Rodríguez Larreta sube el tono contra Patricia Bullrich y emparenta su idea del “blindaje” a la crisis de la Alianza en 2001

El debate sobre el abordaje de la crisis económica agita la campaña de Juntos por el Cambio en un momento crucial de la carrera electoral. Cuando restan apenas dos semanas para las PASO del 13 de agosto, Horacio Rodríguez Larreta buscó capitalizar un traspié de Patricia Bullrich, su contrincante en la interna presidencial del conglomerado opositor, quien sugirió que planeaba conseguir un “blindaje” del Fondo Monetario Internacional (FMI) para obtener los dólares que le permitan levantar el cepo cambiario durante los primeros días de eventual gestión.

Con el objetivo de esmerilar a su rival y reposicionarse en la disputa por la Presidencia, Larreta salió a rechazar en duros términos la propuesta de Bullrich. No solo le pidió a la exministra que se ponga a “estudiar” historia, sino que le recordó la experiencia de José Luis Machinea durante el gobierno de Fernando de la Rúa. En el sprint final de la campaña, Larreta pretende contrastar su perfil con el de Bullrich. Por eso, machaca con que tiene experiencia en la gestión y equipos para gobernar.

“Blindaje hizo [Fernando] de la Rúa. No vamos a repetir eso, miremos la historia argentina, estudiemos. ¿Cómo vas a repetir el blindaje de la época de De la Rúa? ”, resaltó Larreta en diálogo con CNN Radio.

El jefe de gobierno porteño, que había dicho anteayer que planean avanzar con el desarme de las restricciones cambiarias durante el primer año de mandato, pero ahora aclaró que no pondrá plazos, intentó evidenciar el desliz de su competidora. Y emparentó su propuesta de obtener un “blindaje” con el gobierno de De la Rúa. En el campamento de Bullrich hablan de que apeló a un “golpe bajo”. “Las palomas hacia afuera son halcones hacia adentro” , afirman.

Si bien no hubo una contraofensiva en bloque, el diputado macrista Fernando Iglesias arremetió contra Larreta con un tuit subido de tono: aludió a la muerte de René Favaloro para responderle y después tuvo que pedir disculpas.

Lamento mi tweet sobre Favaloro y pido disculpas a quienes se sintieron ofendidos. Estoy a favor de la discusión interna, no creo que sea "pelea" sino un debate público pero me harta quienes descalifican usando modos elípticos y posando de componedores. Igual, mala mía. Disculpas — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) July 26, 2023

En el larretismo consideran que uno de los puntos débiles de la exministra es la falta de solidez a la hora de desmenuzar sus propuestas económicas. Por eso, Larreta salió a diferenciarse de la titular de Pro en uso de licencia. Mientras que Luciano Laspina, asesor económico de Bullrich, planea salir lo más rápido posible del cepo para frenar la espiral inflacionaria, los equipos del jefe porteño, que lidera Hernán Lacunza, consideran que antes de desmontar el “torniquete” cambiario, será necesario lograr un equilibrio fiscal y frenar la emisión monetaria. Dicho de otro modo: antes de eliminar el cepo, confían en estabilizar la economía y regenerar la confianza a través de un programa consistente.

Revitalizado por el contundente triunfo de Maximiliano Pullaro en Santa Fe, quien superó a Carolina Losada, la apuesta de Bullrich y del expresidente Mauricio Macri, el alcalde toma impulso y busca fortalecer su presencia en el debate público de la campaña. Si bien mantiene su estrategia centrada en las propuestas de gobierno y evita confrontar para no sufrir un desgaste, exacerba sus diferencias con Bullrich.

Larreta criticó con dureza la idea del “blindaje” que vociferó Bullrich para conseguir respaldo y lograr una rápida unificación cambiaria en un eventual nuevo gobierno de JxC. “Es un préstamo nuevo del Fondo, ¿así vamos a arrancar el gobierno? ¿Vamos a salir a pedir otro préstamo más al Fondo? ¿Esas son las soluciones? Seamos realistas” , lanzó Larreta, quien le pidió a Bullrich “estudiar” lo que pasó en el país con ese tipo de iniciativas. “¿Cómo terminó De la Rúa después del blindaje?”, insistió el referente de Pro.

En el pelotón de Bullrich, que fue ministra de Trabajo y Seguridad Social del gobierno de la Alianza, mascullan bronca cada vez que el larretismo sugiere que un posible gobierno de la dirigente de Pro podría derivar en un estallido social. De hecho, colaboradores y dirigentes cercanos a Bullrich le pidieron a Larreta la semana pasada que atenúe el tono de las críticas en este tramo crucial de la contienda. El reclamo surgió luego de que Juan Manuel López (Coalición Cívica), aliado de Larreta, dijera que se imaginaba un eventual gobierno de Bullrich como una serie de ficción que retrata la crisis de 2001.

Después de que Larreta saliera a cuestionarla, Bullrich optó por no escalar el conflicto . Aclaró que nunca habló de volver a acudir al Fondo Monetario para obtener un nuevo préstamo, sino para rediscutir el acuerdo actual o avanzar con un plan renovado con el organismo internacional.

“No es nuevo acuerdo [lo que Bullrich propone], es un préstamo nuevo del Fondo. ¿Así vamos a arrancar el gobierno? ¿Con un préstamo nuevo del Fondo? Tenemos que equilibrar el déficit y por supuesto ir levantando el cepo. Pero tampoco es blanco o negro, lo podés ir desmantelando”, explicó Larreta. Martín Redrado, extitular del BCRA e integrante de los equipos del alcalde, consideró que es un “error” pensar que la Argentina resolverá sus problemas con más endeudamiento. “Cuando se dice que se piensa en un blindaje con el FMI, nos trae a lo que se hizo en 2001 y sabemos cómo terminó” , remarcó Redrado.

Silvana Giudici, precandidata a diputada nacional de la lista la “Fuerza del Cambio”, remarcó que Bullrich no habló de tomar una nueva deuda con el FMI: “Nadie dijo que tenemos un acuerdo con el Fondo. No es cierto. Tenemos acuerdo en que hay que levantar el cepo en el menor tiempo posible. Si no trabajamos con firmeza contra la inflación y las medidas que hoy está tomando (Sergio) Massa a las espaldas, no podemos pensando en un cambio ”, dijo la extitular del Enacom y una de las espadas mediáticas de Bullrich.

El que también salió a cuestionar la propuesta de Bullrich fue Javier Milei (La Libertad Avanza). Lo hizo durante una parada en Rosario de “su tour por la libertad”. “El plan de Bullrich es aún peor que el blindaje de De la Rúa, ya que se endeuda para sostener una corrida cambiaria sin resolver el problema de las Leliqs y con dudosa solución al desequilibrio fiscal”, dijo Milei, quien había acusado a la exministra de orquestar supuestas operaciones en su contra para perjudicarlo.

Según el economista, Bullrich carga con el “karma” de haber formado parte del gobierno de la Alianza . “Al mismo tiempo, la medida termina aumentando el endeudamiento y no brinda una solución definitiva al problema monetario, ya que los políticos siguen teniendo el control de la maquinita de imprimir billetes”, concluyó el candidato presidencial de LLA.

