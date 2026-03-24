Las concentraciones por los 50 años del golpe también fueron masivas en Córdoba, Rosario y Mar del Plata

Los actos por los 50 años del último golpe de Estado tuvieron su epicentro en la Plaza de Mayo porteña, pero se desparramaron con fuerte afluencia en distintos rincones del país. En Córdoba, Rosario, Mar del Plata y Mendoza las marchas fueron masivas y los manifestantes focalizaron sus cuestionamientos en el gobierno de Javier Milei.

Según pudo constatar LA NACION, en Córdoba la marcha fue multitudinaria, la más grande de los últimos tiempos. La misma impresión dejó la concentración en Mar del Plata, donde la columna cubrió el ancho de la Avenida Luro y toda su extensión céntrica. En Rosario, la multitud tomó las inmediaciones del Monumento a la Bandera.

En la ciudad de Córdoba, a las columnas de organismos de derechos humanos, sindicatos, partidos políticos y movimientos sociales se fueron sumando a lo largo del recorrido miles de personas. La marcha comenzó a las 16 desde Colón y Cañada para terminar alrededor de las 19 frente al edificio de los Tribunales Federales.

La manifestación en Córdoba, frente al Patio Olmos. Gentileza El Doce

Allí se desarrolló el Memoria Fest, “un lugar donde la palabra se hace música y la memoria se construye colectivamente”. Bombos, platillos y el canto repetido de “Nunca Más” acompañaron el incesante paso de la gente durante varias horas. La convocatoria se realizó bajo la consigna “a 50 años del golpe cívico militar, la marcha se agranda para hacer todos los kilómetros que hagan falta por Memoria, Verdad y Justicia”.

En Mar del Plata, la columna marchó desde el municipio hasta la costa, en un recorrido de casi 20 cuadras que culminó en el punto de partida con un festival musical y con expresiones de homenaje tanto para detenidos, asesinados y desaparecidos durante el último gobierno de facto y también a los familiares, en particular Madres y Abuelas.

“Los 50 no son cuento”, se leía en la pancarta que iba de lado a lado de la avenida Luro y estaba al frente de decenas de miles, según los organizadores. Acompañaron con imágenes de víctimas del terrorismo de Estado en carteles que se llevaban en mano.

En Mar del Plata, la marcha tuvo su epicentro en la avenida Luro Mauro V. Rizzi

La conmemoración había comenzado en el inicio del fin de semana con una muestra fotográfica conmemorativa en la Banquina Chica, un acto en la Universidad Nacional de Mar del Plata y esta mañana con una misa en la Catedral donde se recordó en particular a “Coca” Maggi, docente y directiva académica asesinada en mayo de 1975 a manos de la organización de ultraderecha Concentración Nacional Universitaria (CNU).

Durante la movilización y en particular durante el acto y festival final se escucharon reiterados cánticos contra el gobierno nacional y el particular contra el presidente Milei.

“Siempre en el recuerdo”

En Mendoza también se vivió una multitudinaria marcha por la Memoria, Verdad y Justicia. Cientos de ciudadanos salieron a las calles para sumarse a la movilización en conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Además de organismos de derechos humanos, que lideraron la protesta, y de agrupaciones sindicales y políticas, como la UCR y Libres del Sur, se observó a jóvenes y decenas de familias compartiendo el momento de reclamo y reflexión por el horror que se registró en tierra cuyana durante los años más oscuros del país, en manos de la dictadura militar.

Bajo pancartas y fotos con las consignas “Hacer memoria, organizar la rabia”, “Siempre en el recuerdo”, “Prohibido olvidar” y “Nunca Más”, se concentraron en el corazón del microcentro, en la tradicional avenida San Martín y Garibaldi, para pasar por los tribunales federales y caminar hasta la Casa de Gobierno.

La marcha frente a la Casa de Gobierno de Mendoza Marcelo Aguilar

Así, antes de que cayera el sol, los mendocinos recorrieron las calles del centro alzando sus voces con el pedido de justicia, más allá del mensaje de “memoria completa” que amplifica el Gobierno nacional, y a la espera de más respuestas a la pregunta que retumba en todo el país: “¿Dónde están los que faltan?”.

