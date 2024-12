Las primeras reacciones del arco político a la detención del senador Edgardo Kueider en Paraguay

El senador justicialista por Unidad Federal, Edgardo Kueider, fue detenido en la noche del martes en Paraguay cuando en un control de rutina en el puente internacional con el país vecino no pudo justificar los 200 mil dólares que llevaba consigo y que no habían sido debidamente declarados en la Aduana. Luego de conocerse la noticia, uno de los primeros dirigentes políticos en manifestarse sobre ese escándalo fue el legislador porteño Ramiro Marra. “No hay un kirchnerista que no sea corrupto”, dijo el edil libertario. Si bien el congresista acusado viene del seno del peronismo, también actuó como aliado de Javier Milei en el Congreso, al apoyar la Ley Bases.

¿Adivinen de qué partido es el diputado detenido viajando a Paraguay con más de USD200.000 en efectivo?



No hay un kirchnerista que no sea corrupto. pic.twitter.com/3BqicAnPmz — Ramiro Marra (@RAMIROMARRA) December 4, 2024

Hasta el mediodía de este miércoles, ningún otro funcionario del oficialismo se refirió a esta detención. En tanto, otro de los que sí habló sobre el arresto fue el dirigente social Juan Grabois, quien apuntó contra Kueider: “Recuérdese que fue uno de los traidores que asumió por el Frente de Todos y se vendió a la Banelco de Milei en la Ley Bases ¿Adivinen de dónde salió la tarasca que llevaba?”.

Recuérdese Kueider fue uno de los traidores que asumió por el Frente de Todos y se vendió a la Banelco de Milei en la Ley Bases ¿Adivinen de dónde salió la tarasca que llevaba? — Juan Grabois (@JuanGrabois) December 4, 2024

El izquierdista Nicolás del Caño, por su parte, acusó al legislador demorado por la Justicia de haber “sacado a pasear la coima que le dieron por votar la Ley bases”.

Parece que el senador Kueider sacó a pasear la coima que le dieron por votar la Ley bases. — Nicolas del Caño (@NicolasdelCano) December 4, 2024

“Se lo detuvo en un control de rutina a las 12.40 de la madrugada en el puente internacional de la Amistad, que une Paraguay y Brasil. En un vehículo que estaba ingresando a Paraguay le encontraron unos paquetes. Le preguntaron si tenía dólares y no lo declaró. Llevaba más de 200 mil en esa moneda y alrededor de 600 mil pesos argentinos”, indicó Oscar Orué, director de Ingresos Tributarios de Paraguay, a la radio local AM 780. El funcionario añadió que en el momento del procedimiento el edil “no colaboró en el sentido de informar para qué era, por qué traía, con qué fin, eso ya se va a determinar en el sumario administrativo”.

Actualmente, Kueider integra el bloque de Unidad Federal junto con el correntino Carlos Mauricio Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo. Casualmente, el legislador que ahora está en el ojo de la tormenta preside la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta, organismo que debería tratar un eventual pedido de desafuero o expulsión del Congreso.

Fue el candidato que intentó imponer la Libertad Avanza (LLA) para la estratégica comisión de Inteligencia y en sus votaciones acompañó al oficialismo. Kueider tiene buen vínculo con Santiago Caputo, uno de los asesores más cercanos a Milei.

El apoyo de Kueider a la Ley Bases

En junio pasado, Kueider adquirió un protagonismo en la escena política cuando con su voto a favor, el legislador, que hasta el año pasado había integrado el bloque del Frente de Todos, le dio el visto bueno al proyecto de Milei sobre la Ley Bases. Su decisión provocó el rechazo de algunos miembros de la oposición, como Juliana Di Tullio, que pidió su expulsión del Partido Justicialista (PJ), y de la propia Cristina Kirchner, que lo criticó indirectamente, a través del reposteo de otra publicación.

No nos vencieron ni nos vencerán. Sentimos orgullo de ser peronistas.

Hoy, 16 de junio, día q intentaron matar a Perón con un bombardeo a plaza de Mayo, exijo la expulsión de Scioli, Kueider y Espínola del partido justicialista en memoria de las de 300 víctimas de ayer y de hoy — Juliana di Tullio (@ditulliojuli) June 16, 2024

“No voté el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), pero hubo senadores de Unión por la Patria (UP) que sí la votaron solapadamente. Porque levantó la mano Anabel Sagasti y dijo que ellos iban a votar en contra, pero cuando te ponés a ver no todos lo hicieron así, y esos votos a favor le dieron el positivo al RIGI”, apuntó entonces Kueider en una entrevista radial. “No tengamos doble discurso”, bramó.

Al ser consultado sobre la reacción de Di Tullio y de Kirchner, Kueider aseguró que la consigna de UP era rechazar la ley para “que explote todo, porque al otro día los mercados se iban a disparar, iba a haber corridas bancarias, íbamos a entrar en una crisis peor aún”.

