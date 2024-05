Surgen dudas por la fecha del Pacto de Mayo que Javier Milei convocó por las demoras en la Ley Bases

Escuchar

En el seno del Gobierno comenzaron a poner en duda la fecha del Pacto de Mayo, que Javier Milei originalmente convocó para el Día de la Patria -el sábado 25 de este mes- en Córdoba. Hasta el propio Presidente lo hizo hoy, al salir de un acto en la Casa Rosada en homenaje a Carlos Menem. “Si el pacto no es mayo, será en junio o en julio. No hay problemas. Las reformas estructurales son para el largo plazo. Tarde o temprano a las reformas las vamos a hacer”, dijo Milei.

Otros funcionarios de alto rango deslizaron que la cita al gran acuerdo nacional se podría aplazar. Señalaron que el Gobierno quiere llegar al pacto con la sanción general de la Ley Bases y el paquete fiscal en el Senado . Como todavía no está claro que los tiempos legislativos den, el gran evento podría correrse hacia adelante.

Se trata de un giro importante en la estrategia libertaria, que viene muy condicionada por los tiempos en el Congreso. Hasta la semana pasada, en la Casa Rosada afirmaban que el Pacto de Mayo se haría con o sin leyes, y que Milei iba a estar solo en el escenario si hacía falta, casi como una presión a los legisladores.

Pero esos términos se moderaron en las últimas horas, mientras el Gobierno se muestra permeable a modificar no solo la fecha sino también el contenido de las leyes y el texto del propio pacto, en pos de sumar consensos con gobernadores y partidos aliados. “Puede ser que algunos no estén proclives a terminar esto para el 25 de mayo, tampoco me parece tan importante. Si se termina, bien; y si no se termina, veremos qué hacemos con el Pacto de Mayo: si lo hacemos en mayo, si lo postergamos o si lo hacemos sin que esté la ley”, dijo hoy el ministro del Interior Guillermo Francos a Radio Rivadavia.

Toda una novedad, ya que hasta hoy la fecha patria era el gran mojón para toda la política, que esperaba ver escenificada la puesta en escena de los libertarios con Milei en el centro de todo. Había existido un primer indicio de estas dudas cuando la semana pasada, funcionarios del Gobierno hablaron con el Arzobispado de Buenos Aires para comunicar que el tedéum del 25 de Mayo se haría en la Catedral Metropolitana y no en la ciudad de Córdoba como se creía.

La convocatoria de Milei al Pacto de Mayo y sus diez puntos

A partir de los dichos de Francos de esta mañana la confusión comenzó a reinar los pasillos en la Casa Rosada, con versiones encontradas y cortocircuitos de comunicación. Todo transcurrió en un día atípico, marcado por el homenaje a Carlos Saúl Menem al que asistieron funcionarios de esta gestión con parte del elenco menemista para descubrir el busto del expresidente en el salón de ingreso a la sede de gobierno.

Cuando culminaron los discursos de ese acto, Milei intercambió unas palabras con el canal C5N. “Si no es en mayo, será en junio o en julio, las reformas estructurales tarde o temprano las vamos a hacer”, dijo el Presidente cuando fue consultado por el Pacto de Mayo, en una respuesta que no fue del todo directa.

Altísimas fuentes del Gobierno dijeron no obstante a LA NACION que la fecha del Pacto de Mayo “dependerá de los senadores”, que tendrán que definir si aceleran o no el tratamiento de la ley Bases y el paquete fiscal. “No nos preocupa si no llegamos al 25 de Mayo. Sino lo haremos otro día, un día que pasara a la historia como una nueva fecha patria”, ironizó un colaborador muy estrecho de Milei.

Todavía no está nada dicho. El oficialismo, con todo el viento a favor, necesitaría que la Cámara alta emita dictamen esta semana para votar la próxima en el recinto, ya que entre ambas instancias deben pasar siete días. Pero los senadores no quieren apurar el debate de un paquete tan complejo y al que quieren introducirles algunos cambios sustanciales, en particular en el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), en lo relativo al impuesto a las ganancias (para contemplar a la Patagonia como “zona desfavorable”) y en el blanqueo.

Así, ahora se entró en una dinámica del minuto a minuto, con fuerte incertidumbre. Todo mientras en la ciudad de Córdoba comenzaron a acondicionar el Palacio de Justicia, donde se decidió montar el escenario oficial.

Idas y venidas

Inicialmente, el 1º de marzo, Milei convocó a la política al Pacto de Mayo para suscribir diez compromisos con un halo refundacional. Ese día, el Presidente dijo que la precondición para llegar a la firma del gran acuerdo nacional era que estuvieran sancionadas la Ley Bases y la ley fiscal.

Colocación del Busto del Presidente Carlos Menem en Casa Rosada, participaron de la ceremonia, Javier Milei, Zulemita Menem y Eduardo Menem

Conforme pasaron las semanas, el tratamiento de las leyes se fue dilatando por las sucesivas modificaciones en el texto y los tire y afloje con los distintos actores políticos. Sin claridad sobre el éxito que tendría el oficialismo con sus leyes y sobre los tiempos que exigiría el tratamiento de los proyectos, en la Casa Rosada comenzaron a transmitir un mensaje unívoco: que el Pacto de Mayo se haría igual, con o sin leyes, y con aquellos gobernadores y dirigentes que hubieran demostrado apoyar las iniciativas libertarias.

Hoy mismo, incluso, hubo varios funcionarios relevantes que repitieron que “no” había “chances” de postergar el Pacto de Mayo. Sin embargo, en la cúpula del Gobierno se estaba definiendo otro rumbo, más permeable a los cambios.

Es que, además de apremio, los libertarios tienen fuerte necesidad política. Por eso pasaron a una etapa mucho más pragmática. De hecho, el Gobierno también podría admitir cambios en los diez puntos que integran el “Pacto de Mayo”, los diez “mandamientos liberales” que el jefe de Estado leyó el 1º de marzo y que hizo circular en una hoja membretada con letras cursivas.

Si bien no está decidido todavía, sobrevuela la posibilidad de que el Pacto de Mayo incluya un compromiso con la educación, un aspecto que es reclamado por la UCR. “Veremos cómo se comportan con las leyes”, decían hoy muy cerca de Milei. Como si el Gobierno quisiera seguir probando la buena volutad de los aliados para hacer concesiones.

Hace un mes exacto, en la Casa Rosada repetían que la invitación que había hecho Milei a firmar el gran acuerdo nacional era un “contrato de adhesión” con diez puntos que no estaban sujetos a discusión.

Ahora en el Gobierno dicen que basta la sanción en general de las leyes para dar por cumplido el “preacuerdo” que Milei pidió para el Pacto de Mayo. Si hay modificaciones que deben regresar a Diputados, será un detalle menor que podrá terminar de saldarse después del encuentro cordobés.