de las ART del país y fue responsable de la digitalización de la administración provincial y también de la de la ciudad de Córdoba, de donde es secretaria de Planeamiento y Modernización.

En la Casa de Gobierno cordobesa ironizan con que hay quienes creen que con Giordano está “resuelto el problema de la Caja de Jubilaciones” (la Provincia fue a la Justicia por la deuda acumulada por Anses que no actualizó los giros) y con Mogetta, “el reclamo por los subsidios del transporte”.

Pero cerca del gobernador mantienen la distancia“No hay nada resuelto si no hay una política nacional que vuelva a la racionalidad. Hasta que no haya medidas no se sabe qué hará Milei. Schiaretti no va dilapidar 1,7 millones de votos porque haya funcionarios suyos en un gabinete”.

Más allá del énfasis que ponen los schiarettistas en rechazar cualquier tipo de acuerdo macro con Milei, el diputado nacional Alejandro “Topo” Rodríguez se fue del Interbloque Federal y criticó el “apoyo vergonzante” del gobernador de Córdoba a Milei y afirmó que “rearmar el peronismo es incompatible con asociarse al más bruto antiperonismo”.

“Apostó fuerte a [Sergio] Massa y ahora reacciona”, dicen fuentes cordobesas. La misma posición de Rodríguez asumió Graciela Camaño, quien dejó el bloque. Hay quienes creen que ambos podrían acercarse a Axel Kicillof. Natalia de la Sota, quien apoyó a Massa, sigue en el bloque.