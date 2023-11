escuchar

El economista Carlos Rodríguez, jefe del consejo de asesores económicos del presidente electo, Javier Milei, dijo que considera que ni “Diana Mondino, ni la vicepresidenta [Victoria Villarruel] saben quién será el ministro de Economía” del próximo mandatario. Rodríguez, en una entrevista en LN+, apuntó contra Luis Caputo, exsecretario y ministro de Finanzas del gobierno de Mauricio Macri y uno de los candidatos a ocupar la cartera económica: “Es un hombre de las finanzas, de la especulación de activos financieros, no sirve como ministro”.

Milei elogió este miércoles a Caputo y lo puso en carrera para el Ministerio de Economía en una entrevista que dio en TN: “Es una persona que está en condiciones de estar en el cargo sin lugar a dudas. Tiene la expertise necesaria para resolver el problema monetario y darle una solución desde los mercados financieros como para salir del problemas de las leliqs y terminar con el cepo”.

Rodríguez también se refirió a otros de los economistas que suenan para ocupar el Ministerio de Economía: Federico Sturzenegger. “Le pregunté a Sturzenegger por teléfono. Le dije: “¿Negro, vas a ser ministro?”. Y contó la respuesta que obtuvo tras el diálogo con el primer presidente del Banco Central (BCRA) durante el gobierno de Macri: “Me dijo: ‘No, a mi me pidieron que presente un paquete de leyes, que es distinto, y estoy trabajando en eso’”.

Rodríguez, quien fuera viceministro de Economía en el gobierno de Carlos Menem, sostuvo que igualmente Milei no debería anunciar quién será su ministro de Economía. “En esta circunstancia en la que hay una bomba atómica prendida, o un camino lleno de minas, no lo tiene que nombrar porque cualquier cosa que pase le van a echar la culpa de algo que dijo, diría o podría haber dicho ese ministro”, justificó y puntualizó que en el mercado, en este momento, “están todos muy sensibles”.

“Milei no me da pelota, básicamente”, lanzó el exviceministro. “No sé que rol estoy cumpliendo, hablo por mi, no por La Libertad Avanza (LLA)”, agregó el economista, quien reconoció que su relación con Milei “ha sido fundamentalmente a través de las redes sociales”. “Me he reunido hace tiempo, no últimamente. Se sabe que Milei está recluido con un grupito muy chiquito en el hotel Libertador. Yo no participo de ese grupo y lo he dejado bien claro”, afirmó Rodríguez.

En ese sentido, aseguró que no sabe qué va a hacer Milei a partir del 10 de diciembre y tampoco conoce “cuál es el plan” que tiene el nuevo mandatario. El exfuncionario de Carlos Menem, a quien el presidente electo considera “el mejor presidente de la historia”, marcó una diferencia considerable con el líder de LLA.

“¿De dónde sacás los 40.000 millones de dólares [para dolarizar]? ¿Con otra deuda? Es una deuda, no la podemos pagar, ¿vamos a sacar otra deuda para poder pagarla?”, se preguntó y luego criticó: “Ahora, después vamos a tener que pagar la otra deuda y van a protestar todos porque hay que poner impuestos para pagar esa deuda”.

