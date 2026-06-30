Las palabras de Analía Maiorana tras la asunción de Santilli como jefe de Gabinete

En primera fila, la empresaria y modelo Analía Maiorana aplaudió a destajo la asunción de su marido, Diego Santilli, como jefe de Gabinete.

Con una sonrisa que nunca abandonó durante toda la ceremonia, Maiorana ocupó la primera fila de la izquierda frente al estrado junto a una de sus hijas y los hijos de su esposo, con el que están juntos hace 14 años.

Recibió saludos de todo el Gabinete y, al terminar la ceremonia, se acercó el presidente Javier Milei, quien apenas la vio exclamó: “¡Qué hacés!”.

Maiorana había arribado a la Casa Rosada cuando todavía era de día y se fue de noche. Su marido entró como ministro del Interior saliente y se fue como jefe de Gabinete recién jurado.

Analía Maiorana al llegar a Casa Rosada Rodrigo Néspolo

Vestida de saco blanco sobre un conjunto negro, Maiorana se tomó unos minutos para hablar con la prensa, a la vez que su marido hacía sociales con los invitados a la asunción.

“Estoy feliz, súper feliz, me encanta estar con la gente, lo mismo de toda la vida”, exclamó tras la jura.

Analía Maiorana, tras la jura de su marido

Ante LA NACION, contó cómo se enteró del ascenso de su marido en el gobierno libertario: “Era algo que ya se estaba hablando y obviamente Diego inmediatamente me dijo: ‘Mirá que se viene esto nuevo y vamos por más’. Y yo dije: ‘Bueno, acá estamos’”.

En eso, Maiorana destacó el vínculo de su esposo con los gobernadores —con los que se fotografió durante el evento— y los consideró necesarios para que en la Argentina logren estar los distintos espacios aliados “todos alineados”.

Diego Santilli luego de la jura como nuevo Jefe de Gabinete junto a su esposa y gobernadores Presidencia

La modelo evitó ir más allá sobre el futuro político de Santilli. “Pensaría en el hoy”, comentó y, cuando le preguntaron si se ve como “primera dama” de la provincia de Buenos Aires —dadas las conocidas intenciones de su esposo de alcanzar la gobernación—, reparó: “No soy un número”.

Asimismo, ahondó sobre su papel actual. “La intención de Diego es representarnos a todos acá, a cada provincia, a todos ustedes; y la verdad que yo soy una mujer que va mucho para adelante, soy un motor que no para, lo dejo con las orejas así [a Santilli]; creo que él tiene que pisar con los pies sobre la tierra”, sostuvo.

Maiorana, en primera fila con la familia Santilli Presidencia

En tanto, sobre sus amuletos para esta jornada respondió: “No tengo cábalas; siempre estar con la familia, eso sí”.

Diego Santilli junto a Analía Maiorana

Cuando estaba casi yéndose, le consultaron si vio el saludo de Santilli con el jefe de Gabinete saliente, Manuel Adorni, envuelto en un escándalo público e investigado por enriquecimiento ilícito.

“¡Ay, ni lo miré!”, exclamó.