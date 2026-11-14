Las tres crisis simultáneas que asedian al Gobierno

Lloró a lágrima viva. La emoción, siempre a flor de piel en él, desbordó a Javier Milei cuando le dio la mano por última vez a León XIV en la pista de Ezeiza. Le agradeció la visita, lo vio subir al avión y se fundió en un abrazo místico con su hermana Karina y el canciller Pablo Quirno. Cuando el Papa despegó, los problemas todavía estaban allí.

Pasaron apenas 24 horas y se conoció que el índice de inflación volvió a subir en octubre por encima del 2%. Las estadísticas oficiales revelaron que continúa la destrucción de empresas y que por decimoquinto mes consecutivo se perdieron en agosto puestos de trabajo registrados. En pocos días se constatará formalmente la recesión, cuando se difundan las cifras de actividad de septiembre, que ni con un milagro impedirán la acumulación de dos trimestres de caída.

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Es una radiografía que pone peligrosamente en tensión el mayor activo de Milei como líder: la confianza social en su pericia como economista. Diversos estudios de opinión reflejan cómo se cristaliza el pesimismo ciudadano. La consultora AtlasIntel, que elabora sus reportes para Bloomberg, registra que un 50% cree que la situación del país va a estar peor de acá a seis meses. La desaprobación del Presidente, según esa misma encuesta, creció del 57 al 60,6% en un mes, mientras que el apoyo cayó del 39 al 36,2%.

Evolución de la imagen presidencial, según AtlasIntel

El deterioro de las variables agita a los mercados. El termómetro del riesgo país, aun con cierto alivio esta semana, empieza a reflejar un cambio en la pregunta central que se hacen los inversores. Hasta hace poco la incógnita que guiaba su conducta era si Milei podía perder la reelección en 2027. Ahora asoma otra, más acuciante: ¿todavía puede ganar?

Emoción en la despedida de Milei al Papa León XIV en el aeropuerto Internacional de Ezeiza. Hernán Zenteno

La probabilidad implícita de reelección de Milei derivada de la tasa de riesgo país pasó de 84% en julio a 45%, según calculó Fernando Marull y Asociados, a pesar de que la consideró una sobrerreacción del mercado. Un banco de inversión de la influencia de Morgan Stanley elevó sus pronósticos de un posible impago de la deuda argentina. A ese frente interno se suma el shock global derivado de la guerra en Irán, que tampoco ayuda a vislumbrar un oasis cercano.

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La metáfora del barco

Patricia Bullrich, en la misa papal en Palermo

La inquietud se potencia ante el duelo interno que plantea Patricia Bullrich. La exministra y actual jefa de los senadores libertarios interpreta desde hace semanas la coreografía de una candidata en campaña a la Presidencia. Lo que empezó como una travesura en las redes sociales, con mensajes de diferenciación y canciones de Lali Espósito, se convirtió en un posible foco de fractura en un oficialismo al que no le sobra nada.

Milei le mostró los dientes a Bullrich por primera vez desde que la acusaba de tirar bombas en los jardines de infantes. Jugó con la regla del disimulo que viene usando ella y publicó en Instagram un mensaje sin nombres con la siguiente frase: “Hay gente dispuesta a hundir el barco cuando se da cuenta de que no podrá ser el capitán”. León XIV todavía estaba en la Argentina y una fila de exégetas libertarios se agolpó a interpretar que la destinataria de la acusación era indudablemente Bullrich. Pasados dos días, los mismos traductores leían como un gesto de distensión la declaración de la diputada Lilia Lemoine, de indiscutida fidelidad a Milei, sobre lo exitosa que sería una fórmula presidencial con Bullrich como vice.

El sugestivo posteo de Milei en Instagram: ¿era para Bullirch?

A la senadora le dieron un ultimátum para que mostrara su lealtad. Martín Menem, operador principal de Karina Milei, la conminó a avanzar con la suspensión de las primarias obligatorias (PASO), un proyecto que viene estancado desde finales del año pasado. En sectores del Gobierno sospechan que Bullrich arrastra los pies porque no quiere quitar un instrumento legal que podría servirle en su sueño de llegar a la Casa Rosada.

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La posibilidad de que Milei le permita competir contra él dentro de La Libertad Avanza (LLA) suena utópica. Pero un sistema de competencia interna y acumulación de votos como el que constituyen las PASO podría servirle a Bullrich para construir un frente alternativo de centroderecha.

La suspensión de las primarias le daría a la hermana presidencial el monopolio de la lapicera para llenar las listas, pondría obstáculos a la disidencia interna y complicaría el ordenamiento del peronismo, hoy carente de un liderazgo natural. Pero las reglas electorales no hacen magia. Si Milei no gana en primera vuelta, con más del 45%, o el 40% y una diferencia superior a 10 puntos con el segundo, la división opositora será poco más que una anécdota. Las tasas de rechazo bien por encima del 50% le auguran al líder libertario un balotaje desafiante.

