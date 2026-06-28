La renuncia de Adorni llegó al Financial Times, que destacó como “inusual” la declaración de Karina Milei

El periódico británico Financial Times reaccionó este sábado a la renuncia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete, en medio de la investigación por enriquecimiento ilícito. En una nota publicada en su sitio oficial, el diario dijo que la dimisión se dio mientras Javier Milei intenta “sofocar un escándalo de corrupción que dañó a su gobierno reformista de libre mercado” y se refirió al respaldo de la secretaria de Presidencia, Karina Milei.

“El jefe de gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta una investigación federal por recientes compras de propiedades y viajes de lujo, renunció mediante una carta enviada a X el sábado por la noche, horas antes de que los argentinos vieran su tercer partido del Mundial de 2026 contra Jordania”, expresó Financial Times, que también definió al funcionario como el “principal asesor” de Milei.

Acto seguido, el periódico señaló que el escándalo de la causa Adorni se destapó en marzo y explicó: “Minó la popularidad y el capital político de un gobierno que intenta impulsar la mayor agenda de reformas del país en décadas”. “Su intento de justificar sus gastos en una entrevista televisiva a principios de este mes, alegando que utilizó ahorros legítimos, incluyendo inversiones en criptomonedas y dinero en efectivo ‘encontrado’ en el apartamento de su difunto padre, provocó burlas generalizadas en la Argentina e intensificó los llamados a su renuncia”.

Financial Times analizó la renuncia de Adorni y habló de un golpe para el Gobierno TOMAS CUESTA - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

También habló sobre el mensaje que compartió Karina Milei -a quien calificó como la “aliada más cercana de Adorni en el Gobierno”- tras la renuncia y afirmó que emitió una “inusual declaración”. La hermana del Presidente había manifestado su respeto a la decisión del jefe de Gabinete y añadió: “Lamentamos que las circunstancias se hayan desarrollado de esta manera”.

Financial Times también analizó la reacción del Presidente y subrayó que el jefe de Estado “resistió durante meses la presión de sus aliadas de centroderecha y miembros de su propio partido libertario para que destituyera Adorni” y aclaró que Milei insistió este viernes, durante su viaje a España, que no destituiría al funcionario sin una sentencia judicial. “Si lo declaran culpable, lo destituiré yo mismo. Confío en su honestidad”, había declarado.

Por otra parte, el periódico británico marcó que Adorni presentó contradicciones durante sus declaraciones en medio del escándalo. Hizo mención a que el jefe de Gabinete admitió, en una entrevista con José Del Rio para LN+, que ocultó a las autoridades fiscales unos 500 mil dólares que obtuvo desde ahorros, y que, a principios de año, había declarado ante el Congreso que no había cometido ningún delito y no tenía nada que ocultar.

Este viernes, Milei había dicho que no iba a echar a Adorni hasta que no se pruebe su culpabilidad en la Justicia marcelo manera

A modo de cierre, el diario hizo hincapié en que una de las políticas de bandera del Gobierno es la ética y la anticorrupción, pero, sin embargo, el escándalo de Adorni afectó a esa imagen. El periódico citó a Marcelo García, director para las Américas de la consultora de riesgos Horizon Engage, que advirtió: “Será difícil recuperar esa credibilidad, sobre todo porque es probable que todos estos casos sigan su curso en los tribunales. Milei tendrá que cumplir con la principal prioridad por la que fue elegido: la economía. Los argentinos se olvidarán de Adorni si conservan sus empleos y sus ingresos superan la inflación”.

Semanas atrás, Financial Times había realizado otra publicación sobre el tema, en la que dijo que el escándalo de Adorni “golpeó” a Milei y le produjo una caída en la popularidad. “El tema dominó las cinco horas de acalorados interrogatorios de los legisladores el miércoles. La reunión —nominalmente un informe rutinario sobre el progreso del gobierno al que casi nunca asisten los presidentes argentinos— se convirtió en un dramático espectáculo político después de que dos meses de escándalos y dificultades económicas golpearon duramente al gobierno reformista de derecha", aseveró.