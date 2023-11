escuchar

Javier Milei debe gran parte de su llegada a la Presidencia a la situación económica argentina. El economista liberal logró su base electoral gracias al discurso de achicar el Estado y terminar con las crisis recurrentes que sufre el país desde al menos 80 años.

El flamante presidente heredará un Banco Central sin dólares, un gasto estatal sin financiamiento y una altísima inflación, que deberá atacar en poco tiempo. Para estabilizar la economía, contará con un grupo de asesores económicos que adquirieron experiencia en la función pública durante el gobierno de Carlos Menem.

El principal referente del presidente libertario es Carlos Rodríguez, histórico profesor e investigador de la Universidad del CEMA y exsecretario de Política Económica de Menem. La relación comenzó de manera virtual hace más de dos años, cuando Milei tenía un programa que trasmitía por Youtube y en el que entrevistaba a otros economistas. Luego subía fragmentos de esas conversaciones a la red social X (antes Twitter) en donde se armaban debates y en el cual Rodríguez opinaba. Desde el inicio tuvieron ideas y opiniones parecidas, que se reflejaban en los retuits que Milei hacía del exfuncionario menemista.

El economista del CEMA siempre se definió como conservador de derecha y pro mercado, aunque no abraza las ideas anarquistas que pregona Milei. Cuando el flamante presidente electo decidió entrar en política, la conversación entre ambos pasó de las redes al WhatsApp. “¿Cómo queres colaborar para el proyecto político?”, le preguntó Milei.

Carlos Rodríguez le contestó que no quería tener ningún cargo con firma, y que ya estaba grande para hacer viajes y participar en conferencias. Sin embargo, le propuso crear un consejo de asesores económicos, una idea que replicó de los políticos en Estados Unidos, que se pondría en práctica a partir de que Milei sea designado presidente.

El consejo de asesores está formado también por el expresidente del Banco Central y ministro de Economía, Roque Fernández, y por el expresidente de la Comisión Nacional de Valores, Darío Epstein, quien participó del proceso de privatizaciones de empresas del sector siderúrgico, de Entel, Gas del Estado, Telecom e YPF en la década del 90.

Aunque los integrantes del consejo admiten que todavía no tuvieron actividades ni comenzaron a diseñar un programa económico, se reunieron al menos una vez con Milei, cuando tuvieron el primer encuentro con los representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI). Allí, prometieron realizar “un ajuste fiscal más importante que el exigido por el propio Fondo” , según el comunicado que difundió en su momento La Libertad Avanza (LLA). También hablaron de unificar los tipos de cambio , modernizar las leyes laborales y de aplicar una reforma monetaria que lleve al cierre del Banco Central.

Esta última función quedará en manos de Emilio Ocampo, el único economista con cargo confirmado en el equipo. “Un honor que @JMilei me haya elegido para cerrar el Banco Central y eliminar la inflación, el impuesto más perverso y arbitrario que existe y que desde hace décadas contribuye al empobrecimiento de los argentinos”, dijo Ocampo en X, el 22 de septiembre último, cuando fue propuesto por Milei.

El también profesor de la Universidad del CEMA aclaró la semana pasada que “cerrar el Banco Central” significa terminar con “la capacidad del poder político de emitir dinero discrecionalmente para financiar su exceso de gasto”. Y admitió que “hay ciertas funciones del Banco Central que son necesarias”, por lo que no se espera un cierre definitivo de la entidad monetaria.

Ocampo escribió un libro a favor de dolarizar la economía y estudió cómo hicieron otros países, como Ecuador, El Salvador y Panamá, para adoptar la divisa estadounidense. A través de esta propuesta fue que se acercó a Milei. Ocampo contó que tiene un grupo de 20 economistas estudiando el plan de dolarización, que sería parecido al que implementó Ecuador . Es decir, se promulgaría una ley para establecer al dólar como moneda de curso legal, que podría convivir en un principio con el peso.

Entre los economistas que están detrás del proceso regulatorio para implementar la dolarización se encuentra Mariano Flores Vidal, exgerente general del Banco Central durante la presidencia de Federico Sturzenegger al frente de la entidad.

Ministro de Economía

Milei dijo en varias oportunidades que ya tiene definido a su ministro de Economía, aunque mantuvo el nombre en secreto. Uno de los economistas que más suenan en el entorno de LLA es justamente Sturzenegger. El exdiputado y expresidente del Banco Central siempre tuvo una relación muy cercana a Mauricio Macri y estuvo asesorando a Patricia Bullrich en el último año: realizó un informe en el que revisó la totalidad de las leyes argentinas, unas 4200, y las clasificó en “ok, derogar y modificar”.

En el caso de las leyes que consideraba que había que modificar, escribió cuál sería el cambio. El objetivo del economista es hacer “ una amplísima desregulación de la economía, ordenamiento del Estado, transparencia del gasto público y fomento de la competencia ”, según explicó en su momento. “Esto crea un capitalismo genuino, igualando las reglas para todos los sectores, lo cual implica la eliminación de todos los programas de promoción”, había agregado.

En paralelo, quien está a cargo de coordinar otras áreas económicas es Nicolás Posse, un ingeniero industrial a quien Milei conoció en Corporación América, la empresa fundada por Eduardo Eurnekian dueña de Aeropuertos Argentina 2000.

Ambos trabajaron en un proyecto ferroviario interoceánico para volver a unir por tren la Argentina con Chile, llamado Corredor Bioceánico Aconcagua, que nunca se concretó. Posse podría ocupar el cargo de jefe de Gabinete.

De sus contactos con Corporación América, Milei también sumó a su equipo a Guillermo Francos, quien sería el ministro del Interior. El abogado renunció a ser el representante argentino ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), designado por Alberto Fernández, para incorporarse al proyecto político de la LLA. Previamente, había sido también presidente del banco digital Wilobank, que fundó Eurnekian.

Nombres en carpeta para el próximo

Si bien poco se sabe de cómo Milei implementará el programa económico, quien dio algunas definiciones en los últimos días fue la economista Diana Mondino, recientemente electa diputada por la Ciudad de Buenos Aires, pero quien asumiría como Canciller.

“Me imagino un gobierno de LLA en donde haya libertad entre exportadores e importadores, como lo hacen en todos los países del mundo, y no es el Banco Central quien dice dame los dólares y después digo a quién se los doy”, dijo en una entrevista en TN. La idea va en línea con las expresiones de otros referentes del espacio de quitar los controles de cambio en los primeros días de gestión.

“El objetivo es que el dólar flote al principio, pero hay que hablar con los expertos del mercado financiero y del mercado de capitales para saber en detalle la situación”, dijo otro referente de LLA a LA NACION.

Con relación al ajuste fiscal que propuso Milei y bautizó “la motosierra”, Mondino dijo que hay “un avance muy muy grande”, aunque dijo que dependerá de cómo deje las cuentas el actual Gobierno. “Hay un avance, estamos trabajando en una reforma del Estado. Ya estamos yendo a reuniones con las personas que serían las responsables de distintas áreas. Se está trabajando muy intensamente en algunas áreas”, dijo la economista.

Mondino también ratificó que se buscará una apertura de la economía y que se permitirá a los privados comercializar con todos los países. “El Estado argentino no interfiere en las relaciones comerciales. Si el Estado chino o el Estado del país X quiere hacer negocios, nosotros no vamos a interferir. Tampoco vamos a tener tratados secretos con ningún país del mundo y aquellos tratados que tengamos no solo no van a ser secretos, sino que van a pasar por el Congreso de la Nación”, indicó.