Larreta sugirió que Milei trae mala suerte y compartió una foto junto a Jorge Macri: “Solo te pido uno más”

Con tono de humor, el legislador porteño de Volvamos Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta sugirió este jueves que el presidente Javier Milei trae mala suerte y compartió una foto del mandatario junto al jefe de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, para dejar clara su postura sobre la necesidad de un recambio en el distrito.

“La ciudad te pide uno más”, escribió Larreta, luego de mencionar a figuras políticas que en el último tiempo sufrieron reveses electorales. Entre los nombres, sumó al paraguayo Santiago Peña, quien este jueves renunció a su cargo.

Además, incorporó a la lista a Flavio Bolsonaro, quien a fines de octubre perdió el balotaje presidencial de Brasil con Lula da Silva; a Donald Trump, que el pasado martes sufrió una dura derrota en las elecciones de medio término de Estados Unidos y a Benjamin Netanyahu, primer ministro de Israel que podría dejar su cargo luego de que su principal rival en los últimos comicios, Gadi Eisenkot, lograra los apoyos suficientes para formar gobierno.

La imagen que publicó Rodríguez Larreta Redes

Todos los líderes mencionados por Larreta son aliados de Milei. En el caso de Bolsonaro, Trump y Netanyahu, el mandatario les había extendido su apoyo de cara a las elecciones en sus respectivos países.

“Brasil tiene un déficit del 10% del PBI. Tengo grandes esperanzas de que mi amigo Flávio Bolsonaro gane las elecciones presidenciales de octubre para llevar adelante el saneamiento liberal indispensable”, había expresado Milei a fines de septiembre, a un mes del balotaje en Brasil que finalmente tuvo como triunfador a Lula.

En el mismo sentido lo había hecho en numerosas ocasiones con Trump. Durante su discurso en la Gala de la Herencia Hispana del pasado 15 de octubre en Estados Unidos, le envió su apoyo para las elecciones de medio término.

Javier Milei y Donald Trump en el foro economico de Davos 2026 Benedikt von Loebell

“Es importante, no solo para los Estados Unidos, sino para Occidente entero que el presidente Trump salga fortalecido en las elecciones de noviembre; no podemos ceder un milímetro en nuestra reconquista del hemisferio”, manifestó entonces.

En tanto, durante la Noche de Celebración por Israel que se desarrolló el lunes último en la Iglesia Visión de Futuro de la Ciudad, Milei felicitó a Netanyahu por el resultado electoral.

Milei con Bolsonaro durante la campaña en Brasil Ettore Chiereguini - AP

“Quiero aprovechar para felicitar a mi amigo Bibi Netanyahu por el resultado obtenido en las últimas elecciones de Israel. Hoy, más que nunca, es necesario que Israel consolide un liderazgo fuerte y representativo que le permita afrontar los desafíos de esta nueva etapa”, expresó.

Milei con Peña, renunciado presidente de Paraguay DANIEL DUARTE - AFP

Por último, Milei se mostró cercano a Peña y elogió su gestión en un discurso que brindó en septiembre de 2025 durante una cumbre conservadora. “Paraguay es un ejemplo de lo que hay que hacer en materia económica, tanto para mi país como para el resto de Sudamérica”, había manifestado.