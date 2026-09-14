La visita de León XIV coincidirá con la caducidad de un proyecto que la Iglesia reclama al Congreso

La visita del Papa León XIV a la Argentina coincidirá con una fecha límite para uno de los proyectos que la Iglesia reclama al Congreso: la regulación de las apuestas online. La iniciativa, que obtuvo media sanción en Diputados a fines de 2024, perderá estado parlamentario si el Senado no avanza con su tratamiento.

El proyecto restringe la publicidad de las casas de apuestas, prohíbe los bonos de bienvenida y los patrocinios deportivos, endurece los controles para impedir el acceso de menores y establece límites para los operadores. También busca cortar los vínculos entre empresas de apuestas y dirigentes de entidades deportivas.

León XIV se pronunció en distintas oportunidades sobre el crecimiento de las apuestas y los juegos de azar, una problemática que definió como “una plaga”. En su primera misa de Navidad como pontífice, citó un informe anual de Cáritas y advirtió que se trata de “un grave problema educativo, de salud mental y de confianza social”. También vinculó el fenómeno con distintas formas de “soledad” y reclamó respuestas de los Estados.

El Papa León XIV durante su visita a África, en abril de este año ALBERTO PIZZOLI - AFP

El Papa estará en la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre. Si bien la agenda definitiva se conocerá en los próximos días, está prevista una misa masiva para la juventud donde podría abordar esta problemática. “Nadie sabe lo que va a decir”, repiten referentes eclesiásticos locales.

La iniciativa fue aprobada por Diputados a fines de 2024 y tuvo como una de sus principales impulsoras a Mónica Frade, de la Coalición Cívica (CC), entonces presidenta de la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráfico. La acompañaron Unión por la Patria (UP), la izquierda (FIT), sectores de la UCR y bloques provinciales. La Libertad Avanza (LLA) votó en contra, mientras que Pro y parte del radicalismo se abstuvieron.

Pese al rechazo de la Asociación de Loterías, Casinos y Quinielas y a las denuncias de lobby formuladas públicamente por los impulsores de la iniciativa, el proyecto consiguió la media sanción. Desde entonces quedó frenado en el Senado.

Prevención de ludopatía. Mensaje para padres, abuelos hermanos, amigos.

La AFA firmó un Acuerdo con la firma BETANO (plataforma de apuestas) para ser el sponsor oficial de la Selección Argentina durante la copa del mundo, bajo la campaña "CONFIÁ".

Boca juniors recibe 7,5… — Monica Frade (@MonicaFradeok) June 10, 2026

En términos formales, la media sanción recién caducará el 1° de marzo de 2027. Sin embargo, noviembre funciona como el límite político para su tratamiento ordinario. Es que, para que el Senado pueda abordarla durante las sesiones extraordinarias, entre diciembre y febrero, el Poder Ejecutivo debería incluirla en el temario. En el Congreso consideran improbable que eso ocurra.

El Gobierno no solo rechazó la iniciativa en Diputados. Más tarde presentó un proyecto alternativo que propone endurecer las penas contra los operadores clandestinos, pero evita tocar el corazón del negocio del juego: la publicidad, los patrocinios deportivos y las promociones utilizadas para captar nuevos usuarios.

La C. E. de Pastoral Social envió una #carta a la Vicepresidente de la Nación, Dra. Victoria Villarruel, con copia a los jefes de bloque del Honorable Senado de la Nación, en relación al proyecto de prevención de la #ludopatía y regulación de juegos de azar y apuestas en línea. — Conferencia Episcopal Argentina (@EpiscopadoArg) February 12, 2025

La Iglesia intervino directamente en el debate. En febrero de 2025, la Conferencia Episcopal Argentina, presidida por monseñor Marcelo Colombo, envió una carta a la vicepresidenta Victoria Villarruel para pedir que el Senado avanzara con la sanción.

“A costa del negocio de algunos inescrupulosos estamos generando una sociedad de ludópatas y fomentando la cultura de la ‘timba y del azar’ en lugar de intensificar la cultura del trabajo”, advirtieron los obispos. Y pusieron especialmente el foco en la publicidad de las plataformas de apuestas: “Es una seductora propuesta que genera adictos a una enfermedad que pone en juego la vida”.

Ante la proximidad de la visita papal y el riesgo de que el proyecto pierda estado parlamentario, Frade decidió llevar el reclamo hasta el Vaticano. En junio, la diputada envió una carta dirigida a León XIV a través de la Nunciatura Apostólica.

En la misiva, Frade describió el avance de la problemática en la Argentina, repasó el recorrido legislativo de la iniciativa y le solicitó al Papa que contribuya a “visibilizar la importancia de esta causa” y a evitar que quede inconcluso el trabajo realizado durante los últimos años.

“Su palabra y su autoridad moral pueden constituir un valioso llamado a la responsabilidad común frente a una problemática que afecta a miles de familias y que requiere respuestas urgentes y comprometidas por parte de toda la sociedad”, dijo a León XIV.

Mónica Frade reunida con Germán Martínez y otros diputados durante la sesión especial en Diputados por Ludopatía Santiago Oroz - LA NACION

Los ejes de la media sanción