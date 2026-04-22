Las Fuerzas Armadas le pagaron $80.000 millones a la obra social, pero se mantiene la mayor parte de la deuda

El Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea comenzaron a regularizar el pago de contribuciones patronales que se derivan a la obra social de los militares, lo que permitiría reducir la elevada deuda de $212.000 millones que mantiene paralizadas las prestaciones y el alcance de las coberturas médicas.

Fuentes de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA), la nueva estructura que sucedió al debilitado Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), informaron a LA NACION que las Fuerzas Armadas comenzaron a hacer frente al pago de unos $80.000 millones, que equivalen al 40% de la deuda.

La suma restante, precisaron, corresponde a contribuciones impagas de la Gendarmería y la Prefectura, que tras la división de Iosfa dispuesta por el Gobierno en febrero, pasaron a integrar la Obra Social de las Fuerzas Federales de Seguridad (Osffseg), que prestará cobertura social mediante acuerdos con una empresa de medicina prepaga.

El Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, mantuvo una reunión con el Ministro de Defensa, Carlos Presti. @Jefatura_Ar

Con el desdoblamiento, la Obra Social de las Fuerzas Armadas tiene un plantel de 343.000 afiliados y la Osffseg contará con 187.000.

Pese a la consulta de LA NACION, en el Ministerio de Defensa no explicaron de dónde salieron los fondos de las Fuerzas Armadas para cubrir la deuda con la obra social. El ministro del área, teniente general Carlos Presti, había anunciado en diciembre pasado que el Estado se haría cargo del pasivo, lo que hasta ahora no se concretó en su totalidad.

“Se paga con el presupuesto de las Fuerzas Armadas porque en el Ministerio de Economía se negaron a asumir la totalidad de la deuda”, sostuvo una fuente militar, al insistir en que todavía no se cubrió la mayor parte del pasivo, que corresponde a las fuerzas de seguridad.

Respecto de la suma aportada por las Fuerzas Armadas, voceros de la obra social señalaron que “se realizó un relevamiento integral de la situación financiera que permitió identificar una deuda acumulada desde 2017, originada en diferencias en la liquidación de aportes y contribuciones de las cinco fuerzas integrantes de la obra social”.

Prestaciones cortadas

Por el momento, se mantienen en varias partes del país los cortes de prestaciones, incluso en casos de atenciones de alta complejidad, según denuncias que se activan en redes sociales.

“Recién viene ingresando la plata desde la semana pasada. Lo que se cobró es un tercio de la deuda, por lo que están llamando a prestadores y renegociando el resto de lo que se debe”, precisó una fuente que conoce el día a día de la obra social.

Un comunicado de la cartera que conduce Presti informó que “a partir del trabajo conjunto entre el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Armadas y la conducción de la obra social se avanzó en el ordenamiento de la situación financiera y en la regularización de pagos, lo que permite ir recuperando y y sostener el funcionamiento del sistema en todas las provincias”.

Protesta frente a la sede del exIosfa ATE

Así, se especificó que el Ejército saldó la totalidad de su deuda, la Armada avanzó en su regularización y la Fuerza Aérea emitió las órdenes de pago correspondientes, en un proceso que refleja el compromiso de las fuerzas con el sostenimiento del sistema de salud.

En la obra social señalaron que “hay pagos directos a prestadores y proveedores; y otros que son indirectos a todas las provincias, a partir de contar con más fondos de los que se venía disponiendo, para abonar reintegros, medicamentos y prótesis”.

En algunas zonas del país, según pudo advertir LA NACION, se registran muy pequeños cambios. “El panorama sigue siendo complejo y seguimos sin prestaciones básicas. En el hospital local están dando turnos a 40 días –antes no se conseguían– y hay atención en consultorios, previo cobro de un copago de $18.000. Las atenciones de urgencia cuestan $38.000 la consulta, lo mismo que para las personas sin cobertura social”, explico un oficial retirado en Mar del Plata, donde se asientan principalmente unidades de la Armada, pero también del Ejército y la Fuerza Aérea.

En la obra social OSFA, finalmente, confirmaron que “Queda pendiente de regularización lo correspondiente a la Gendarmería nacional y la Prefectura para consolidar el saneamiento”.