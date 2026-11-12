La inflación se aceleró al 2,2% en octubre, por encima de lo que esperaba el mercado

La inflación se aceleró al 2,2% en octubre, la mayor suba mensual desde abril, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El índice estuvo impulsado por el encarecimiento de los alimentos, en especial de las verduras, y por la suba de las tarifas de gas natural, en la que incidió el recorte de subsidios del régimen de Zona Fría.

El dato quedó tres décimas por encima del 1,9% de septiembre y cuatro décimas por encima del 1,8% que esperaban los principales analistas, según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. En los primeros diez meses del año, los precios acumularon un alza del 26,3%. En la comparación interanual, subieron un 33,1%.

La corrección de las tarifas de los servicios públicos sigue poniendo presión sobre el índice general, incluso cuando la inflación núcleo, que excluye los precios regulados y estacionales, se modera. Esa dinámica complica el objetivo del Gobierno de Javier Milei de que la inflación converja a niveles internacionales, a pesar de que el dólar se mantiene anclado.

El rubro Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles registró el mayor incremento de octubre, con un 4,2%, que el Indec atribuyó al aumento del gas. El organismo estadístico identificó tres factores detrás de ese incremento: la actualización de las tarifas del mes, los cambios en los bloques de consumo subsidiado y la modificación del régimen de Zona Fría. La división subió un 7,1% en la Patagonia y un 6,4% en la región Pampeana.

Alimentos y bebidas no alcohólicas, por su parte, subió un 2% y fue la división que más aportó al índice en cinco de las seis regiones relevadas por el Indec. Entre los productos que explicaron esa incidencia se destacaron las verduras, los tubérculos y las legumbres, además del pan y los cereales. En la Patagonia, el mayor aporte provino de Vivienda, por los aumentos del gas y los alquileres.

El salto de las verduras se reflejó en los precios estacionales, que pasaron de subir un 2,9% en septiembre a un 5,5% en octubre. Los regulados también se aceleraron, del 2,3% al 2,9%, con el gas y los combustibles para vehículos entre las principales alzas. La inflación núcleo, que excluye a esas dos divisiones, desaceleró del 1,7% al 1,5%.

Tras la publicación del informe, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó en su cuenta de X que el IPC núcleo registró su menor variación mensual desde julio de 2025 y que su promedio de los últimos tres meses fue el más bajo desde enero de 2018. También señaló el impacto de los cambios en Zona Fría sobre el rubro de vivienda y destacó que la inflación interanual se desaceleró por tercer mes consecutivo.

Sebastián Menescaldi, director de EcoGo, explicó que el régimen ampliado de Zona Fría alcanzaba a 3,4 millones de beneficiarios, frente a los 900.000 usuarios que serán alcanzados en el nuevo esquema. Según estimó el economista, el recorte de los subsidios al gas sumó 0,3 puntos porcentuales al IPC de octubre. Sin ese efecto, sostuvo, la inflación habría sido “incluso probablemente menor a la de septiembre”. Como el cambio empezó a regir el 13 de octubre, parte del impacto se trasladará a noviembre, mes para el que la consultora proyecta una inflación del 1,8%.

Fundación Capital proyectó que 2026 cerrará con una inflación cercana al 31% en la comparación diciembre contra diciembre, casi en línea con el 31,5% de 2025. “La inercia inflacionaria, con expectativas más altas y ajuste de precios relativos pendientes, dificulta la continuidad del proceso de desinflación, que las autoridades parecen seguir buscando a través del ‘anclaje’ cambiario”, precisó la consultora de Martín Redrado.

“El ritmo mensual actual equivale a una tasa anualizada cercana al 25%, lo que implica que la economía ingresaría a 2027 con una dinámica inflacionaria solo levemente menor, demostrando que la convergencia hacia registros más bajos continuará siendo gradual”, agregaron.

Para los próximos meses, el REM había previsto variaciones mensuales de entre el 1,6% y el 1,8%. Para 2027, la mediana de las proyecciones es del 21,9%. Econviews calificó como “excesivamente optimista” al consenso de los analistas; espera que la inflación termine algo por encima de ese nivel y anticipó mayores presiones en los meses de más incertidumbre electoral en 2027.