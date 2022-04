Las aspiraciones de Insaurralde amenazan con tensar más la cuerda del vínculo con Kicillof

En la provincia de Buenos Aires se perfila una disputa interna pero sus protagonistas, por ahora, no la exponen públicamente. Con gestos de concordia y fotos compartidas, el gobernador Axel Kicillof y su jefe de Gabinete, Martín Insaurralde, se muestran alineados. Pero ese vínculo está rodeado de una atmósfera de tensión latente, a partir de las aspiraciones políticas del exintendente de Lomas de Zamora, que anhelaría postularse a gobernador, el cargo que hoy tiene Kicillof y que querría ocupar por cuatro años más.

En despachos oficiales bonaerenses señalan que el vínculo entre ambos es bueno. En los últimos días, compartieron fotos y actos en el Estadio Único de La Plata y en Ensenada. “ Está perfecto que tenga aspiraciones. Si no las tuviera, sería extraño. No obstante eso, nunca manifestó ante el gobernador, de manera directa o a través de terceros, que su intención fuera competir con Axel por ese lugar . Por lo tanto, por el momento no es una situación real sobre la que opinar. La relación es muy buena a nivel personal, y correcta a nivel de gestión”, señala una fuente de confianza de Kicillof.

Un intendente de licencia remarca que “el que firma los decretos es el gobernador” y que “pueden llegar a tener miradas distintas sobre un tema, pero eso sirve para ampliar la mirada y no necesariamente para instalar una interna, que es otra cosa”. Si bien aclara que Insaurralde no le blanqueó ningún deseo de ir por la gobernación, lo considera “factible” y positivo para la competencia en el Frente de Todos.

Para un intendente peronista del conurbano que cree que el gobernador “tiene un problema de gestión”, Insaurralde “quiere abarcar cosas, pero los ministros le responden mayoritariamente a Kicillof”. Hace poco más de un mes, el exintendente de Lomas de Zamora (está de licencia en el cargo y lo reemplaza Marina Lesci) lideró una visita a Expoagro en la que se mostró al frente de un grupo de intendentes (muchos también en uso de licencia) y funcionarios.

La posibilidad de que se desdoble la elección bonaerense de la nacional los muestra en veredas opuestas. Insaurralde, como varios intendentes, se mostró a favor de esta posibilidad en años anteriores. Kicillof no evalúa la alternativa. “No es un tema que se esté analizando”, aseguran a LA NACION en su entorno. Su primera alternativa es ir por la reelección atado a los comicios nacionales, sin desdoblamiento.

“Insaurralde no lo oculta y quiere ser gobernador”, sostiene una fuente que trajina los pasillos de un ministerio bonaerense. Insaurralde está alineado con Máximo Kirchner; Kicillof es cristinista y refuerza esa pertenencia en tiempos de interna entre la vicepresidenta y el presidente Alberto Fernández. La fuente subordina la suerte del lomense a la relación entre el jefe de La Cámpora y el gobernador: “Cuando entre ellos están mal, cobran vuelo las ambiciones de Insaurralde. Mientras Máximo y Axel están bien, como ahora, se desactivan”.

Insaurralde, con Máximo Kirchner, en un acto en el Estadio Único de La Plata, el 8 de abril Twitter

Tanto en la gobernación como en la Legislatura, ponen el ojo en que el jefe de Gabinete bonaerense busca lograr la mayor cantidad de designaciones posibles en el organigrama provincial para su tropa, sumando segundas y terceras líneas a la cosecha que ostentaba desde antes de transformarse en el ministro coordinador bonaerense, cargo al que accedió en septiembre de 2021 y después de una visita relámpago de Kicillof a Cristina en El Calafate.

Los laderos de Insaurralde más encumbrados son el matrimonio de Federico Otermín (presidente de la Cámara de Diputados bonaerense) y Daniela Vilar (ministra de Ambiente provincial), ambos de Lomas de Zamora. También responden a Insaurralde el titular de Loterías y Casinos, Omar Galdurralde (del distrito de Lanús), y el director jurídico y legal de esa dependencia, Sebastián Silvestre (exfuncionario de Lomas). Otro leal en un puesto importante es Oscar Ferreyra, gerente general de la Ceamse, quien en Lomas de Zamora fue presidente del Club Los Andes y funcionario municipal.

Cristian Scollo, que dirige el Museo Quinta 17 de Octubre, en San Vicente, sitio emblemático para el justicialismo donde descansan los restos de Juan Domingo Perón, también es del riñón político de Insaurralde. En el Tribunal de Cuentas, que evalúa los balances de los municipios bonaerenses, el jefe de Gabinete provincial tiene terminales como Pablo De Rosa (secretario de Jurisprudencia, Consultas y Dictámenes) o Juan Pablo Peredo (vocal de municipalidades “A”).