Larreta llegó por primera vez a Río Gallegos y cruzó a la gobernadora Alicia Kirchner

RÍO GALLEGOS.- Por primera vez, el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, llegó a Santa Cruz en clave política, aseguró que no vio el acto de la vicepresidenta Cristina Kirchner en La Plata y le atribuyó a Alicia Kirchner ser parte de un Gobierno nacional, al que calificó de unitario y de concentrar los recursos en detrimento de las provincias.

“ Me parece increíble lo que está diciendo la gobernadora , quien fue parte y es hasta familiar del Gobierno nacional que construyó a la Argentina en un país unitario”, aseguró Rodríguez Larreta durante una conferencia de prensa convocada en un hotel céntrico. Y aclaró que no podía opinar cómo o cuándo la Corte iba a fallar: “No conozco, pero respeto la división de poderes, la Corte no tiene tiempos y dejo que actúe libremente” .

Dos días antes de su llegada, Alicia Kirchner cuestionó un posible fallo de la Corte Suprema en favor de la restitución de porcentajes de coparticipación federal a la ciudad de Buenos Aires, tras el recorte que le aplicara el presidente Alberto Fernández. “ La coparticipación que se entrega a CABA es coparticipación que no llega al resto de las 23 provincias” , cuestionó la gobernadora a través de un comunicado de prensa oficial.

“Sería tremendo que sucediera algo así, porque necesitamos que se tenga en cuenta al país, en su inmensidad, en sus regiones, en su interior profundo”, fueron las palabras de la gobernadora. Ante la consulta periodística, el jefe de gobierno porteño consideró “increíble lo que está diciendo la gobernadora, ella fue parte y es hasta familiar del Gobierno nacional que construyó en la argentina un país unitario”

El precandidato presidencial de Pro aseguró: “Nunca hubo tantos recursos que vayan al Gobierno nacional, y eso se llama un país unitario, del que la gobernadora es parte . Es parte de un espacio político que hizo de la Argentina un país unitario . Me parece tan contradictorio y extraño que ella reclame federalismo cuando es parte del Gobierno que hizo de la Argentina un país unitario”.

Horacio Rodríguez Larreta, reunido con vecinos en el Barrio Belgrano, de Río Gallegos. Horacio Córdoba - LA NACION

Larreta eludió hablar sobre el acto de Cristina Kirchner en La Plata y dijo que no lo vio, aunque aclaró que no opina sobre actos internos de otros partidos. “Yo estoy trabajando todo el día en la ciudad de Buenos Aires, mi foco esta puesto en eso y en recorrer el país y venir a escuchar” , remarcó el alcalde.

“Nos transfirieron la seguridad y la Constitución dice que cuando transfieren funciones tiene que estar acompañado con los fondos. Lo que se transfirió a la ciudad fueron fondos nacionales, a ninguna provincia se le sacó ni un peso”, sostuvo en respuesta a los gobernadores del PJ. Y agregó “el Gobierno nacional presiona a los gobernadores para que hagan políticamente lo que el Gobierno quiere justamente porque somos un país unitario y eso es lo tenemos que revertir, hay que cumplir con la Constitución, replantear la ley de coparticipación”.

El 9 de septiembre de 2020, el presidente Fernández firmó el decreto 735/2020 a través del cual dispuso que el 3,75% otorgado por coparticipación a CABA se retrotraiga al 1,4%, porcentaje que la equipara al resto de las provincias. Ello motivó que el jefe de la Ciudad de Buenos Aires presentara un recurso de amparo ante la Corte Suprema.

En la recorrida por Río Gallegos, Larreta mantuvo una reunión con vecinos en el Barrio Belgrano , se detuvo a conversar con comerciantes y escuchó algunas problemáticas y demandas en la ciudad y la provincia. En la visita lo acompañaron el intendente de Las Heras, José María Carambia; Alberto Parsons, presidente del PRO de Santa Cruz; Leo Roquel, concejal de la UCR; Mario Nicolich, presidente del ARI local; y Daniel Busquet, titular de Encuentro Ciudadano.

“Vengo a escuchar, a caminar y a conocer los problemas que hay acá en la provincia de Santa Cruz y en la ciudad”, afirmó Rodríguez Larreta y destacó “me encontré con una unánime preocupación por la educación, por la falta de clases” y agregó “todo da igual; en Santa Cruz se iguala para abajo, cuando lo que tenemos que inculcar en los chicos es el esfuerzo y el mérito” afirmó el jefe de Gobierno porteño.

Por la tarde, Rodríguez Larreta se dirigió a la ciudad de Ushuaia para continuar con su agenda. Allá tiene previsto otro encuentro con vecinos y una reunión con una empresa familiar que emprende en embarcaciones de turismo y pesca alternativa. También participará de un homenaje a los caídos y mantendrá un encuentro con excombatientes de Malvinas. Mañana sábado estará en la ciudad de Bariloche.

