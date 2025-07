La trastienda del tuit de Karina Milei que sacudió al universo libertario

Karina Milei rompió su habitual bajísimo perfil este miércoles, pasado el mediodía. Fue a través de su cuenta de la red social X y con un mensaje que generó un fuerte cimbronazo puertas adentro, y afuera, de Casa Rosada.

El mensaje se inscribió dentro de la interna con el sector de las “Fuerzas del Cielo” liderado por el asesor Santiago Caputo, desde el cual en los últimos días arreciaron críticas al armado en la provincia de Buenos Aires en manos de la gente que responde a la funcionaria.

Cerca del Presidente buscaron bajar el tono de la disputa interna y negaron de plano esas diferencias, al asegurar que el mensaje de la secretaria General de la Presidencia apuntó a “ordenar los electrones libres, los liberales de paladar negro”.

En ese sentido descartaban que ellos fueron los de las “Fuerzas del Cielo” y graficaban con que tanto el mandatario como su hermana este martes en Córdoba se habían abrazado a uno de sus mayores representantes en las redes: Daniel “el Gordo” Parisini.

Al mismo tiempo, en Casa Rosada había otras lecturas que sí ubicaban a las diferencias a las que apuntaba el mensaje de Karina Milei entre los “territoriales” y los “celestiales”.

“Está perfecto lo que hizo Karina. Hay que cortar con el fuego amigo con el que vienen cuestionando a los candidatos libertarios cuando del otro lado está el kirchnerismo y es el tren fantasma“, sintetizó un hombre del corazón libertario.

El eje de retomar la polarización con el kirchnerismo, por sobre la interna, fue el denominador común al que aludieron muchos de los más cercanos a la funcionaria a la hora de compartir su mensaje o poco después de él.

Sebastián Pareja y Cristian Ritondo Prensa

Entre ellos el titular de la Cámara Baja, Martín Menem y el portavoz, Manuel Adorni. “El único enemigo es el kirchnerismo” o “Kirchnerismo o libertad”, fueron parte de las frases que se sucedieron esta tarde tras el mensaje de “el jefe”.

Desde su entorno, además de un “corte a la interna” también lo interpretaron como un mensaje de respaldo a Sebastián Pareja, el armador en la provincia de Buenos Aires y principal eje, junto a los primos Eduardo y Martín Menem, también abocados al armado de listas, de las críticas del sector cercano a Caputo.

“Fue un respaldo a su gente y a su propio trabajo, porque ella también estuvo involucrada. Y es obviamente un mensaje a los ”celestiales"”, dijeron en Casa Rosada. En esa línea aludían específicamente a uno de los párrafos del mensaje de la funcionaria.

Fue en el que sostuvo: “Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Y en esa batalla, la lealtad no es una opción: es una condición. Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá”.

En su entorno cercano no dudaban en insistir que “ahí está la clave de todo”.

El mensaje de la secretaria General de Presidencia fue en línea con lo que había dicho más temprano Pareja en una entrevista radial, tras lo cuestionamientos de los “celestiales”.

"La persona que cuestiona a los candidatos del Presidente está cuestionando al Presidente. ¿Sino la tabula rasa para quién es? ¿Es selectiva?”, dijo Pareja en declaraciones a Radio Rivadavia.

“Karina está ordenando” y “Karina está poniendo límite”, fueron dos frases que se repitieron en reconocimiento a su mensaje.

Vinimos a poner fin a una era. A romper con todo lo que condenó a la Provincia de Buenos Aires al atraso, la miseria y la resignación. No llegamos hasta acá para adaptarnos ni para negociar con los restos del viejo sistema. Vinimos a destruirlo.



La Libertad Avanza en la… — Karina Milei (@KarinaMileiOk) July 23, 2025

El mensaje de “el Jefe” fue rápidamente compartido por el propio Javier Milei, por Parejas y por el diputado José Luis Espert, entre otros. Más tarde se sumó el vocero Manuel Adorni con su propio mensaje sobre “kirchnerismo o libertad”. El concepto que prima alrededor de lo que en buena parte de Casa Rosada tiene que imperar, superando las rencillas internas.

Por eso apuntaban a que el mensaje era una formar de “cortar” la escalada de cuestionamiento de las “fuerzas del cielo” hacia el armado de las listas bonaerenses, que fue fuerte en redes sociales. “Del otro lado (por el peronismo) tenemos al ”tren fantasma" con los candidatos que pusieron. O listas llenas de testimoniales y el ataque es hacia dentro. Es insólito", dijo una de las personas de máxima confianza de la funcionaria.

El mensaje fue retuiteado por el propio Pareja. “Como dice Karina: “Acá no se viene a especular. Se viene a defender con uñas y dientes las ideas del Presidente. Quien cuestione a quienes llevan esa bandera no está criticando un armado; está cuestionando al Presidente mismo y a la causa que nos trajo hasta acá”. Gracias por la claridad de tus palabras, Jefe. VLLC!“, insistió el armador.

Obviamente, el tuit de la funcionaria no fue leído de la misma forma en el campamento de Santiago Caputo.

“Karina tuvo que salir a respaldar a los candidatos de los Menem y Pareja por todos los cuestionamiento que surgieron por parte de la prensa, la sociedad y una parte de la militancia partidaria”, dejaron trascender cerca del asesor, mientras él se llamó a silencio.

Desde allí hicieron alusión a la respuesta que dio la cuenta de X “Traductor te ama”, exponente de las Fuerzas del Cielo: “En mi humilde opinión como ciudadano, cuando uno tiene el Poder Ejecutivo y necesita sumar aliados, tiene que poner a los más fieles y leales en los cargos legislativos, porque se van a quedar 4 años y son los que tienen que acompañar y cuidar al ejecutivo”, opinó Esteban Glavinich, el hombre a cargo de la cuenta en los primeros párrafos de la publicación.

En mi humilde opinión como ciudadano, cuando uno tiene el poder ejecutivo y necesita sumar aliados, tiene que poner a los más fieles y leales en los cargos legislativos, porque se van a quedar 4 años y son los que tienen que acompañar y cuidar al ejecutivo. Como hay que ser… — Traductor 🥹💕💐 (@TraductorTeAma) July 23, 2025

Y fueron por más al sostener que “lo que prueba el tuit de Karina es que los candidatos que metieron los Menem hacen ruido y están siendo resistidos”.

Algo que dan completamente de baja en el ala que responde a la funcionaria. “Eso es ridículo. Criticar ese armado sería criticarse a si misma, porque es el que ella avaló y por el que se fotografió, el mismo sábado a la noche, con Sebastián, Lule, (Diego) Santilli, y Cristian (Ritondo). Y está muy conforme con lo que hizo”.