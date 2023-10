escuchar

El ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, salió a cruzar a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, quien ayer, durante el segundo debate previo a las elecciones, confundió el programa PreViaje con los viajes de egresados que organiza la provincia de Buenos Aires y lo calificó de “plancito”. “O no conoce el PreViaje o no lo entendió. Me parece que es delicado”, le respondió el funcionario nacional.

“Me pareció por lo menos extraño, sin ánimo de chicana, lo que terminó diciendo Bullrich del PreViaje, que es un plan que usaron más de 7.500.000 de personas en la Argentina que benefició a 20 mil pymes, que terminó haciendo que el turismo sea el que más empleo registrado generó. Decir que es un ‘plancito’ para que se vayan los estudiantes de viaje de egresados a Bariloche o no conoce o no lo entendió ”, apuntó Lammens.

En este sentido, Lammens reforzó su crítica: “Me parece igual de grave cualquiera de las dos opciones porque estamos hablando de una de las áreas centrales de la economía argentina”.

#PreViaje es el programa que:



• Usaron 7,5 millones de argentinos

• Movilizó $790 mil millones

• Benefició a 20 mil PYMES



El turismo es el sector que:



• Más creció en 2023

• Lidera el ranking de creación de empleo este año con un 10,4%

• Ya tiene más empresas que en la… pic.twitter.com/3TgP6964zp — Matías Lammens (@MatiasLammens) October 9, 2023

En el tramo final del debate, que estipula las “preguntas cruzadas” entre aspirantes al sillón de Rivadavia, el candidato presidencial de Unidos por la Patria, Sergio Massa, le preguntó a Bullrich qué iba a hacer con el programa de turismo. “No me vengas con plancitos que llevan a los chicos de vacaciones a Bariloche. Dejáte de joder con esos plancitos”, arremetió la exministra de Seguridad.

En la segunda edición del debate, que se desarrolló en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), los cruces se concentraron entre los tres candidatos que quedaron mejor ubicados en las PASO: Javier Milei (La Libertad Avanza), Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) y Sergio Massa (Unión por la Patria). Los intercambios más fuertes se produjeron en los primeros dos ejes, seguridad y trabajo. Juan Schiaretti (Hacemos por Nuestro País) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) intercalaron sus cuestionamientos, principalmente con Massa, en el primer caso, y Milei y Bullrich, en el segundo. La polémica volvió fuerte en el final, con las preguntas cruzadas entre todos.

El debate estuvo más caliente y con más cruces que el de hace una semana y se notó que hubo reajustes en las estrategias, en particular de Bullrich, mucho más protagónica y combativa que en Santiago del Estero, y Schiaretti, quien dejó su tono localista para mostrarse más enérgico. Massa fue el más criticado, y esta vez fue apuntado varias veces por la economía, por el affaire Insaurralde y por la gestión del gobierno. Milei mantuvo el tono moderado de hace siete días, pero se lo notó más incómodo fuera del eje económico. Y Bregman supo hacer escuchar su agenda y no resignar su rol en el debate.

LA NACION