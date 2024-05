Las críticas de Martín Menem al Senado por la Ley Bases: “Se toman más tiempo del que deberían”

Escuchar

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aseguró que la Ley Bases “va a salir sí o sí”, pese a las modificaciones que que puedan surgir durante el tratamiento en en la Cámara de Senadores. Sin embargo, cuestionó a los senadores por el tiempo que exigen para analizar el proyecto y les pidió que “trabajen a toda máquina”.

Entrevistado en la pantalla de LN+, Menem estimó que la propuesta del gobierno de Javier Milei, sobre un pacto de 10 puntos entres todos los gobernadores, seguirá en pie a pesar de que la Ley Bases aun no fue aprobada y que podría volver a la Cámara baja. “No me siento cómodo con que todavía esté en el Senado el paquete”, reconoció. “Escuché a algunos senadores que dicen que necesitan más tiempo, pero hace cinco meses que la Ley Bases está en la mesa de los argentinos. Se están tomando más tiempo del que deberían tomarse”, evaluó.

Sin embargo, explicó que La Libertad Avanza es “paciente” y que en caso de que vuelva a Diputados, se revisarán los cambios, porque la intensión es que se apruebe lo antes posible. “Somos cámara de origen. Si vuelve veremos si los cambios coinciden con nuestros proyectos. Por ahora hemos escuchado, pero no hay nada incorporado al proyecto de ley. Somos pacientes y esperaremos que vuelva”, indicó.

Martín Menem durante el tratamiento de la Ley Bases en Diputados Fabián Marelli

En ese sentido, Menem consideró que la aprobación de la Ley Bases facilitaría el trabajo del Ejecutivo en materia económica. “La curva en “V” será mucho más rápida”, vaticinó a raíz del índice de inflación del mes de abril que dio a conocer el Indec y que desató algarabía en funcionarios de LLA y del propio presidente Milei.

“Es algo que viene en pleno descenso”, dijo y siguió: “Y la baja de tasas del Banco Central hace que los bancos empiecen a trabajar de bancos, vuelve el crédito y se empiezan a reestructurar”. “Son leyes de fondo, si la ley se demora tomará más tiempo salir del pozo. Les pido que trabajen a toda máquina”, expresó hacia los senadores.

Por otro lado, el funcionario estimó que si el Gobierno logra resultados económicos favorables, será beneficioso de cara a las elecciones legislativas de 2025, por lo que podría aumentar su número en ambas cámaras. “Nuestro éxito es proporcionalmente inversamente proporcional al fracaso de ellos en las urnas”, planteó.

Más tarde, fue consultado acerca del acto llevado a cabo en la Casa Rosada durante la mañana del lunes, en donde Javier Milei develó el busto del expresidente Carlos Menem. Sostuvo que fue un momento emocionante y que se trata de una reivindicación a la figura del exmandatario tras su fallecimiento en 2021.

El busto de Carlos Menem que está en Casa Rosada

“Que bueno sería que no hubieran pasado las cosas que pasaron, que cuando un presidente llega se respete a los anteriores, donde no haya egoísmo por tratar de impostar un protagonismo sobre todo, que fue lo que le pasó con los kirchneristas. Secuestraron el busto, como dijo mi padre”, criticó el riojano y añadió: “No es menor la incoherencia y la hipocresía kirchnerista, han ido de la izquierda a la derecha con tal de mantener el poder”.

Además, recordó el apoyo que significó para la carrera política de Milei, su cercanía con Carlos Menem. “Le dio un empujón importante. Lo ha empujado. Javier decía que no le gustaba la política. Yo propicié ese encuentro en agosto de 2019 del que habló Milei en el que le dijo que iba a ser presidente. Y tal vez era lo que le faltaba a Javier para terminar de sumarse a la política1.

LA NACION