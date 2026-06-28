Las repercusiones de la renuncia de Adorni en los medios del mundo

La renuncia de Manuel Adorni a su cargo como jefe de Gabinete de Ministros de la Nación dio qué hablar no sólo en la Argentina sino también en varios medios internacionales. Tras casi cuatro meses de escándalo en medio de las investigaciones por el crecimiento de su patrimonio y las acusaciones por supuesto enriquecimiento ilícito, el también exvocero presidencial confirmó su salida a través de las redes sociales.

“El principal asesor de Javier Milei dimite por escándalo de corrupción en la Argentina”, tituló Financial Times. El diario británico especializado en economía y negocios —que realizó una amplia cobertura del caso del funcionario oficialista— afirmó que la renuncia se dio mientras el presidente Javier Milei intenta “sofocar un escándalo de corrupción que dañó a su gobierno reformista de libre mercado”.

La publicación definió a Adorni como el “principal asesor” del jefe de Estado y se refirió al respaldo de la secretaria de Presidencia, Karina Milei. “Minó la popularidad y el capital político de un gobierno que intenta impulsar la mayor agenda de reformas del país en décadas”, consideró la nota.

El medio estadounidense Bloomberg también se hizo eco de la noticia e hizo alusión a la polémica que dio origen a las investigaciones: el viaje de la esposa de Adorni, Bettina Angeletti, en el avión privado de la comitiva presidencial que iba con destino a Nueva York.

La nota de Bloomberg Captura

“El jefe de Gabinete del presidente argentino Javier Milei renunció el sábado tras meses de dificultades para contener las acusaciones de corrupción, protagonizando así la salida de mayor perfil desde que el líder libertario asumió el cargo", escribió y sumó: “Adorni, uno de los colaboradores más leales de Milei, se apartó del puesto en medio de una investigación en curso sobre adquisiciones inmobiliarias y viajes de lujo en avión privado, a pesar de recibir un sueldo del Estado“.

El País de España definió la decisión del funcionario mileísta como una elección en la que estuvo “acorralado por un escándalo de corrupción” y cuestionó la acusación de Adorni de que “los interminables ataques mediáticos” forzaron su salida.

“Milei lo había desplazado ya como portavoz, pero se negaba a ceder más y mantenía la protección sobre quien fue uno de sus hombres de máxima confianza. Cambió de opinión cuando hasta su hermana y secretaria de Presidencia, Karina Milei, le retiró el apoyo“, expresó la nota.

El País, en España Captura

También en España, el diario El Mundo afirmó que Milei se “desprendió” de su jefe de Gabinete “tras casi cuatro meses de agónico desgaste” y en medio de la polémica que lo envuelve.

“Adorni era hasta hoy el Jefe del gabinete de Ministros, una especie de premier en el hiperpresidencialismo argentino. Desde el 8 de marzo, cuando se descubrió que subió a su esposa al avión presidencial para un viaje oficial a los Estados Unidos, su imagen y su carrera política no hicieron más que derrumbarse, y lo mismo sucedía con la imagen del presidente, que en las últimas encuestas obtiene solo un 33 por ciento de aprobación", explicó la publicación.

El medio eligió destacar también los “ácidos comentarios” en redes sociales de Adorni y sus participaciones en distintos programas televisivos.

El Mundo, también de España Captura

La noticia también generó diversas repercusiones en medios de América Latina. El diario brasileño O Globo, resaltó la figura de Adorni como “uno de los aliados más cercanos del Presidente” y se refirió a cómo eso afectó al gobierno de Milei.

“La permanencia de Adorni en el mercado se volvió insostenible después de que admitiera hace dos semanas haber omitido US$500.000 en sus declaraciones de bienes. También declaró que una apuesta a todo o nada en Bitcoin, realizada hace más de una década, financió un estilo de vida ostentoso que ahora está siendo investigado", detalló la nota.

La publicación de O Globo Captura

Los chilenos El Mercurio y Emol coincidieron con la línea editorial y apuntaron a la renuncia en medio de la investigación que lleva adelante la Justicia. El primero llevó a tapa la noticia y tituló “Renuncia Manuel Adorni, jefe de Gabinete de Milei, en medio de un escándalo de corrupción”; mientras que el segundo eligió dar la noticia a través de una cita a una nota de LA NACION que habla sobre el peso que tuvo Milei en la decisión del ahora exfuncionario.