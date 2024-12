Detuvieron al senador nacional Edgardo Kueider en Paraguay con más de US$200.000

El senador nacional Edgardo Darío Kueider, de raíz peronista, fue detenido anoche en Paraguay con US$211.102 que no pudo justificar, según confirmaron a LA NACION fuentes de la Aduana. También llevaba 646.000 pesos argentinos y 3.900.000 guaraníes (unos US$500).

Actualmente, integra el bloque de Unidad Federal junto con el correntino Carlos Mauricio Espínola y la cordobesa Alejandra Vigo, y preside la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara alta. Fue el candidato que intentó imponer la Libertad Avanza para la estratégica comisión de Inteligencia y en sus votaciones acompañó al oficialismo. Es un aliado y tiene buen vínculo con Santiago Caputo, uno de los asesores más cercanos a Javier Milei.

Si bien asumió como senador en representación del kirchnerismo, rompió el bloque en 2022. Según precisó, la defensa de los intereses de Entre Ríos, su provincia, lo llevó a tomar esta decisión. Tiene mandato hasta diciembre de 2025 y en el Senado cuenta con 17 asesores a sueldo.

“Se lo detuvo en un control de rutina a las 12.40 de la madrugada en el puente internacional de la Amistad, que une Paraguay y Brasil. En un vehículo que estaba ingresando a Paraguay le encontraron unos paquetes. Le preguntaron si tenía dólares y no lo declaró. Llevaba más de 200 mil dólares y más de 600 mil pesos argentinos”, dijo Oscar Orué, director de Ingresos Tributarios de Paraguay, a AM 780. Orué añadió: “En el momento del procedimiento, el señor no colaboró en el sentido de informar para qué era, por qué traía, con qué fin, eso ya se va a determinar en el sumario administrativo”.

“Pusimos en conocimiento al embajador argentino en Paraguay [Guillermo Nielsen], pero ahora está a cargo de la fiscalía, que determinará si queda detenido o tiene inmunidad”, señaló Orué. Interviene en el caso el fiscal Edgar Benítez, de la unidad fiscal N°2 especializada en anticontrabando.

Kueider tenía una reserva en un hotel de Ciudad del Este. El monto de dinero que llevaba excede el límite permitido según ley, no contando con ningún documento respaldatorio, según informaron fuentes policiales. Viajaba en un vehículo marca Chevrolet, con patente argentina.

Sorpresa en el Senado

La noticia causó conmoción en el Senado, en donde la sorpresa fue el denominador común tanto en el oficialismo y los bloques de la oposición dialoguista, como en el kirchnerismo, que venía acusando a Kueider de haberse “vendido” al Gobierno tras su alineamiento automático a la gestión libertaria luego de que se aprobara la Ley Bases en la Cámara alta.

“Nosotros, por ahora, no vamos a hacer nada. Vamos a esperar a ver qué hacen sus cómplices”, se despachó ante LA NACION un legislador de Unión por la Patria, crítico del senador entrerriano y que ya estaba al tanto de la información que llegaba desde Paraguay. “Tremendo”, fueron sus primeras palabras para referirse a la detención del legislador.

La sorpresa también se apoderó del despacho del Kueider en la Cámara alta, en el que desconocían los movimientos de las últimas horas del senador y se enteraron de su detención esta mañana a medida que el hecho empezaba a ganar espacio en los medios de comunicación.

Paradojas del destino, el entrerriano preside la Comisión de Asuntos Constitucionales, que es la que debería tratar un eventual pedido de desafuero o expulsión de la Cámara alta en el caso que el desarrollo de los acontecimientos termine con un pedido de apartamiento de Kueider. La vicepresidencia está en manos de la tucumana Sandra Mendoza, legisladora de Unión por la Patria y de estrechos vínculos con el gobernador peronista y aliado del Gobierno, Osvaldo Jaldo.

