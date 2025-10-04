Las 13 frases destacadas del descargo de Espert sobre su relación con Machado
En una entrevista radial, el diputado de La Libertad Avanza (LLA) ratificó su candidatura y dijo que el presidente Javier Milei “nunca” le pidió su renuncia; además brindó detalles de su vínculo con Machado y admitió haber viajado más de 17 veces en un avión del empresario
- 4 minutos de lectura'
El candidato de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert volvió a ratificar este sábado su postulación diputado nacional como cabeza por la provincia de Buenos Aires, pese a las versiones que circularon ayer sobre un eventual corrimiento de la campaña. En una entrevista radial, el legislador brindó más detalles de su vínculo con el empresario Federico “Fred” Machado, detenido y acusado de narcotráfico por la Justicia norteamericana, y admitió que viajó más de 17 veces en su avión, aunque negó que supiera de sus actividades ilícitas.
Espert se quebró al aire y contó que él mismo le solicitó al presidente Javier Milei reunirse anoche en Olivos y aseguró que el mandatario nunca le pidió su renuncia. Durante la entrevista, volvió a referirse a su vínculo con Machado y a diferencia de otras oportunidades, admitió haber viajado en el avión del empresario acusado de narcotráfico, más de 17 veces. “En total fueron 35 vuelos, entre ida y vuelta, alrededor de 17 viajes a destinos diferentes, a donde íbamos a presentar el libro o hablar de las ideas de la libertad”, sostuvo el candidato.
Una vez más, Espert se desdijo de sus primeras declaraciones públicas sobre el tema y no solo aceptó haber viajado más de una decena de veces en vehículos provistos por el empresario acusado de narcotráfico, sino también reconoció haber ido a su casa en más de una oportunidad. “Teníamos una relación no de amistad, pero razonable”, precisó el candidato libertario, bajo la aclaración que dicho vínculo tuvo lugar antes de notificarse de cualquier imputación de Machado, en el 2021.
October 4, 2025
Las frases destacadas de Espert
- “Estoy pasando un muy mal momento, al mismo tiempo estoy con bronca e irritación, con sensaciones mezcladas.”
- “No puedo creer lo que te puede hacer la política y también siento bronca contra esta basura de Grabois poniéndome, a la par de él, un delincuente.”
- “La política me enseñó que es el lugar de la miseria más absoluta. No lo preví porque sigo pensando bien.”
- “Estuve con el Presidente, pero nunca pensé en renunciar. Tampoco él sugirió nada por el estilo.”
- “Nos facilitó vuelos para presentar mi libro, conocer gente, difundir las ideas de la libertad.”
- “Ni en pedo sabía, mirá si voy a aceptar que me dé una mano y me acompañe un narco. Para el narco es cárcel o bala, no es ayudar al candidato a presidente en su campaña.”
- “Ese año [2021] nos hicieron todo tipo de operaciones, empecé a ver lo que era la política. Lo que nunca pensé es que la persona que me había ayudado aparecía como narco y con captura internacional.”
- “Machado nunca me pidió nada a cambio. Fue acompañarnos y darnos uno o dos de esos aviones y vehículos para trasladarnos en Buenos Aires. Pequé de ingenuo no tengo la menor duda. Yo confié en un tipo que cuando confié en él no era un narco”.
- “No lo definiría como amistoso de ninguna manera. Si me hablás antes de que se supiera que era narco, era una relación razonable, después de narco para mí es cárcel o bala.”
- “Hay una empresa que se llama Minas del Pueblo, cuyo gerente general era Iván Morales, pero Machado era el dueño. Yo el contrato lo firmo con Machado. Era un trabajo muy profundo, profesional de economista, la reestructuración de la deuda de la empresa en 2019.”
- “Yo firmé ese contrato en 2019 antes de ser candidato y cobré una parte en 2020, después se interrumpieron los pagos por la cuarentena porque yo debí haber viajado a Guatemala y no viajé. Y cuando me enteré de que era narco dije:´Chau andá a cagar, ni en pedo te cobro un mango más.”
- “No solamente me quedé corto el día de la entrevista [sobre el diálogo con A24], en el video posterior también, porque la gente espera otra cosa. Si nos pasamos hablando pestes de la casta, tenemos que ser diferentes y mostrar todas las cartas sobre la mesa. Y es lo que empiezo a hacer hoy.”
- “Viendo las cosas con el diario del lunes, digo fue insuficiente, los argentinos merecen que les demos respuestas a todo los que nos las piden.”
Otras noticias de José Luis Espert
- 1
El drástico giro en el relato de Espert sobre su relación con Fred Machado
- 2
La mina de Guatemala de la que Espert dijo haber cobrado está señalada como parte de la estructura delictiva de Machado
- 3
Quién es Jorge Abello, el exasesor de un diputado camporista que involucró a Milman en la causa por el atentado a Cristina
- 4
El Gobierno planifica otros 18 ejercicios militares con Estados Unidos, Francia, Alemania, Brasil y Chile