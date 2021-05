Larreta o Bullrich: la reflexión y la elección de Elisa Carrió

La exdiputada Elisa Carrió, que aún no definió si se presentará en las próximas elecciones legislativas, se calificó con un rol moderado en la política y se identificó con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. A su vez, exhorto a los dirigentes políticos a no radicalizarse para evitar “partir” a la Argentina.

“Siempre estuve en la línea moderada. Soy halcón cuando los presidentes están arriba y son corruptos, pero yo no golpeo a los que están abajo, jamás”, dijo Carrió en recientes declaraciones en radio Rivadavia. Sobre Rodríguez Larreta puntualizó que: “Me identifico total y absolutamente, tenemos diálogo permanentemente, yo creo en la democracia, la salida no es por radicalizarse en un extremo o el otro. No está bien radicalizarse con el kirchnerismo, ni está bien el radicalizarse en una oposición que no conduzca a la unidad de la Argentina. Una cosa es luchar contra la corrupción y otra cosa es partir la Argentina, yo no quiero partir la Argentina”.

Sobre las próximas elecciones legislativas la referente dijo que aún no está definido su lugar. “Yo voy a ser candidata si es que no hay candidatos. Yo siempre soy retaguardia. Ese sostén moral y político está acá, pero no tengo ninguna ambición”.

“El futuro de la Argentina tiene que estar en una salida republicana, democrática, federalista, pluralista y moderada. Porque la falta de moderación nos lleva a la partición de las sociedades y las sociedades partidas sólo construyen guerras civiles”, dijo Carrió y destacó que “hay muchos” posibles candidatos para el futuro. “Un gran sector del radicalismo con Mario Negri a la cabeza, la Coalición Cívica, gran parte del PRO con Horacio, y además tenemos buenas relaciones, yo a Patricia la quiero mucho, con Mauricio tengo muy buena relación. Acá no hay un problema de hay grupos y grupos, simplemente para nosotros la línea va por el camino del medio”.

Por otra parte, la referente se refirió a la gestión del presidente Alberto Fernández y destacó que la crisis que atraviesa el Gobierno es interna. “El problema está hoy dentro del poder, sobre todo con relación a la economía. El enfrentamiento de Cristina que no quiere a Guzmán, que cree que es un enviado del Fondo Monetario Internacional”, precisó.

“Hay un grito público que es ante la Corte, pero los gritos en privado son entre ellos. No tiene nada que ver ni Rodríguez Larreta, ni el fallo de la Corte. El problema es otro, el problema es entre ellos”, enfatizó haciendo referencia a la última presentación de Alberto Fernández que criticó la sentencia del Máximo Tribunal que validó a autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.

LA NACION