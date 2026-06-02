La Armada Argentina sortea un viaje a bordo de sus buques: cómo anotarse para vivir un combate naval con cañones en vivo

La Armada Argentina lanzó un sorteo abierto al público para que 15 personas —junto a un acompañante— tengan la posibilidad de embarcar y experimentar una jornada conmemorativa por el bicentenario del Combate Naval de Los Pozos, que tuvo lugar el 11 de junio de 1826 en el Río de La Plata.

La propuesta tendrá lugar el jueves 11 y estará conformada por siete buques de la Armada que zarparán del Apostadero Naval de Buenos Aires —ubicado en la avenida Antártica Argentina— rumbo al fondeadero llamado “Los Pozos”, epicentro del histórico enfrentamiento naval contra Brasil.

El sorteo de la Armada Argentina

Con el objetivo de “mantener viva nuestra historia naval y el legado del Almirante Guillermo Brown”, la Armada Argentina se encargará de recrear el escenario del combate con fuego de cañones. En paralelo, la presentación contará con cinco bandas militares y gaiteros que le darán un color diferente a una jornada que evoca a uno de los episodios más trascendentales de la historia naval argentina.

Cómo anotarse al sorteo para

Quienes estén interesados en participar del sorteo deberán seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la cuenta oficial de la Armada en Instagram.

Darle “like” o “Me gusta” al posteo que hace referencia al viaje.

Seguir los simples pasos de la publicación como etiquetar a la persona con la que desean compartir la experiencia.

La serie de pasos a seguir para participar en el sorteo de la Armada Argentina

Según se desprende de la publicación, la convocatoria permanecerá abierta hasta el viernes 5 de junio a las 11, cuando se anunciarán los ganadores. El embarque tendrá lugar el jueves 11 a las 10, desde el Apostadero Naval de Buenos Aires.

Qué fue el Combate Naval de Los Pozos

El Combate Naval de Los Pozos se celebró el 11 de junio de 1826 y enfrentó al Imperio de Brasil contra las Provincias Unidas del Río de la Plata. La declaración de guerra se dio por parte del primer bando mencionado, quien bloqueó el puerto de Buenos Aires.

La flota argentina que combatió contra la brasileña en el Combate de los Pozos Foto: Argentina.gob.ar

En ese momento, el gobierno argentino organizó una defensa naval con una escuadra liderada por el Almirante Guillermo Brown, quien con apenas diez naves y cien cañones se alistó para enfrentar a la escuadra brasileña, la cual la superaba en números y recursos: tenía 31 buques imperiales dispuestos a combatir a la pequeña escuadra republicana, con el objetivo de someter a los habitantes de la ciudad.

La estrategia de Brown se basó en posicionar los buques en el fondeadero de Los Pozos, un sector estratégico que dificultaba el ingreso de las embarcaciones enemigas de gran porte. Con una pequeña línea de combate, el Coronel de la Marina arengó a la tropa con una célebre frase: “Fuego rasante, que el pueblo nos contempla”.

Guillermo Brown comandó a la tropa argentina en el Combate de los Pozos

Sin amilanarse ante un enemigo que tenía más poderío, la flota brasileña debió retirarse del frente de combate hacia aguas más profundas ante la imposibilidad de aproximarse sin riesgo de encallar. En ese instante, Guillermo Brown ordenó perseguir a las embarcaciones con las cañoneras y se erigió, por ese entonces, como un héroe y figura militar de fuste, al poner sus amplios conocimientos del escenario fluvial en pos de la patria.