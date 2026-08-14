Lanús presentó una denuncia por “campaña sucia” ante pintadas de “Cristina Libre” con firma de La Cámpora

El secretario de Seguridad de Lanús, Sebastián Castillo, presentó en las últimas horas una denuncia penal ante la UFI N° 5 de Avellaneda-Lanús para que se investigue la reiteración de pintadas con la leyenda “Cristina Libre” y la firma “La Cámpora” en distintos puntos de ese municipio del sur del Gran Buenos Aires.

“En las últimas semanas, en nombre de ‘La Cámpora’ se han realizado actos de vandalismo para perjudicar la imagen de nuestra gestión y de la organización a la que pertenezco”, expresó el intendente de Lanús, Julián Álvarez, exviceministro de Justicia y uno de los referentes de la agrupación que conduce Máximo Kirchner.

Las pintadas en el municipio

Álvarez sostuvo que la denuncia presentada “da cuenta de pintadas con aerosol en frentes de viviendas, escuelas e incluso obras realizadas por el propio municipio”. “Ya tenemos identificados a los autores y las pruebas han sido remitidas a la Justicia”, añadió.

Y advirtió que “quienes han gobernado la ciudad y nada hicieron, ahora quieren volver engañando a los vecinos con este tipo de campaña sucia, pero eso se terminó”.

La presentación judicial

Según consta en la denuncia, los hechos de vandalismo fueron registrados en diferentes lugares y fechas y habrían provocado daños sobre bienes públicos y privados.

Castillo acompañó la presentación un relevamiento con el detalle de los episodios y solicitó que “se avance en la identificación de los autores y partícipes”.

La presentación pidió además que “se releven fotografías, videos, cámaras de seguridad, testimonios y cualquier otra evidencia que permita determinar quiénes realizaron las pintadas, así como los elementos utilizados”.

El posteo de Julián Álvarez

Castillo solicitó la intervención de la UFI N° 5, especializada en delitos contra las instituciones, al considerar que los hechos no se limitan a una afectación material, sino que también tienen una dimensión pública e institucional.

Apuntan contra la oposición del Pro

Con su mensaje sobre los que “ya gobernaron”, Álvarez se refirió sin mencionarlo a Diego Kravetz, exsecretario de Seguridad del distrito en la gestión de Néstor Grindetti (Pro) y exintendente interino, actualmente con un cargo nacional como subsecretario de Inteligencia del Estado en el organismo que conduce Sergio Neiffert.

Diego Kravetz Ricardo Pristupluk

“Ya hay identificadas personas vinculadas a Kravetz”, señalaron desde La Cámpora ante la consulta de LA NACION. “La denuncia fue porque empezaron a pintar con aerosol de noche en casa de vecinos, los frentes de casas particulares. Hecho adrede para hacer daño y molestar, y las pintadas fueron de gente cercana a Kravetz”, añadieron las fuentes.

Al respecto, en la organización kirchnerista mencionan las supuestas intenciones de Kravetz de postularse en el distrito el año próximo dado que hay pintadas con su nombre y la insignia “Lanús Gobierno 2027”.

La campaña de Kravetz en Lanús

El intendente Álvarez cerró su mensaje con una defensa de la exmandataria, que cumple prisión domiciliaria por la causa Vialidad. “Vamos a seguir exigiendo por la Libertad de Cristina (Kirchner) porque es inocente y porque la queremos como presidenta, porque fue con ella en la Casa Rosada que nuestros vecinos y vecinas vivieron sus años más felices”.