Aprobar la reforma electoral se convirtió en una obligación estratégica también de cara a los mercados. El Gobierno no puede permitirse la señal de fragilidad política que implicaría perder la votación del proyecto que incluye la cancelación (al menos por esta vez) de las PASO.

LLA tiene 21 senadores y se necesita un mínimo de 37 para aprobar la ley. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, anudó un acuerdo con los gobernadores radicales, que le garantizan al menos 7 de los 10 votos de ese partido en el Senado. El acuerdo implica concesiones financieras en la ley de presupuesto y compromisos de no competencia en las elecciones provinciales. El Pro, que tiene tres senadores, todavía no cedió en su resistencia a sacar las primarias. En el Gobierno descuentan el apoyo de la legisladora neuquina que responde a Rolando Figueroa y algunas bancas sin terminal fuera del Congreso, como las de los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia. Para destrabar el triunfo son claves tres gobernadores peronistas que colaboran con la Casa Rosada, Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Gustavo Sáenz (Salta), que manejan 5 senadores. A ellos los tironean desde el massismo y el kirchnerismo con amenazas de abierta hostilidad en sus territorios si ayudan en este punto a Milei.

Martín Menem y Karina Milei se sentaron con Llaryora y Schiaretti en la misma papal en Córdoba Presidencia

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La operación contra las PASO hace aflorar diferencias de criterio en un oficialismo agrietado. A Santilli le urge cerrar acuerdos con las provincias y los partidos aliados, mientras Menem procura esperar a un momento de mayor fortaleza del Gobierno antes de sellar un compromiso por las listas locales. Luis Caputo quiere mostrar cuanto antes una alianza sólida de cara a los bonistas, pero se resiste a que las demandas de los socios le desajusten las cuentas del Tesoro.

El ministro de Economía pone reparos también al avance del proyecto de financiamiento para la discapacidad, aprobado en Diputados casi por unanimidad y que ahora está en el Senado. Bullrich, que tiene un máster en oportunismo político, anunció su intención de acelerarlo cuando todavía duraba el impacto de las imágenes de León XIV en el Cottolengo Don Orione, de Claypole. La senadora impulsa también el proyecto contra la ludopatía, extrañamente congelado, por el que presiona con fuerza la Iglesia católica.

El Papa León XIV, en el Cottolengo Don Orione DANIEL DAL ZENNARO - EFE

Así habló León

Sin alzar la voz ni abandonar por un segundo la cortesía, León XIV expuso al Gobierno a una tercera crisis que se solapa con las complicaciones económicas y las turbulencias políticas internas. Expresó principios universales que contrastan con la moral individualista que Milei impuso como criterio dominante del debate público durante los últimos tres años. Puso al ser humano por encima de los modelos económicos, abogó por las personas con discapacidad y por los vulnerables, en general, como merecedores de una atención prioritaria. Describió al Estado como un actor necesario para equilibrar las desigualdades. Alertó sobre los trabajadores pobres y enfatizó que el poder político necesita límites. Marcó un rumbo posible para la democracia argentina cuando defendió “el cuidado de la palabra” y el respeto por el que piensa distinto, referencias que no hizo en su paso por Uruguay.

León XIV y Milei, en el Palacio Libertad TIZIANA FABI - AFP

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Blandió la justicia social en el reino de la motosierra, pero esquivó el barro partidista y desconcertó a quienes amasaron la palabra papal con la intención de reducirla a un manifiesto opositor. ¿Pueden los dirigentes del peronismo desentenderse de la realidad que describió el papa León? ¿No los interpelan la condena a la corrupción, la denuncia al avance de los narcos en las villas y el alegato en favor del disenso?

Más allá de las lágrimas, Milei dio pocas señales sobre cómo procesó la visita pastoral y la expresión de las multitudes en Palermo, Córdoba y Luján. Tras la partida de León XIV, su reacción inicial fue de cautela, un reflejo de racionalidad: tuiteó poco y nada, se abstuvo de insultar a nadie y esquivó cualquier disonancia con el espíritu de serenidad que dejó el Papa.

Una multitud espera al papa León XIV en Palermo para su primera misa en la Argentina Fabián Marelli

El primer discurso que dio después de la difusión del mal dato de inflación fue para advertir que iba a abrir más la economía con la intención de empujar los precios hacia abajo. Va en línea con su insistencia en que no se va a mover “un ápice” del programa económico.

En Luján, el Papa se despidió con una invocación: “Argentina, levántate y camina”. Milei, por ahora, se atrinchera en una especie de quietud. Su desafío, en el año que le queda antes de las urnas, es descubrir si la firmeza que lo llevó al poder le alcanza para retenerlo o si el miedo a perder lo obligará, al fin, a echarse a andar.

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