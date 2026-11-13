La visita de León XIV impactó a un peronismo que se bifurca en dos caminos posibles hacia 2027

El peronismo afrontó la trascendente visita del papa León XIV a la Argentina con estrategias bien distintas entre sus principales dirigentes. La bifurcación, que anticipa en cierto modo la interna por la candidatura presidencial para 2027, se registró entre quienes buscaron plegarse abiertamente al mensaje del pontífice y los que, en cambio, apelaron a un perfil prácticamente subterráneo, por temor a que la sociedad castigara un intento de apropiación.

Entre los primeros se ubicó Axel Kicillof, el gobernador que por su protagonismo institucional fue la figura del principal partido de oposición a Javier Milei que más contacto directo tuvo con León XIV. No solo lo saludó personalmente en el cottolengo de Don Orione y en la basílica de Luján, sino que tras la partida del Papa planteó que sus palabras no deben caer en saco roto, sino puestas en práctica por “sectores que tienen responsabilidades”.

La segunda postura estuvo encarnada por Sergio Massa y Cristina Kirchner. El exministro estuvo en Luján y lo vio pasar al Papa a pocos metros, pero pronunció escasas palabras de apoyo y se limitó a publicar un tuit de bienvenida y otro de despedida del sumo pontífice. La expresidenta, a su vez, dejó trascender ante una consulta de LA NACION que siguió “con emoción” el derrotero de León XIV, pero mantuvo un estricto silencio.

Massa, de espaldas, saluda al papa León en la misa de Luján

La misma lógica siguió Máximo Kirchner, que también estuvo entre los invitados a la misa de Luján y se tomó varias fotografías con los peregrinos, pero no dio muestra alguna de querer interpretar políticamente los dichos del Papa durante su estadía en la Argentina.

La actitud de Massa, Cristina y Máximo -llamativamente similar- se basó en una estrategia según la cual “el Papa habló por todos” y no hacía ninguna falta que la dirigencia saliera públicamente a reafirmarlo.

“Cualquier gestualidad de intervención sobre la figura del Papa podía ser castigada brutalmente por la opinión pública”, deslizó a este diario uno de los referentes de la primera línea del peronismo, que hizo notar la reprobación que provocó la “carpa VIP” en la misa de Palermo.

Máximo Kirchner con un voluntario en Luján

Para los dirigentes que pugnan por convertirse en una alternativa al gobierno libertario en las elecciones presidenciales de 2027, el hecho de que León XIV planteara una agenda vinculada a la discapacidad, el empleo, la educación (con especial foco en las universidades) y la economía al servicio de las personas, les generó regocijo político.

Pero una cosa es pensarlo y otra es decirlo. En algunos casos, incluso, los sorprendió la profundidad del mensaje del jefe de la Iglesia Católica. “Este Papa está a la izquierda de Francisco”, afirmaron, sorprendidos, desde un campamento bonaerense.

Otro factor mantuvo al peronismo en guardia durante la visita de León XIV: muchos de sus dirigentes eran tan cercanos a Jorge Bergoglio que pusieron “a prueba” a su sucesor en el Vaticano desde un punto de vista ideológico. Uno de los que planteó esa situación fue el diputado Eduardo Valdés, un amigo de Francisco que terminó conquistado por Robert Prevost.

El abrazo entre Massa y Juan Grabois en Luján

La presencia del Papa también posibilitó algunos reencuentros impensados en el peronismo. Por caso, el que protagonizaron Massa y Juan Grabois antes de la misa en Luján, donde se abrazaron a la vista de todos. El exfuncionario del Vaticano durante el papado de Francisco se inclinó por Kicillof en la interna partidaria, pero al parecer no descuida su trato humano con el exministro de Economía.

Las diferentes estrategias de posicionamiento que despliegan Kicillof y Massa auguran una competencia por la candidatura principal del peronismo para el año que viene, siempre y cuando se mantengan las PASO y el Gobierno no consiga suspenderlas o anularlas. Ambos pugnan por una instalación en las encuestas que los mantenga en carrera.

Cuestión de números

En ese plano, circuló en los últimos días un sondeo de Hugo Haime, un encuestador que suele trabajar para sectores del peronismo, según el cual tanto Kicillof como Massa están en condiciones de derrotar al presidente Milei en una segunda vuelta en 2027.

Uno de los gráficos de la encuesta de Haime que circula en las mesas del PJ

En una simulación de balotaje, como el que probablemente se registraría en el escenario real, Kicillof derrotaría por 45,4% de los votos a Milei (42%), mientras que Massa también se ubicaría sobre el Presidente, por 44,4% contra 42,2% del libertario.

En el peronismo empieza a hacerse carne la idea de que su postulante -más allá de quién sea- estará en condiciones de recuperar la Casa Rosada el año próximo. De ahí que esa candidatura se convierta en cada vez más apetecible para los sectores en pugna, que se mantienen bajo el manto de la “unidad” pero transitan distintos caminos para llegar al mismo lugar.

En los últimos días, en los que reinó el papa León XIV en la Argentina, se vio cómo el sector de Kicillof pugnaba por un acercamiento al pontífice, mientras que el eje Massa-Cristina-Máximo optaba por la prudencia y evitaba el sobregiro. Todos, sin embargo, se declararon impactados por el mensaje del Papa frente a la “crueldad” del ajuste libertario.