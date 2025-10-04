Las 13 frases destacadas del descargo de Espert sobre su relación con Machado

El candidato de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert volvió a ratificar este sábado su postulación diputado nacional como cabeza por la provincia de Buenos Aires, pese a las versiones que circularon ayer sobre un eventual corrimiento de la campaña. En una entrevista radial, el legislador brindó más detalles de su vínculo con el empresario Federico “Fred” Machado, detenido y acusado de narcotráfico por la Justicia norteamericana, y admitió que viajó más de 17 veces en su avión, aunque negó que supiera de sus actividades ilícitas.

Espert se quebró al aire y contó que él mismo le solicitó al presidente Javier Milei reunirse anoche en Olivos y aseguró que el mandatario nunca le pidió su renuncia. Durante la entrevista, volvió a referirse a su vínculo con Machado y a diferencia de otras oportunidades, admitió haber viajado en el avión del empresario acusado de narcotráfico, más de 17 veces. “En total fueron 35 vuelos, entre ida y vuelta, alrededor de 17 viajes a destinos diferentes, a donde íbamos a presentar el libro o hablar de las ideas de la libertad”, sostuvo el candidato.

Una vez más, Espert se desdijo de sus primeras declaraciones públicas sobre el tema y no solo aceptó haber viajado más de una decena de veces en vehículos provistos por el empresario acusado de narcotráfico, sino también reconoció haber ido a su casa en más de una oportunidad. “Teníamos una relación no de amistad, pero razonable”, precisó el candidato libertario, bajo la aclaración que dicho vínculo tuvo lugar antes de notificarse de cualquier imputación de Machado, en el 2021.

Las frases destacadas de Espert