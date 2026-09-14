La visita de León XIV coincidirá con la caducidad de un proyecto que la Iglesia reclama al Congreso
La media sanción que busca regular las apuestas online y restringir la publicidad, los patrocinios deportivos y el acceso de menores perderá estado parlamentario si el Senado no avanza; el pedido del Episcopado y la carta de una diputada al Vaticano
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La visita del Papa León XIV a la Argentina coincidirá con una fecha límite para uno de los proyectos que la Iglesia reclama al Congreso: la regulación de las apuestas online. La iniciativa, que obtuvo media sanción en Diputados a fines de 2024, perderá estado parlamentario si el Senado no avanza con su tratamiento.
El proyecto restringe la publicidad de las casas de apuestas, prohíbe los bonos de bienvenida y los patrocinios deportivos, endurece los controles para impedir el acceso de menores y establece límites para los operadores. También busca cortar los vínculos entre empresas de apuestas y dirigentes de entidades deportivas.
León XIV se pronunció en distintas oportunidades sobre el crecimiento de las apuestas y los juegos de azar, una problemática que definió como “una plaga”. En su primera misa de Navidad como pontífice, citó un informe anual de Cáritas y advirtió que se trata de “un grave problema educativo, de salud mental y de confianza social”. También vinculó el fenómeno con distintas formas de “soledad” y reclamó respuestas de los Estados.
El Papa estará en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Si bien la agenda definitiva se conocerá en los próximos días, está prevista una misa masiva para la juventud donde podría abordar esta problemática. “Nadie sabe lo que va a decir”, repiten referentes eclesiásticos locales.
La iniciativa fue aprobada por Diputados a fines de 2024 y tuvo como una de sus principales impulsoras a Mónica Frade, de la Coalición Cívica (CC), entonces presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico. La acompañaron Unión por la Patria (UP), la izquierda (FIT), sectores de la UCR y bloques provinciales. La Libertad Avanza (LLA) votó en contra, mientras que Pro y parte del radicalismo se abstuvieron.
Pese al rechazo de la Asociación de Loterías, Casinos y Quinielas y a las denuncias de lobby formuladas públicamente por los impulsores de la iniciativa, el proyecto consiguió la media sanción. Desde entonces quedó frenado en el Senado.
Prevención de ludopatía. Mensaje para padres, abuelos hermanos, amigos.— Monica Frade (@MonicaFradeok) June 10, 2026
La AFA firmó un Acuerdo con la firma BETANO (plataforma de apuestas) para ser el sponsor oficial de la Selección Argentina durante la copa del mundo, bajo la campaña "CONFIÁ".
Boca juniors recibe 7,5…
En términos formales, la media sanción recién caducará el 1° de marzo de 2027. Sin embargo, noviembre funciona como el límite político para su tratamiento ordinario. Es que, para que el Senado pueda abordarla durante las sesiones extraordinarias, entre diciembre y febrero, el Poder Ejecutivo debería incluirla en el temario. En el Congreso consideran improbable que eso ocurra.
El Gobierno no solo rechazó la iniciativa en Diputados. Más tarde presentó un proyecto alternativo que propone endurecer las penas contra los operadores clandestinos, pero evita tocar el corazón del negocio del juego: la publicidad, los patrocinios deportivos y las promociones utilizadas para captar nuevos usuarios.
La C. E. de Pastoral Social envió una #carta a la Vicepresidente de la Nación, Dra. Victoria Villarruel, con copia a los jefes de bloque del Honorable Senado de la Nación, en relación al proyecto de prevención de la #ludopatía y regulación de juegos de azar y apuestas en línea.— Conferencia Episcopal Argentina (@EpiscopadoArg) February 12, 2025
La Iglesia intervino directamente en el debate. En febrero de 2025, la Conferencia Episcopal Argentina, presidida por monseñor Marcelo Colombo, envió una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel para pedir que el Senado avanzara con la sanción.
“A costa del negocio de algunos inescrupulosos estamos generando una sociedad de ludópatas y fomentando la cultura de la ‘timba y del azar’ en lugar de intensificar la cultura del trabajo”, advirtieron los obispos. Y pusieron especialmente el foco en la publicidad de las plataformas de apuestas: “Es una seductora propuesta que genera adictos a una enfermedad que pone en juego la vida”.
Ante la proximidad de la visita papal y el riesgo de que el proyecto pierda estado parlamentario, Frade decidió llevar el reclamo hasta el Vaticano. En junio, la diputada envió una carta dirigida a León XIV a través de la Nunciatura Apostólica.
En la misiva, Frade describió el avance de la problemática en la Argentina, repasó el recorrido legislativo de la iniciativa y le solicitó al Papa que contribuya a “visibilizar la importancia de esta causa” y a evitar que quede inconcluso el trabajo realizado durante los últimos años.
“Su palabra y su autoridad moral pueden constituir un valioso llamado a la responsabilidad común frente a una problemática que afecta a miles de familias y que requiere respuestas urgentes y comprometidas por parte de toda la sociedad”, dijo a León XIV.
Los ejes de la media sanción
- Publicidad y promociones. Prohíbe la publicidad de juegos de azar y apuestas en televisión, radio, redes sociales, cartelería, podcasts y eventos culturales, así como la promoción indirecta mediante influencers y figuras públicas. La prohibición alcanza a la indumentaria deportiva. También elimina los bonos de bienvenida.
- Apuestas y deporte. Prohíbe que las empresas de apuestas patrocinen equipos, deportistas, estadios y eventos. Además, impide integrar listas electorales de asociaciones civiles deportivas a quienes tengan vínculos directos o indirectos con compañías de apuestas online.
- Acceso de menores. Obliga a las plataformas a verificar la identidad y la edad de los usuarios mediante sistemas biométricos conectados con el Registro Nacional de las Personas (Renaper), tanto al registrarse como al iniciar sesión. La exigencia alcanza también a las billeteras virtuales.
- Autoexclusión y prevención. Crea el Registro Nacional de Autoexclusión (ReNa), para que las personas puedan bloquear voluntariamente su acceso a las apuestas. Las plataformas deberán además ofrecer herramientas de autoevaluación, mostrar historiales de juego, emitir alertas sobre el tiempo acumulado y establecer límites para las sesiones.
- Medios de pago. Solo permite apostar con tarjetas de débito y billeteras electrónicas sujetas a límites diarios. Prohíbe utilizar tarjetas de crédito y cuentas vinculadas a la Anses.
- Operadores. Establece requisitos para acceder a las licencias y excluye, entre otros, a quienes tengan determinadas deudas con el Estado, por cuota alimentaria, antecedentes por fraude, lavado de dinero o juego clandestino, o vínculos con funcionarios de los organismos reguladores o con actividades deportivas.
- Sanciones y juego clandestino. Establece multas por incumplimientos y penas de entre tres y ocho años de prisión para quienes operen apuestas sin autorización, con agravantes cuando estén involucrados menores. También prevé campañas de prevención y actividades educativas en las escuelas sobre apuestas online, ludopatía y educación financiera.