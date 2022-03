Larroque no cree que se haya roto el Frente de Todos a pesar de los cruces entre el Presidente y La Cámpora

Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense y secretario general de La Cámpora, les transmitió a algunos de sus allegados que el Frente de Todos no se rompió. Él fue la carta principal con la que la agrupación que conduce Máximo Kirchner embistió contra el albertismo la semana pasada, tras el ataque al Congreso que destrozó parte del despacho de Cristina Kirchner. Según pudo saber LA NACION, fue una escalada de declaraciones que no tuvieron demasiada planificación, sino que surgieron fundamentalmente por iniciativa propia del “Cuervo”, uno de los dirigentes de mayor confianza del hijo de la vicepresidenta. A pesar del voto negativo camporista al pacto con el FMI y de sus críticas al presidente y a su espacio, el ministro de Axel Kicillof considera que la coalición oficialista se mantiene unida.

El cruce de Larroque al Gobierno, vía Twitter, por “el silencio y la parsimonia” ante los piedrazos contra la oficina de la vicepresidenta en el Senado, y la posterior escalada con sus dichos sobre una “autoproscripción” del kirchnerismo dentro del Frente de Todos, surgieron de una iniciativa propia del ministro provincial. “Si nadie va a salir a defender a Cristina, la defiendo yo”, fue la frase que utilizó una fuente cercana al ministro , en diálogo con LA NACION, para delinear cómo decidió salir al cruce. Larroque se había retirado del Congreso antes del mediodía del jueves de la semana en la que se votó en Diputados, después de reunirse con Máximo Kirchner y cuando los incidentes aún no se habían desatado.

Tras su reproche desde la red social, Larroque discutió por teléfono con el Presidente, que lo había llamado y le comentó que había intentado comunicarse con Cristina. El dirigente camporista le pedía un repudio al hecho, e informó de la existencia de esa charla con el jefe del Estado en una entrevista con AM 750 , el lunes, en la que planteó: “Opina un kirchnerista, es un drama y se rompe la unidad; alguien cercano al Presidente dice cualquier pavada y no ocurre nada”.

La entrevista radial tampoco derivó de una bajada de línea interna en La Cámpora para que Larroque continuara con las críticas desde la organización. Según pudo averiguar LA NACION, el reportaje se gestó a partir de la buena relación personal que el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense tiene con Víctor Hugo Morales, conductor del programa en el que habló.

Aturden el silencio y la parsimonia del gobierno frente al ataque al despacho de la Vicepresidenta. — Andrés Larroque (@larroqueandres) March 12, 2022

“Dice que no se rompe el Frente de Todos, pero también que no puede ser que no podamos hablar”, enfatizó la fuente camporista consultada, que recuerda que El Cuervo siempre “ha jugado en equipo” con Máximo Kirchner.

El gobernador Kicillof repudió el ataque a Cristina al día siguiente de ocurrido, pero se diferenció de Larroque al no cargar las tintas sobre el gobierno nacional. El martes, compartió un acto con el Presidente en Tortuguitas, en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas. Cerca de Larroque aclararon que el mandatario provincial “no se metió” en la decisión de que el ministro se cargara al hombro las críticas al Gobierno.

Andrés Larroque, con Máximo Kirchner LA NACION

Entre las causas que contribuyeron al reproche de Larroque sobre la “autoproscripción” del kirchnerismo, fuentes cercanas a él mencionaron la falta de una mesa política del Frente de Todos. “ Es complejo. La gente de Alberto Fernández te lleva a que, si hablás, se rompe todo, pero no hay una instancia interna ”, subrayaron. Y recordaron otras diferencias que el funcionario hizo públicas, como su pedido de continuidad del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE).

Con la aprobación del acuerdo con el FMI consumada el jueves en el Senado, a pesar de la oposición camporista y la ausencia de Cristina en la votación, el objetivo más inmediato de Larroque y de La Cámpora es ahora la organización de una marcha, este jueves, por un nuevo aniversario del estallido del golpe militar de 1976. La agrupación que comanda Máximo Kirchner mostrará su músculo callejero en esa movilización, que recorrerá a pie más de 12 kilómetros, entre la exESMA y la Plaza de Mayo.