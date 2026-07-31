Las razones detrás de la réplica de Santilli contra Villarruel y la tesitura del Gobierno sobre la vicepresidenta

“Si hay una persona que no está de acuerdo, que dé un paso al costado, que arme su proyecto y que compita”. La frase la pronunció el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y fue un dardo directo a Victoria Villarruel. Esto luego de que la vicepresidenta asegurara que Javier Milei -su excompañero de fórmula- replica “persecuciones imaginarias” y de que se mostrara preocupada por su “estado” de salud mental.

La arremetida de Santilli generó dudas sobre si se podía estar gestando una escalada más grande en la Casa Rosada contra la titular del Senado. Sin embargo, este viernes en la sede del Ejecutivo aclararon que, si hay una tesitura respecto de Villarruel, es no darle entidad. Ella, tras los planteos del jefe de Gabinete, le exigió que sea “democrático” y que “respete el voto popular”.

“No hay intención de nada con Villarruel. No es tema. Llama la atención cuando se pone en contra, por eso lo hace. Es irrelevante”, sentenció una alta fuente del mundo libertario.

La vicepresidenta Victoria Villarruel Soledad Aznarez

¿Entonces por qué respondió Santilli de esa forma? Esta es la primera vez que un integrante de la mesa chica del Gobierno le pide a Villarruel que renuncie en caso de no estar conforme con su rol de vicepresidenta de esta gestión. En lo práctico, la jefa del Senado está totalmente excluida de la diaria de la administración Milei.

Los que conocen a “El Colo” dicen que su respuesta no fue orquestada como parte de la línea discursiva de la Casa Rosada, sino que emanó como una contestación espontánea cuando le preguntaron por el tema en Radio Mitre.

“Nadie se lo pidió. Fue una reacción genuina. A él siempre que le tocó acompañar o ser segundo, bancó hasta el final, puso los pies en el plato”, explicó una fuente al tanto de los movimientos del jefe de Gabinete y resumió: “Vio la actitud de Villarruel, le jodió y la salió a cruzar”.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli Hernan Zenteno - La Nacion

Otra voz, también de llegada a Santilli, afirmó en el mismo sentido: “No está en el ADN de Diego llegar con alguien y querer desplazarlo desde adentro. Respondió realmente lo que siente. No comparte ni le gustan estas cosas [que hace Villarruel]. Dijo lo que realmente siente, lo que le salió”.

Distintas fuentes consultadas por LA NACION aseguraron que en Balcarce 50 no hubo ninguna recriminación contra Santilli por haber dicho no solo que la vice debería dar un paso al costado, sino que sus críticas a Milei fueron “un disparate”.

Las declaraciones de Villarruel que encendieron la polémica se produjeron en X, cuando salió al cruce de acusaciones que le hizo la diputada nacional Lilia Lemoine -y que fueron repostadas por Milei-, sobre un supuesto vínculo suyo con la también diputada nacional Marcela Pagano como “cómplices para intentar hacerle juicio político” al Presidente. Tanto Villarruel como Pagano integraron La Libertad Avanza y ahora son fervientes críticas de esta gestión, pero nunca se exhibieron juntas.

El tuit de Lemoine que reposteó Milei

Villarruel tildó los dichos de Lemoine de “delirio” y, en eso, le respondió a un usuario que le planteaba que Milei no era capaz de decirle “las cosas de frente” y que mencionaba a Lemoine como “paciente fugitiva del Borda”.

“Me preocupa profundamente que el presidente de la Nación publique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en la Argentina y en el exterior”, dijo Villarruel, como parte de esa conversación en X. Estos comentarios fueron los que motivaron el pedido de corrimiento que le hizo hoy Santilli.

El tuit de Villarruel donde habla de "persecuciones imaginarias"

En todas las terminales de la Casa Rosada insistieron con que el pronunciamiento del jefe de Gabinete fue “coyuntural” y no como parte de un guion que emane de Balcarce 50 para atacar a Villarruel.

Parte de esto se explica porque en las referencias políticas del Gobierno hay un entendimiento de que no es conveniente subir a Villarruel al ring para -dicen- no darle protagonismo. “Los dichos generaron mucha bronca y salió el Colo a contestarle”, resumió una fuente libertaria.

Lilia Lemoine es la diputada más cercana a los hermanos Milei y la máxima detractora dentro de las filas libertarias de Villarruel Ricardo Pristupluk - LA NACION

En la Casa Rosada saben que el mejor escenario de cara a la elección presidencial de 2027 es dividir el voto de centroizquierda (donde se ubica el kirchnerismo) y evitar la multiplicidad de candidaturas de centroderecha (donde se posiciona Milei), para no afectar el desempeño electoral del Presidente y, en un escenario ideal, evitar el balotaje.

En el Gobierno intuyen que Villarruel puede intentar una candidatura junto a sectores del peronismo conservador. La vicepresidenta de momento da indicios de querer mantenerse activa en la vida política, pero públicamente evitó siempre exponer sus aspiraciones de cara a 2027.

Por la tardecita de este viernes, Villarruel publicó en X un fuerte comunicado contra Santilli.

“Uno de los exponentes de la casta política, a la que nos enfrentamos en 2023 y le ganamos, pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria. Esta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de estos parásitos. Sea democrático y respete el voto popular", marcó la vicepresidenta.

Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos, pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria.



Ésta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de… — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) July 31, 2026

Hasta ahora, Villarruel negó en cada oportunidad haber intentado socavar al Presidente, y denunció una animosidad en su contra de parte de los hermanos Milei y su gente. Alegó, asimismo, que se aboca a su actividad como titular del Senado y que por eso recorre las provincias.