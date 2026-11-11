Las lágrimas de Javier Milei en el cierre de la gira histórica del papa León XIV en la Argentina

Javier Milei se emocionó hasta las lágrimas durante la despedida del papa León XIV en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, en el cierre de la visita del Pontífice a la Argentina. El Presidente participó del saludo final junto con la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y el canciller Pablo Quirno, antes del viaje del Santo Padre hacia Perú.

El jefe de Estado saludó al Papa y a los obispos presentes y acompañó al Sumo Pontífice hasta la escalera del avión. Después, mientras la aeronave aguardaba para partir rumbo a Lima, compartió un abrazo con su hermana y el ministro de Relaciones Exteriores, en uno de los últimos momentos de la ceremonia.

Javier Milei se emocionó al despedir al papa León XIV

La emoción de Milei en Ezeiza

Minutos después de las 14, Milei llegó a la terminal aérea junto con Karina Milei, Quirno y otros integrantes del Gabinete para participar de la despedida. Allí se desarrolló el último encuentro entre el Presidente y León XIV antes de que el Pontífice continuara su gira rumbo a Perú.

Tras los saludos, Milei caminó junto al Papa hasta la escalera de la aeronave que lo trasladaría a la capital peruana.

A las 14.13, cuando el avión todavía esperaba para iniciar su partida, el Presidente, Karina Milei y Quirno se fundieron en un abrazo antes de retirarse. Detrás de un vallado, un grupo de niños levantaba pequeñas banderas del Vaticano para saludar al Santo Padre.

El Papa León XlV saluda desde al avión que lo llevará a Perú luego de terminar con la visita de cuatro días en la Argentina Hernán Zenteno

El avión comenzó a carretear a las 14.14

La aeronave inició lentamente su recorrido por la pista a las 14.14, mientras comenzaba a desmontarse el operativo dispuesto en el aeropuerto. La alfombra roja aún permanecía desplegada y, a lo lejos, los niños continuaban con sus saludos.

Para el trayecto entre la Argentina y Perú, León XIV viaja a bordo de un Airbus A330-200 de Aerolíneas Argentinas. Lima es la siguiente escala de su recorrido, después de las actividades que encabezó durante su estadía en el país.

En territorio peruano, el Pontífice utilizará un Airbus A320 NEO de LATAM, con capacidad para 180 pasajeros y decorado con motivos alusivos a la visita. La aeronave lo trasladará entre Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa del 13 al 16 de noviembre.

De la misa en Luján a la despedida

Antes de dirigirse a Ezeiza, León XIV celebró su última misa en la Argentina en la Basílica de Luján. Al finalizar, dejó un mensaje de agradecimiento a quienes participaron de los encuentros y trabajaron en la organización del viaje.

“Gracias por recibirme con tanto cariño. Gracias, Argentina, por recibirme con los brazos abiertos. ¡Hasta siempre, mi querida Argentina!”, expresó ante los fieles.

A las 12.48, después de la celebración, el Santo Padre subió a la camioneta que lo llevaría hasta el aeropuerto. A lo largo de la autopista hacia la terminal aérea, había personas que esperaban su paso para saludarlo antes de la partida.