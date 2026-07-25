Las principales frases del discurso de Milei en Brasil con fuertes críticas al socialismo: “Nos dejaron pobres y solos”

El presidente de la Nación, Javier Milei, viajó a Brasil para apoyar la candidatura de Flavio Bolsonaro, hijo del exmandatario, y disertó en la Convención Nacional del Partido Liberal que se desarrolló en la mañana de este sábado en San Pablo.

El líder de La Libertad Avanza estuvo acompañado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller, Pablo Quirno, y durante su discurso criticó fuertemente a Luiz Inácio Lula da Silva y al socialismo.

Las principales frases del discurso de Milei:

“El camino al socialismo es siempre, y en todo lugar, el camino al totalitarismo , porque el socialista tiene que usar todos los medios a su alcance para negar una realidad que demuestra que sus ideas son falsas, nocivas y destructivas”.

, porque el socialista tiene que usar todos los medios a su alcance para negar una realidad que demuestra que sus ideas son falsas, nocivas y destructivas”. “Nos dejaron pobres y solos, en un mundo que cambia cada día a velocidades más vertiginosas, en donde cada día perdido bajo el viejo modelo nos dejaba más y más atrás. Nos habían condenado a la ruina”.

Javier Milei participó de la convención del Partido Liberal Agencia AFP - AFP

“Parte de nuestra misión como Gobierno es advertir a las demás naciones para que cambien a tiempo y puedan evitarse tragedias sociales y económicas como la de Argentina, y todavía peores”.

y económicas como la de Argentina, y todavía peores”. “Hoy el socialismo latinoamericano está siendo erradicado elección tras elección: Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador y, esperemos que en octubre, sea también Brasil, liberal”.

elección tras elección: Argentina, Colombia, Perú, Chile, Ecuador y, esperemos que en octubre, sea también Brasil, liberal”. “Los argentinos hemos visto cómo los zurdos de mierda nos hundieron en la pobreza. No se dejen robar el futuro a manos de socialistas ladrones”.

Milei, junto a Flavio Bolsonaro ap - AP

“Si en Argentina tenemos como factor económico lo que llamamos el ‘riesgo Kuka’; acá, en Brasil, hoy tienen el ‘riesgo Lula’ ”.

”. “Estoy hablando de ese mismo [Lula] que mete preso a opositores por el solo hecho de ser opositores”.

por el solo hecho de ser opositores”. “Este modus operandi es el mismo en toda la región: causar un desequilibrio económico con el objetivo cortoplacista de retener votos para no perder el poder en las siguientes elecciones. Luego, cuando pierden, asume la derecha, que debe solucionar todos estos problemas”.

Flavio Bolsonaro fue confirmado como candidato presidencial del Partido Liberal en Brasil ap - AP