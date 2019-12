El ministro de Turismo y Deportes anticipó algunas de sus futuras medidas, como la vuelta del público visitante a la cancha, otorgar subsidios energéticos para los clubes de barrio y continuar con la organización del Mundial 2030 Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro Alfieri

"Tiene mejor vista que la que tenía en el club", dice, divertido, Matías Lammens. La vista desde su nueva oficina en la calle Suipacha ofrece una mirada amplia de parte de la ciudad, con el Río de La Plata de fondo. En su primera experiencia como funcionario público, el flamante ministro de Turismo y Deportes delinea lo que será su gestión.

Después de siete años como presidente de San Lorenzo, Lammens habla de lo que representa el turismo para el país y lo que despertaron en Alberto Fernández los números que le presentó. "Alberto se entusiasmó mucho; acá hay dólares, es una gran industria y genera mucho trabajo. El turismo este año movió 15.000 millones de dólares, más que la soja", dice el excandidato a jefe de gobierno porteño, que se ilusiona como sumar figuras como Lionel Messi, Manu Ginóbili y Luis Scola, entre otros, para "potenciar la Argentina como destino turístico".

A cuatro días de asumir su cargo, en una entrevista con LA NACION, el ministro presenta algunos puntos de su plan, que incluye la vuelta del público visitante a la cancha y subsidios energéticos para los clubes de barrio. Y anticipa que continuará algunos programas que llevó adelante la administración de Macri, como la organización del Mundial 2030.

-Vamos por partes, primero Deportes. ¿Cuáles serán sus prioridades?

-Lo que sucedió en los últimos años, objetivamente, es que se desinvirtió en deportes. El presupuesto bajó en términos absolutos. Se degradó de secretaría a agencia el área, lo que se traduce en problemas de infraestructura y en que las becas de los deportistas quedaron desactualizadas. Vamos a trabajar con el presupuesto que había, como anunció Alberto [Fernández], así que estamos un poco atados de pies y manos, pero sí vamos a avanzar con acuerdos interministeriales. El deporte tiene relación directa con la salud, la educación y el desarrollo social.

-¿Cuáles serás los lineamientos de su cartera?

-El año que viene tenemos los Juegos Olímpicos, en los que ya estamos trabajando y nos reunimos con Gerardo Werthein [titular del ENARD] para alcanzar los mejores resultados. Pero nuestra prioridad será el fortalecimiento de los clubes de barrio y la iniciación deportiva, sobre todo en un contexto de 40% de pobreza.

-¿En qué estado se encuentran los clubes?

-¡Están mal! El principal problema es el pago de los servicios, algunos pasaron de $8000 a $100.000 , sin exagerar. Lo primero que hay que hacer es empadronarlos, a algunos les faltan cuestiones administrativas, en eso les vamos a dar una mano. Será fundamental para después trabajar con el ENRE y darles un subsidio tarifario. Y, también, subsidios para infraestructura.

-¿Cómo se instrumentará?

-Vamos a convocar de urgencia en enero al Consejo Federal del Deporte, como a todos los secretarios de Deportes, para saber cuántos clubes hay en el país y empezar a trabajar con ellos. Ya hablé con todos los titulares del área de Deportes de todas las provincias.

-¿Cuál es su plan para el fútbol profesional?

-La semana que viene me voy a reunir con Alberto por este tema. El fútbol es parte de nuestra idiosincrasia. Vamos a tener una política en ese sentido y, además, se viene la Copa América en la Argentina, uno de los eventos más importantes del año. Tenemos que trabajar también en el fortalecimiento de los clubes.

-¿Qué hay que hacer con el fútbol visitante?

-Es un tema de Seguridad, pero a mí me gustaría que vuelva.

-El gobierno anterior trabajó fuerte sobre esta problemática. ¿Cómo lo describiría?

-Trabajaron muy separados. Una cosa fue la provincia de Buenos Aires, otra la Ciudad, otra la Nación. En la provincia, algunos partidos se jugaron con visitantes, en la Ciudad, ninguno. La gestión es muy dispar.

-¿Están dadas las condiciones para el retorno en todo el país?

-Si no están dadas las condiciones tenemos que trabajar para existan. No podemos resignar como sociedad a no jugar con hinchas que tengan otra camiseta.

-¿Qué piensa hacer con el programa que impulsó Macri para organizar el Mundial 2030?

-La semana que viene nos vamos a reunir para ver en qué estado está ese programa. Organizar un mundial sería muy interesante para la Argentina y para la región, pero veo muy difícil ahora pensar en eso. Hoy no es una prioridad, pero nuestra voluntad es continuarlo.

-¿Cuál es su plan respecto al turismo?

-La Argentina, entre turismo interno y turismo receptivo, este año movió 15.000 millones de dólares, más que la soja. El turismo creó 1.200.000 empleos; es extraordinario. Para Alberto Fernández el turismo es una cuestión estratégica, por eso lo ascendió a ministerio.

-¿Qué tiene pensado?

-La Argentina tiene una gran potencialidad en términos turísticos, todavía le falta crecer mucho. Hay cosas que se hicieron bien en la gestión anterior, pero todavía hay mucho por hacer. Tenemos objetivos de corto, mediano y largo plazo. Lo primero es que tenemos una gran oportunidad con Brasil, sobre todo el sur de Brasil. Les gusta mucho nuestro país, por eso es clave seguir incrementando la conectividad. En segundo término, Estados Unidos y Europa. Y finalmente, China, país que tiene 120 millones de personas que salen por año para hacer turismo.

-¿Cuál es el plan para atraerlos?

-Vamos a trabajar con algunos embajadores turísticos para dar a conocer la marca Argentina. Estamos trabajando en un plan, en ese sentido, con personalidades destacadas que nos ayuden a que se conozca más la Argentina en China. Tenemos un potencial muy grande.

-¿En quiénes está pensando?

-Me ilusiona convocar gente que sea muy reconocida, como Messi, Ginobili, Scola, personalidades que nos ayuden a potenciar la Argentina como destino turístico.

-Después de su experiencia como candidato en la ciudad de Buenos Aires, ¿qué sigue en materia electoral?

-Mi idea es seguir trabajando para construir una alternativa que nos permita gobernar la ciudad en 2023. Voy a seguir caminando la ciudad.