Las actividades ya habían comenzado el sábado en la tradicional Plaza Independencia, con la instalación de una carpa, y diversas intervenciones temáticas y artísticas. Además, este lunes por la noche, se realizó una vigilia en el Espacio para la Memoria, exD2, el Departamento 2 de Informaciones (D2) de Mendoza, ubicado en el Palacio Policial, que funcionó como centro clandestino de detención y tortura.

En Misiones, cientos de personas, con gran participación de organizaciones sociales y de derechos humanos, marcharon en Posadas para conmemorar el 50 aniversario del golpe de Estado. La concentración se realizó en la Avenida Mitre y Buenos Aires y recorrió distintos puntos del centro que funcionaron como centros clandestinos de detención.

Durante la marcha por el 24 de marzo en Posadas, realizaron pintadas en el edificio del Ejército con consignas por los desaparecidos Misiones On line

Como en otras marchas, hubo un grupito que realizo pintadas en la sede del comando de la Brigada de Monte XII, ubicada a metros de la Plaza 9 de Julio. Fue el epicentro de la concentración, frente a la Rosadita, la casa de gobierno local. En un acto en el Auditorio del Instituto Montoya, el gobernador Hugo Passalacqua dijo que “es un día terrible pero hay que enfrentarlo reflexionando”.

En Paraná, Entre Ríos, la marcha de los organismos de derechos humanos se realizó entre la plaza Sáenz Peña, donde está emplazado un monumento de la artista Amanda Mayor -a su vez Madre de Plaza de Mayo-, y terminó en la plaza Carlos María de Alvear, en la que existe una placa de mármol con los nombres de los desaparecidos entrerrianos.

En Santa Cruz, los actos en la capital provincial no se unificaron para recordar los 50 años del golpe de Estado. Mientras las agrupaciones de derechos humanos y algunos sindicatos y partidos de izquierda realizaron una convocatoria durante el mediodía con charlas y volanteadas, a la tarde una movilización convocada por el municipio encabezado por el intendente kirchnerista Pablo Grasso realizó una marcha desde el Paseo de la Memoria hasta el escenario principal montado en la intersección de avenida Kirchner y la calle Fagnano, en tanto que la Gobernación santacruceña convocó a un acto institucional casi en el mismo horario en el Complejo Cultural.

El acto central incluyó la lectura de un documento consensuado por las organizaciones convocantes, en el que se reivindicó la lucha histórica por los derechos humanos, se denunció la continuidad de políticas de exclusión y se reafirmó el compromiso con la memoria activa frente a cualquier intento de “negacionismo o relativización del terrorismo de Estado”.

Posteriormente, se desarrolló una peatonal cultural sobre Avenida Kirchner y se presentó un mural en homenaje al exdiputado provincial Juan Carlos Rosell, figura representativa de la militancia política y desaparecido durante la dictadura.

Casi en simultáneo al acto del municipio, el gobierno provincial convocó a un acto institucional en el Complejo Cultural al que nominó “24M Santa Cruz, tierra con memoria”, del que participaron funcionarios del gobierno provincial y realizaron un homenaje a las 19 personas oriundas de Santa Cruz muertas o desaparecidas durante la dictadura militar, en tanto que el vicegobernador Fabián Leguizamón realizó un homenaje institucional en el recinto de la Legislatura.

En Córdoba

El Gobierno provincial publicó un mensaje y un video a través de su cuenta de X, que fue compartido por Martín Llaryora: “La memoria no es solo un ejercicio del pasado, es una construcción colectiva que nos interpela en el presente y nos proyecta hacia el futuro. A 50 años del golpe, Córdoba con memoria abraza la democracia. 20 años de políticas públicas de memoria, por la verdad y la justicia. Renovamos el compromiso de escuchar, de visibilizar y de sostener las voces que durante tanto tiempo lucharon por ser oída”.

Mientras que en Mendoza se espera que las conmemoraciones sigan su curso con la colocación de placas homenajes a Alfredo Manrique y Bonoso Pérez Lara, en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), de la que formaron parte hasta su desaparición. Asimismo, habrá muestras de arte en la Facultad de Filosofía y Letras y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. En tanto, el jueves, en la misma casa de estudios, será el turno de un conversatorio por los 50 años del Golpe de Estado de 1976, donde se presentará el libro “Historia de complejidad bajo la lupa”, de Adriana García.

Con la colaboración de los corresponsales